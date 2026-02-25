Mới nhất
Chính thức từ 1.3.2026 mỗi bất động sản sẽ có một mã định danh điện tử riêng

Thứ tư, 15:29 25/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực ngày 1.3.2026 là việc cấp mã định danh điện tử cho từng sản phẩm bất động sản.

Theo đó, căn cứ khoản 5 Điều 3 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP, mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản, bao gồm  nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng là chuỗi ký tự số và chữ tối đa không quá 40 ký tự được cấp riêng cho mỗi căn nhà (bao gồm cả  chung cư hay riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản.

Bên cạnh đó, theo Điều 8 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP, đối với nhà ở, mã định danh điện tử được cấu thành từ các thông tin cơ bản như: mã thửa đất, mã dự án hoặc công trình xây dựng, mã địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên. Toàn bộ quá trình tạo lập mã được thực hiện tự động trên hệ thống dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản.

Mã định danh bất động sản giúp xác định chính xác từng tài sản, tăng tính minh bạch và hạn chế nhầm lẫn, gian lận trong giao dịch. Việc quản lý dữ liệu tập trung hỗ trợ cơ quan nhà nước thống kê, theo dõi và điều tiết thị trường hiệu quả hơn. Hệ thống tạo lập tự động góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, rút ngắn thủ tục hành chính. Người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong mua bán, chuyển nhượng và thế chấp tài sản. Qua đó, thị trường bất động sản vận hành minh bạch, ổn định và bền vững hơn.

Chính thức từ 1.3.2026 mỗi bất động sản sẽ có một mã định danh điện tử riêng - Ảnh 1.Thị trường bất động sản đầu năm 2026 có gì nổi bật?

GĐXH - Sau giai đoạn “thanh lọc” mạnh năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng pháp lý siết chặt, dòng tiền quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư phục hồi. Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam, thị trường đang bước vào chu kỳ mới, nơi chất lượng, minh bạch và nhu cầu ở thực trở thành yếu tố dẫn dắt.

Chính thức từ 1.3.2026 mỗi bất động sản sẽ có một mã định danh điện tử riêng - Ảnh 2.Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026

GĐXH - Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ vận hành theo những xu hướng mới, phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư, nhu cầu thị trường và yêu cầu quản lý.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 25/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày Vía Thần Tài, người mua tuyệt đối không mắc kẻo mất tiền, dính phạt

Lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày Vía Thần Tài, người mua tuyệt đối không mắc kẻo mất tiền, dính phạt

Bảo vệ người tiêu dùng - 46 phút trước

GĐXH - Người mua vàng cần phải lưu ý đặc biệt những thông tin này trong ngày vía Thần Tài 2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Những khu dân cư nào nằm trong danh sách mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Những khu dân cư nào nằm trong danh sách mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tăng nhiệt đầu xuân Bính Ngọ 2026

Giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tăng nhiệt đầu xuân Bính Ngọ 2026

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài

Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.

Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt Nam

Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt Nam

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hatchback điện được định vị hướng đến nhóm khách hàng trẻ tại đô thị – những người đề cao tính cá tính, linh hoạt nhưng vẫn yêu cầu cao về công nghệ và an toàn.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị mất điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Tại thời điểm cuối tháng 2/2026, thị trường bất động sản quận Đống Đa cũ (Hà Nội) ghi nhận biến động mạnh ở phân khúc nhà phố thương mại, khi giá nhà tăng vọt khiến nhiều người mua bán nhà bất ngờ.

Giá vàng hôm nay 25/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 25/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng SJC lên trên 185 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Có khu dân cư bị cúp điện lúc nửa đêm

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Có khu dân cư bị cúp điện lúc nửa đêm

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

