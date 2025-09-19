Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025

Thứ sáu, 15:05 19/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 - Ảnh 1.Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 19/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 19/9/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

19/9/2025

L: 46VL38

L: 09K38

L: 34TV38

Giải đặc biệt

928825

568412

016097

Giải nhất

09752

82320

97809

Giải nhì

86259

24359

36352

Giải ba

69340

83924

01212

28428

86581

44762

Giải tư

29068

11070

47871

07062

26200

46695

56491

15852

67961

05324

19357

14777

31740

97120

88311

04036

01708

91240

80814

47908

68383

Giải năm

9130

0332

4627

Giải sáu

6571

9711

9836

4950

7539

1663

1352

6165

5958

Giải bảy

829

964

694

Giải tám

02

81

38

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 19/9/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

19/9/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt

662767

505265

Giải nhất

04469

83372

Giải nhì

27981

93832

Giải ba

88937

91567

03250

00316

Giải tư

73382

10207

34207

09679

83817

61650

59071

85851

86947

30782

12792

20933

00198

58260

Giải năm

6399

7754

Giải sáu

2950

5000

9113

5064

2194

3724

Giải bảy

841

859

Giải tám

14

15

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 19/9/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 4NR-14NR-5NR-10NR-2NR-15NR
ĐB

29846
Giải 1

87243
Giải 2

71895

33123
Giải 3

37653

81077

50024

19199

43546

96983
Giải 4

8147

4478

5879

0438
Giải 5

1742

0866

1764

4119

1483

9557
Giải 6

528

353

362
Giải 7

13

56

22

45


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 19/9/2025

  • 04

  • 06

  • 17

  • 18

  • 28

  • 41

Giá trị Jackpot:  33,687,788,500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

33,687,788,500

Giải Nhất

O O O O O 

22

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,208

300.000
Giải Ba

O O O 

20,412

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 - Ảnh 2.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.


Hồng Thủy
Tòa soạn Quảng cáo
Top