Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Những khu dân cư nào nằm trong danh sách mất điện?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 25/2 – 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 25/2 – 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 25/2 – 1/3/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Tuy Phong
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Đức Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Hàm Tân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Khách hàng Gạch Bùi Viết Chung. - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đổng
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 25/02/2026 đến 09:10:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Siêu thị Co.op Mart La Gi - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đổng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/02/2026 đến 10:10:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nước đá Nhơn Tân 1 - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đổng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:50:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Tân Quang Cường - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đổng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/02/2026 đến 14:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Phòng Giao Dịch - VCB Bình Thuận - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đổng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Bột cá Kim Thành - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đổng
THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Nguyễn Trãi, đường Lê Lai, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Võ Thị Sáu, khu Rừng Dầu - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tín - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 09:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tín - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ dân phố Bình An - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Dồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp An - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Đinh Bộ Lĩnh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần khu phố Đại Lộc, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh khách hàng Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam, thôn 2, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh khách hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bảo Định, thôn 5, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Liêm An, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Đại Thiện, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 15:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh Cty CP Đầu Tư Và Phát Triển ACE Bình Thuận, thôn 7, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh khách hàng Cty TNHH Phụ Liệu May Kao Sing, thôn 4, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh khách hàng Cty Xây Lắp Lạc Hồng, thôn 1, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh khách hàng Cty TNHH Trang Trại Hàm Liêm, thôn 1, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Tân Hòa- xã Lương Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/02/2026 đến 09:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Thanh Bình- xã Lương Sơn
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, Bình Hiếu, Bình Đức, Hiệp Phước, Xuân Hội, Xuân An 1, Xuân An 2 - xã Bắc Binh; thôn Thái Hòa, Thái An, Thái Thành, Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn - xã Hồng Thái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tánh Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25/2 – 1/3/2026.
