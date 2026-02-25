Chính thức từ 1.3.2026 mỗi bất động sản sẽ có một mã định danh điện tử riêng

Theo đó, căn cứ khoản 5 Điều 3 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP, mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản, bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng là chuỗi ký tự số và chữ tối đa không quá 40 ký tự được cấp riêng cho mỗi căn nhà (bao gồm cả chung cư hay riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản.

Bên cạnh đó, theo Điều 8 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP, đối với nhà ở, mã định danh điện tử được cấu thành từ các thông tin cơ bản như: mã thửa đất, mã dự án hoặc công trình xây dựng, mã địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên. Toàn bộ quá trình tạo lập mã được thực hiện tự động trên hệ thống dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản.

Mã định danh bất động sản giúp xác định chính xác từng tài sản, tăng tính minh bạch và hạn chế nhầm lẫn, gian lận trong giao dịch. Việc quản lý dữ liệu tập trung hỗ trợ cơ quan nhà nước thống kê, theo dõi và điều tiết thị trường hiệu quả hơn. Hệ thống tạo lập tự động góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, rút ngắn thủ tục hành chính. Người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong mua bán, chuyển nhượng và thế chấp tài sản. Qua đó, thị trường bất động sản vận hành minh bạch, ổn định và bền vững hơn.

Thị trường bất động sản đầu năm 2026 có gì nổi bật? GĐXH - Sau giai đoạn “thanh lọc” mạnh năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng pháp lý siết chặt, dòng tiền quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư phục hồi. Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam, thị trường đang bước vào chu kỳ mới, nơi chất lượng, minh bạch và nhu cầu ở thực trở thành yếu tố dẫn dắt.