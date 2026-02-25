Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Có khu dân cư bị cúp điện lúc nửa đêm
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 25/2 – 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25/2 – 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25/2 – 1/3/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
KHU VỰC: Một phần đường Lâm Quang Ky, Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 00:52:00 ngày 25/02/2026 đến 05:20:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Trạm biến áp - Hỏng thiết bị
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Hà Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Hòn Đất
KHU VỰC: Khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên thuộc Tổ 18, tổ 19 ấp số 8 xã Sơn Kiên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 10:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên thuộc Tổ 16, tổ 17 ấp số 8 xã Sơn Kiên
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/02/2026 đến 12:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên thuộc Tổ 11, tổ 12, tổ 13 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/02/2026 đến 13:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Phú Quốc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện An Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Giồng Riềng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Gò Quao
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Kiên Lương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện U Minh Thượng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Giang Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Tại thời điểm cuối tháng 2/2026, thị trường bất động sản quận Đống Đa cũ (Hà Nội) ghi nhận biến động mạnh ở phân khúc nhà phố thương mại, khi giá nhà tăng vọt khiến nhiều người mua bán nhà bất ngờ.
Giá vàng hôm nay 25/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh HảiGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng SJC lên trên 185 triệu đồng/lượng.
Xe ga 125cc giá 60 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, siêu tiết kiệm xăngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế ấn tượng hơn Honda SH Mode vừa ra mắt đang khiến Vision và LEAD phải lép vế, xe có mức giá chỉ 60 triệu đồng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25/2 - 1/3/2026: Cúp điện 11 tiếng nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lýBảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày Vía Thần Tài, nhiều người có quan điểm đi mua vàng để may mắn. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng trong ngày vía Thần Tài không?
Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Từ năm 2026, người nộp thuế có thể thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động thông qua hệ thống điện tử của ngành Thuế, giúp rút ngắn thời gian và giảm thủ tục giấy tờ.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25/2 - 1/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Có 2 triệu đồng mua được vàng tích trữ đầu năm 2026 như thế nào để có lợi nhất?Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Ngân sách có hạn nhưng nhiều người vẫn muốn mua vàng. Vậy với 2 triệu đồng có thể thể mua được bao nhiêu vàng để tích trữ?
Xe số 110cc giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,85 lít/100 km, rẻ hơn cả Wava AlphaGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe số gây chú ý với thiết kế trẻ trung, đèn LED hiện đại, động cơ 110cc tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp đi lại hằng ngày.
Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cưBảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.