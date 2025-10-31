Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép
GĐXH - Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố hai đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Sáng ngày 31/10, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 29/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Tân (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Mùi (SN 1972, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Trước đó Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 07 bị can trong vụ án này.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2025, các đối tượng đã bàn bạc thống nhất, chuẩn bị công cụ phương tiện, tuyển người để tiến hành khai thác quặng thiếc trái phép tại tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.
Đến giữa tháng 7/2025, các đối tượng bắt đầu tiến hành khai thác quặng, sau khoảng 10 ngày thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ và thu giữ nhiều tang vật gồm công cụ, phương tiện, vật liệu nổ dùng để khai thác quặng trái phép.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án.
Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng được pháp luật quy định thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hướng xấu đến an ninh, trật tự của địa phương.
Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện đối tượng có một trong các hành vi nêu trên cần trình báo, tố giác ngay cho cơ quan công an để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
