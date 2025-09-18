Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 17/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 18/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 18/9/2025

Thứ Năm Tây Ninh An Giang Bình Thuận 18/9/2025 L: 9K3 L: AG-9K3 L: 9K3 Giải đặc biệt 247819 599489 304707 Giải nhất 83426 60989 04089 Giải nhì 47632 35184 53791 Giải ba 24874 59520 78823 62241 04502 13538 Giải tư 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 Giải năm 4776 6940 9375 Giải sáu 6658 6966 0316 4936 5719 8117 1495 2316 9103 Giải bảy 544 209 205 Giải tám 71 63 37

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 18/9/2025

Thứ Năm Bình Định Quảng Trị Quảng Bình 18/9/2025 XSBDI XSQT XSQB Giải đặc biệt 244396 056524 924214 Giải nhất 25128 06222 02448 Giải nhì 89214 60022 86275 Giải ba 98230 68269 23149 76454 44052 13191 Giải tư 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 Giải năm 6184 5604 4047 Giải sáu 4701 1797 5712 2090 9640 1465 0591 2795 2226 Giải bảy 160 958 209 Giải tám

58 88 95

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 18/9/2025 Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 13NS-4NS-6NS-10NS-9NS-15NS ĐB 44450 Giải 1 80569 Giải 2 92755 04311 Giải 3 59382 41688 10274 21670 71800 00402 Giải 4 9009 2018 8513 3546 Giải 5 1771 0965 6776 0623 7173 9530 Giải 6 475 989 682 Giải 7 93 93 05 59



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 11/9/2025 02

03

08

27

38

55

20 Giá trị Jackpot 1: 138,551,627,550 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,626,295,150 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 138,551,627,550 Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,626,295,150 Giải Nhất O O O O O 13 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,384 500.000 Giả Ba O O O 30,166 50.000

