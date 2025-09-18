Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 18/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
18/9/2025
L: 9K3
L: AG-9K3
L: 9K3
|Giải đặc biệt
247819
599489
304707
|Giải nhất
83426
60989
04089
|Giải nhì
47632
35184
53791
|Giải ba
24874
59520
78823
62241
04502
13538
|Giải tư
97771
74967
94717
82517
50373
23466
29782
91347
25589
68863
99692
07226
89089
02809
68483
39394
46420
61994
43353
29132
73662
|Giải năm
4776
6940
9375
|Giải sáu
6658
6966
0316
4936
5719
8117
1495
2316
9103
|Giải bảy
544
209
205
|Giải tám
71
63
37
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
18/9/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
244396
056524
924214
|Giải nhất
25128
06222
02448
|Giải nhì
89214
60022
86275
|Giải ba
98230
68269
23149
76454
44052
13191
|Giải tư
17186
23868
59126
34816
62497
84131
49195
27953
10927
06518
22064
47581
71020
93321
05448
87076
52617
67759
84677
78861
57197
|Giải năm
6184
5604
4047
|Giải sáu
4701
1797
5712
2090
9640
1465
0591
2795
2226
|Giải bảy
160
958
209
|Giải tám
58
88
95
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 13NS-4NS-6NS-10NS-9NS-15NS
|ĐB
|
44450
|Giải 1
|
80569
|Giải 2
92755
|
04311
|Giải 3
59382
41688
|
10274
21670
71800
|
00402
|Giải 4
9009
2018
8513
|
3546
|Giải 5
1771
0965
|
6776
0623
7173
|
9530
|Giải 6
475
989
|
682
|Giải 7
93
93
05
59
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:
02
03
08
27
38
55
20
Giá trị Jackpot 1: 138,551,627,550 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,626,295,150 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
|0
138,551,627,550
Jackpot 2
|O O O O O | O
|1
3,626,295,150
Giải Nhất
O O O O O
13
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
1,384
500.000
Giả Ba
O O O
30,166
50.000
Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồngGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giảm giá trực tiếp tới 50%, nhiều thương hiệu chăn ga gối đệm còn tặng kèm quà cho khách mua sắm dịp giao mùa. Người tiêu dùng hưởng lợi lớn khi vừa mua được sản phẩm với giá chỉ từ 122.000 đồng.
Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá rẻ chỉ như Vision nhưng được thiết kế, trang bị tính năng chẳng kém SH, Air Blade.
Chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba, lão nông Cần Thơ đều tay thu bộn tiềnSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
Từng chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba giống từ Đài Loan (Trung Quốc), ông Trần Hồng Quan giờ sở hữu trang trại chăn nuôi 'khủng', đút túi cả tỷ đồng mỗi năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá cho thuê chung cư tại quận Hoàng Mai cũ: Khu vực nào có giá ‘mềm’ hơn – Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở?Giá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai trước đây đang ở ngưỡng khá cao.
Giá vàng hôm nay 20/9: Giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng, giá vàng trong nước ra sao?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.686 USD/ounce, tăng thêm 40,4 USD/ounce so với phiên liền trước.
Sau "bánh dẻo thị phi", chiếc bánh nướng này cũng được nhiều chị em "rốp rẻng" nhắc tênXu hướng - 22 giờ trước
Đây là loại bánh mới của 1 thương hiệu bánh Trung Thu nổi tiếng.
Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B có giá bán hợp lý lại đang được ưu đãi lớn, trang bị hiện đại và thiết kế ngoại thất rất bắt mắt, cuốn hút người hâm mộ.
Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.
Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.
SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở ÝGiá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng B mang thương hiệu Ý có trang bị nổi bật nhưng giá lại không cao hơn chiếc hatchback Kia Morning tới từ Hàn Quốc quá nhiều.