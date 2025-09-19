Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 19/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
19/9/2025
L: 46VL38
L: 09K38
L: 34TV38
|Giải đặc biệt
928825
568412
016097
|Giải nhất
09752
82320
97809
|Giải nhì
86259
24359
36352
|Giải ba
69340
83924
01212
28428
86581
44762
|Giải tư
29068
11070
47871
07062
26200
46695
56491
15852
67961
05324
19357
14777
31740
97120
88311
04036
01708
91240
80814
47908
68383
|Giải năm
9130
0332
4627
|Giải sáu
6571
9711
9836
4950
7539
1663
1352
6165
5958
|Giải bảy
829
964
694
|Giải tám
02
81
38
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
19/9/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
662767
505265
Giải nhất
04469
83372
|Giải nhì
27981
93832
|Giải ba
88937
91567
03250
00316
|Giải tư
73382
10207
34207
09679
83817
61650
59071
85851
86947
30782
12792
20933
00198
58260
|Giải năm
6399
7754
|Giải sáu
2950
5000
9113
5064
2194
3724
|Giải bảy
841
859
|Giải tám
14
15
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 4NR-14NR-5NR-10NR-2NR-15NR
|ĐB
|
29846
|Giải 1
|
87243
|Giải 2
71895
|
33123
|Giải 3
37653
81077
|
50024
19199
43546
|
96983
|Giải 4
8147
4478
5879
|
0438
|Giải 5
1742
0866
|
1764
4119
1483
|
9557
|Giải 6
528
353
|
362
|Giải 7
13
56
22
|
45
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau:
04
06
17
18
28
41
Giá trị Jackpot: 33,687,788,500 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
0
33,687,788,500
|Giải Nhất
O O O O O
22
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,208
|300.000
|Giải Ba
O O O
20,412
|30.000
Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồngGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giảm giá trực tiếp tới 50%, nhiều thương hiệu chăn ga gối đệm còn tặng kèm quà cho khách mua sắm dịp giao mùa. Người tiêu dùng hưởng lợi lớn khi vừa mua được sản phẩm với giá chỉ từ 122.000 đồng.
Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá rẻ chỉ như Vision nhưng được thiết kế, trang bị tính năng chẳng kém SH, Air Blade.
Chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba, lão nông Cần Thơ đều tay thu bộn tiềnSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
Từng chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba giống từ Đài Loan (Trung Quốc), ông Trần Hồng Quan giờ sở hữu trang trại chăn nuôi 'khủng', đút túi cả tỷ đồng mỗi năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá cho thuê chung cư tại quận Hoàng Mai cũ: Khu vực nào có giá ‘mềm’ hơn – Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở?Giá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai trước đây đang ở ngưỡng khá cao.
Giá vàng hôm nay 20/9: Giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng, giá vàng trong nước ra sao?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.686 USD/ounce, tăng thêm 40,4 USD/ounce so với phiên liền trước.
Sau "bánh dẻo thị phi", chiếc bánh nướng này cũng được nhiều chị em "rốp rẻng" nhắc tênXu hướng - 22 giờ trước
Đây là loại bánh mới của 1 thương hiệu bánh Trung Thu nổi tiếng.
Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B có giá bán hợp lý lại đang được ưu đãi lớn, trang bị hiện đại và thiết kế ngoại thất rất bắt mắt, cuốn hút người hâm mộ.
Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.
Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.
SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở ÝGiá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng B mang thương hiệu Ý có trang bị nổi bật nhưng giá lại không cao hơn chiếc hatchback Kia Morning tới từ Hàn Quốc quá nhiều.