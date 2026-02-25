Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động năm 2026
GĐXH - Từ năm 2026, người nộp thuế có thể thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động thông qua hệ thống điện tử của ngành Thuế, giúp rút ngắn thời gian và giảm thủ tục giấy tờ.
Quy trình này được hướng dẫn tại Quyết định 108/QĐ-TCT về hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động.
Bước 1: Kiểm tra tờ khai gợi ý trên eTax Mobile
Hệ thống thuế sẽ tạo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân gợi ý có đề nghị hoàn. Người nộp thuế truy cập ứng dụng eTax Mobile để: Xác nhận nếu đồng ý với số liệu hệ thống gợi ý; Hoặc chỉnh sửa thông tin, bổ sung lý do chênh lệch và tài liệu chứng minh nếu có sai sót.
Sau đó, người nộp thuế nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định.
Bước 2: Hệ thống tự động đối chiếu và lập quyết định hoàn
Hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế sẽ: Đối chiếu dữ liệu thu nhập và số thuế đã nộp; Kiểm tra điều kiện hoàn; Lập và trình ký điện tử quyết định hoàn thuế nếu đủ điều kiện.
Nếu hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện tự động, hệ thống sẽ chuyển thông tin đến bộ phận chuyên môn để tiếp tục xử lý.
Bước 3: Kiểm soát sau hoàn thuế
Định kỳ hằng quý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu để phát hiện trường hợp tổ chức hoặc cá nhân kê khai bổ sung làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người đã được hoàn. Cơ quan thuế có thể thực hiện kiểm soát sau hoàn và thu hồi số tiền hoàn (nếu có sai lệch).
Việc triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý, minh bạch dữ liệu và giảm áp lực thủ tục cho người nộp thuế trong mùa quyết toán năm 2026.
Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lýBảo vệ người tiêu dùng - 57 phút trước
GĐXH - Ngày Vía Thần Tài, nhiều người có quan điểm đi mua vàng để may mắn. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng trong ngày vía Thần Tài không?
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25/2 - 1/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Có 2 triệu đồng mua được vàng tích trữ đầu năm 2026 như thế nào để có lợi nhất?Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH - Ngân sách có hạn nhưng nhiều người vẫn muốn mua vàng. Vậy với 2 triệu đồng có thể thể mua được bao nhiêu vàng để tích trữ?
Xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,85 lít/100 km, rẻ hơn cả Wava AlphaGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe số gây chú ý với thiết kế trẻ trung, đèn LED hiện đại, động cơ 110cc tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp đi lại hằng ngày.
Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cưBảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước
GĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.
Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu nộp thừa thuế có thể được hoàn theo quy định mới của ngành Thuế. Điều kiện và quy trình hoàn thuế được hướng dẫn tại Quyết định 216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định 108/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026 cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hà Nội: Giá biệt thự tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa biến động như nào đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá biệt thự tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Cập nhật lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồng vào BIDVGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm Agribank ghi nhận mức cao nhất là 5,3%/năm, trong khi BIDV niêm yết mức cao nhất là 5,2%/năm.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.