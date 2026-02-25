Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Quy trình này được hướng dẫn tại Quyết định 108/QĐ-TCT về hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động.

Bước 1: Kiểm tra tờ khai gợi ý trên eTax Mobile

Hệ thống thuế sẽ tạo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân gợi ý có đề nghị hoàn. Người nộp thuế truy cập ứng dụng eTax Mobile để: Xác nhận nếu đồng ý với số liệu hệ thống gợi ý; Hoặc chỉnh sửa thông tin, bổ sung lý do chênh lệch và tài liệu chứng minh nếu có sai sót.

Sau đó, người nộp thuế nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định.

Bước 2: Hệ thống tự động đối chiếu và lập quyết định hoàn

Hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế sẽ: Đối chiếu dữ liệu thu nhập và số thuế đã nộp; Kiểm tra điều kiện hoàn; Lập và trình ký điện tử quyết định hoàn thuế nếu đủ điều kiện.

Nếu hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện tự động, hệ thống sẽ chuyển thông tin đến bộ phận chuyên môn để tiếp tục xử lý.

Bước 3: Kiểm soát sau hoàn thuế

Định kỳ hằng quý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu để phát hiện trường hợp tổ chức hoặc cá nhân kê khai bổ sung làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người đã được hoàn. Cơ quan thuế có thể thực hiện kiểm soát sau hoàn và thu hồi số tiền hoàn (nếu có sai lệch).

Việc triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý, minh bạch dữ liệu và giảm áp lực thủ tục cho người nộp thuế trong mùa quyết toán năm 2026.

