Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025

Thứ năm, 15:05 18/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 17/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 - Ảnh 1.Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 18/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 18/9/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

18/9/2025

L: 9K3

L: AG-9K3

L: 9K3

Giải đặc biệt

247819

599489

304707

Giải nhất

83426

60989

04089

Giải nhì

47632

35184

53791

Giải ba

24874

59520

78823

62241

04502

13538

Giải tư

97771

74967

94717

82517

50373

23466

29782

91347

25589

68863

99692

07226

89089

02809

68483

39394

46420

61994

43353

29132

73662

Giải năm

4776

6940

9375

Giải sáu

6658

6966

0316

4936

5719

8117

1495

2316

9103

Giải bảy

544

209

205

Giải tám

71

63

37

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 18/9/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

18/9/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt

244396

056524

924214

Giải nhất

25128

06222

02448

Giải nhì

89214

60022

86275

Giải ba

98230

68269

23149

76454

44052

13191

Giải tư

17186

23868

59126

34816

62497

84131

49195

27953

10927

06518

22064

47581

71020

93321

05448

87076

52617

67759

84677

78861

57197

Giải năm

6184

5604

4047

Giải sáu

4701

1797

5712

2090

9640

1465

0591

2795

2226

Giải bảy

160

958

209

Giải tám

58

88

95

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 18/9/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 13NS-4NS-6NS-10NS-9NS-15NS

ĐB

44450
Giải 1

80569
Giải 2

92755

04311
Giải 3

59382

41688

10274

21670

71800

00402
Giải 4

9009

2018

8513

3546
Giải 5

1771

0965

6776

0623

7173

9530
Giải 6

475

989

682
Giải 7

93

93

05

59


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 11/9/2025

  • 02

  • 03

  • 08

  • 27

  • 38

  • 55

  • 20

Giá trị Jackpot 1: 138,551,627,550 đồng

Giá trị Jackpot 2:  3,626,295,150 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

138,551,627,550

Jackpot 2

O O O O O | O1

3,626,295,150

Giải Nhất

O O O O O

13

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

1,384

500.000

Giả Ba

O O O 

30,166

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.


Hồng Thủy
