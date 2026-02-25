Mới nhất
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Có khu dân cư bị cúp điện lúc nửa đêm

Thứ tư, 11:00 25/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 25/2 – 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25/2 – 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Có khu dân cư bị cúp điện lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25/2 – 1/3/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá


KHU VỰC: Một phần đường Lâm Quang Ky, Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 00:52:00 ngày 25/02/2026 đến 05:20:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Trạm biến áp - Hỏng thiết bị


Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất


KHU VỰC: Khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên thuộc Tổ 18, tổ 19 ấp số 8 xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 10:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên thuộc Tổ 16, tổ 17 ấp số 8 xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/02/2026 đến 12:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên thuộc Tổ 11, tổ 12, tổ 13 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/02/2026 đến 13:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Giồng Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Quao

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Kiên Lương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 24/2 - 1/3/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 24/2 - 1/3/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

