Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 25/2 – 1/3/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 25/2 – 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 25/2 – 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 25/2 – 1/3/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 10:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/02/2026 đến 12:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu tập thể Đài truyền hình đường Trần văn Bảy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 10:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Dịch vụ Môi Trường An Nghiệp -
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 12:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Quân sự Quân Khu 9
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/02/2026 đến 12:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công An Phường Sóc Trăng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/02/2026 đến 15:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Lê Duẩn (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp đường Trần Hưng Đạo).
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Thảo Nguyên
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 12:00:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty Kim Chung Cường Thịnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/03/2026 đến 17:30:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 4, Phú Hòa – xã Nhu Gia.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Phú A, xã Nhu Gia
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 15:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Văn Nuốl
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Ngọc Đậm 1
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 14:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Thanh Tâm
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Mỹ Xuyên, mốt phần xã Nhu Gia
THỜI GIAN: Từ 04:33:00 ngày 25/02/2026 đến 07:53:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối
KHU VỰC: Một phần ấp Sông Cái 2 – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Phẩm – xã Gia Hòa.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 12:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khu 4, xã Nhu Gia
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Coi A – xã Mỹ Hương; ấp Cầu Đồn – xã Mỹ Tú - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 15:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Coi A – xã Mỹ Hương; ấp Cầu Đồn – xã Mỹ Tú - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 15:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Phòng Khám Mỹ Phước
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Phú Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Kế Sách
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25/2 – 1/3/2026.
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 2 xã Long Phú thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 09:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Phú Đức xã Long Phú thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện CN Long Đức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 14:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Bưu Cục Trường Khánh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Việt Nam Mobile
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lợi Đức xã Đại Ngãi thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 09:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: : Mất điện một phần ấp Phú Đa xã Trường Khánh thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Phú Trường xã Trường Khánh thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Thành B xã Trường Khánh thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/02/2026 đến 15:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Phụng Sơn xã Nhơn Mỹ Thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ấp Phú Thứ xã Trường Khánh thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/02/2026 đến 10:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Sử - Phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Trung - Phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 15:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 14:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước An, xã Thuận Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Châu Thành, xã An Ninh, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 13:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Ninh, xã An Ninh, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, TPCT
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Không
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Không
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Không
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Không
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 09:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Không
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/02/2026 đến 11:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Không
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/02/2026 đến 15:00:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Không
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/02/2026 đến 16:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Cảng - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 08:45:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm riêng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 26/02/2026 đến 14:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bưng Buối - Xã Liêu Tú, ấp Lâm Dồ xã Trần Đề - Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Nhà Thờ, ấp Đầu Giồng, ấp Giồng Chùa - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:30:00 ngày 28/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
