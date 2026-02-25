Mới nhất
Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động năm 2026

Thứ tư, 08:15 25/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ năm 2026, người nộp thuế có thể thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động thông qua hệ thống điện tử của ngành Thuế, giúp rút ngắn thời gian và giảm thủ tục giấy tờ.

Quy trình này được hướng dẫn tại Quyết định 108/QĐ-TCT về hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động.

Bước 1: Kiểm tra tờ khai gợi ý trên eTax Mobile

Hệ thống thuế sẽ tạo tờ khai quyết toán  thuế thu nhập cá nhân gợi ý có đề nghị hoàn. Người nộp thuế truy cập ứng dụng eTax Mobile để: Xác nhận nếu đồng ý với số liệu hệ thống gợi ý; Hoặc chỉnh sửa thông tin, bổ sung lý do chênh lệch và tài liệu chứng minh nếu có sai sót.

Sau đó, người nộp thuế nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định.

Bước 2: Hệ thống tự động đối chiếu và lập quyết định hoàn

Hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế sẽ: Đối chiếu dữ liệu thu nhập và số thuế đã nộp; Kiểm tra điều kiện hoàn; Lập và trình ký điện tử quyết định hoàn thuế nếu đủ điều kiện.

Nếu hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện tự động, hệ thống sẽ chuyển thông tin đến bộ phận chuyên môn để tiếp tục xử lý.

Bước 3: Kiểm soát sau hoàn thuế

Định kỳ hằng quý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu để phát hiện trường hợp tổ chức hoặc cá nhân kê khai bổ sung làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người đã được hoàn. Cơ quan thuế có thể thực hiện kiểm soát sau hoàn và thu hồi số tiền hoàn (nếu có sai lệch).

Việc triển khai  hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý, minh bạch dữ liệu và giảm áp lực thủ tục cho người nộp thuế trong mùa quyết toán năm 2026.

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2026, người lao động cần biết xem có phải là đối tượng chịu thuếQuy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2026, người lao động cần biết xem có phải là đối tượng chịu thuế

GĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần theo quy định. Năm 2026, mức đóng thuế thu nhập cá nhân thay đổi thế nào?

Phụ cấp nào ‘thoát’ thuế từ năm 2026, danh sách mới khiến nhiều người bất ngờPhụ cấp nào ‘thoát’ thuế từ năm 2026, danh sách mới khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 vừa được Quốc hội thông qua đã làm rõ hàng loạt khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế. Quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, người kinh doanh và cá nhân có thu nhập đa nguồn.

Tin liên quan

Phụ cấp nào ‘thoát’ thuế từ năm 2026, danh sách mới khiến nhiều người bất ngờ

Phụ cấp nào ‘thoát’ thuế từ năm 2026, danh sách mới khiến nhiều người bất ngờ

Cận Tết, tiền vào tài khoản dồn dập: Những khoản bắt buộc phải kê khai, nộp thuế, người dân cần lưu ý

Cận Tết, tiền vào tài khoản dồn dập: Những khoản bắt buộc phải kê khai, nộp thuế, người dân cần lưu ý

Thu nhập từ tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi của công đoàn có phải thu nhập chịu thuế?

Thu nhập từ tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi của công đoàn có phải thu nhập chịu thuế?

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết Bính ngọ 2026

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết Bính ngọ 2026

Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lý

Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lý

Bảo vệ người tiêu dùng - 57 phút trước

GĐXH - Ngày Vía Thần Tài, nhiều người có quan điểm đi mua vàng để may mắn. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng trong ngày vía Thần Tài không?

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25/2 - 1/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25/2 - 1/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Có 2 triệu đồng mua được vàng tích trữ đầu năm 2026 như thế nào để có lợi nhất?

Có 2 triệu đồng mua được vàng tích trữ đầu năm 2026 như thế nào để có lợi nhất?

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Ngân sách có hạn nhưng nhiều người vẫn muốn mua vàng. Vậy với 2 triệu đồng có thể thể mua được bao nhiêu vàng để tích trữ?

Xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,85 lít/100 km, rẻ hơn cả Wava Alpha

Xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,85 lít/100 km, rẻ hơn cả Wava Alpha

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Xe số gây chú ý với thiết kế trẻ trung, đèn LED hiện đại, động cơ 110cc tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp đi lại hằng ngày.

Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư

Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu nộp thừa thuế có thể được hoàn theo quy định mới của ngành Thuế. Điều kiện và quy trình hoàn thuế được hướng dẫn tại Quyết định 216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định 108/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026 cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Giá biệt thự tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa biến động như nào đầu xuân Bính Ngọ 2026

Hà Nội: Giá biệt thự tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa biến động như nào đầu xuân Bính Ngọ 2026

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá biệt thự tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Cập nhật lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồng vào BIDV

Cập nhật lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồng vào BIDV

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm Agribank ghi nhận mức cao nhất là 5,3%/năm, trong khi BIDV niêm yết mức cao nhất là 5,2%/năm.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng 1,2 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (24/2): Thị trường trong nước biến động mạnh, biên độ tăng 1,2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Cập nhật lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồng vào BIDV

Cập nhật lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồng vào BIDV

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 24/2 - 1/3/2026): Điểm danh những khu dân cư sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 24/2 - 1/3/2026): Điểm danh những khu dân cư sẽ bị mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay 24/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao trước ngày Thần Tài?

Giá vàng hôm nay 24/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao trước ngày Thần Tài?

Giá cả thị trường

