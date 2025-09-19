Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 19/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 19/9/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 19/9/2025 L: 46VL38 L: 09K38 L: 34TV38 Giải đặc biệt 928825 568412 016097 Giải nhất 09752 82320 97809 Giải nhì 86259 24359 36352 Giải ba 69340 83924 01212 28428 86581 44762 Giải tư 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 Giải năm 9130 0332 4627 Giải sáu 6571 9711 9836 4950 7539 1663 1352 6165 5958 Giải bảy 829 964 694 Giải tám

02 81 38

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 19/9/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 19/9/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt 662767 505265 Giải nhất 04469 83372 Giải nhì 27981 93832 Giải ba 88937 91567 03250 00316 Giải tư 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 Giải năm 6399 7754 Giải sáu 2950 5000 9113 5064 2194 3724 Giải bảy 841 859 Giải tám 14 15

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 19/9/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 4NR-14NR-5NR-10NR-2NR-15NR ĐB 29846 Giải 1 87243 Giải 2 71895 33123 Giải 3 37653 81077 50024 19199 43546 96983 Giải 4 8147 4478 5879 0438 Giải 5 1742 0866 1764 4119 1483 9557 Giải 6 528 353 362 Giải 7 13 56 22 45





XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 19/9/2025

04

06

17

18

28

41 Giá trị Jackpot: 33,687,788,500 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 33,687,788,500 Giải Nhất O O O O O 22 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,208 300.000 Giải Ba O O O 20,412 30.000

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.



