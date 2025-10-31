Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Thứ sáu, 10:44 31/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố hai đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Sáng ngày 31/10, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 29/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Tân (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Mùi (SN 1972, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ. 

Trước đó Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 07 bị can trong vụ án này.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2025, các đối tượng đã bàn bạc thống nhất, chuẩn bị công cụ phương tiện, tuyển người để tiến hành khai thác quặng thiếc trái phép tại tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang khởi tố hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép và vật liệu nổ - Ảnh 1.

Hai đối tượng Mùi và Tân tại cơ quan công an.

Đến giữa tháng 7/2025, các đối tượng bắt đầu tiến hành khai thác quặng, sau khoảng 10 ngày thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ và thu giữ nhiều tang vật gồm công cụ, phương tiện, vật liệu nổ dùng để khai thác quặng trái phép.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng được pháp luật quy định thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hướng xấu đến an ninh, trật tự của địa phương.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện đối tượng có một trong các hành vi nêu trên cần trình báo, tố giác ngay cho cơ quan công an để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra

Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra

Bắt kẻ phóng hỏa vì ghen tuông khiến 2 người tử vong ở Gia Lai

Bắt kẻ phóng hỏa vì ghen tuông khiến 2 người tử vong ở Gia Lai

Từ phút bốc đồng đến vòng lao lý, báo động vi phạm pháp luật của khá nhiều thanh thiếu niên ở Phú Thọ

Từ phút bốc đồng đến vòng lao lý, báo động vi phạm pháp luật của khá nhiều thanh thiếu niên ở Phú Thọ

Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thông

Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thông

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Cùng chuyên mục

Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra

Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một TikToker có tiếng tại Hà Nội vừa bị Phòng An ninh mạng - Công an TP Hà Nội triệu tập làm việc và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng do hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, liên quan đến một vụ án đang được cơ quan công an điều tra.

Vừa điều khiển xe máy vừa lướt 'TikTok', nữ sinh ở Hà Nội bị phạt nặng

Vừa điều khiển xe máy vừa lướt 'TikTok', nữ sinh ở Hà Nội bị phạt nặng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được tin báo qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Hà Nội đã khẩn trương truy tìm và xử phạt một nữ sinh (SN 2006) về hành vi vừa lái xe máy vừa lướt điện thoại trên cầu vượt.

Bắt kẻ phóng hỏa vì ghen tuông khiến 2 người tử vong ở Gia Lai

Bắt kẻ phóng hỏa vì ghen tuông khiến 2 người tử vong ở Gia Lai

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy, kẻ phóng hỏa đốt nhà ở phường An Khê khiến 2 người thiệt mạng.

Từ phút bốc đồng đến vòng lao lý, báo động vi phạm pháp luật của khá nhiều thanh thiếu niên ở Phú Thọ

Từ phút bốc đồng đến vòng lao lý, báo động vi phạm pháp luật của khá nhiều thanh thiếu niên ở Phú Thọ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Những cuộc “đua” tốc độ, những nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, mang theo hung khí đang trở thành nỗi lo trên nhiều tuyến đường ở Phú Thọ. Không ít em mới chỉ 15, 16 tuổi, vì một phút bốc đồng mà đánh mất tương lai, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thông

Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thông

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ lật xe ô tô đầu kéo khoảng 2 giờ, Vũ Đức Lâm còn gây ra một vụ tai nạn khác. Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định tài xế này dương tính với ma túy loại MET.

Hà Nội: Công an ập vào tiệm vàng kịp thời ngăn chặn nữ sinh 19 tuổi đang bán vàng để 'chứng minh trong sạch'

Hà Nội: Công an ập vào tiệm vàng kịp thời ngăn chặn nữ sinh 19 tuổi đang bán vàng để 'chứng minh trong sạch'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Thấy cô gái trẻ có biểu hiện lúng túng, lo sợ bất thường khi đang giao dịch tại tiệm vàng, người dân đã báo tin. Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) lập tức có mặt, kịp thời ngăn chặn nữ sinh này bán toàn bộ số vàng của gia đình để chuyển cho kẻ lừa đảo.

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện người ngồi sau tàng trữ ma túy.

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Pháp luật - 1 ngày trước

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm một bị can.

Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Xã hội - 1 ngày trước

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam hai đối tượng giả danh môi giới bất động sản, làm giả hợp đồng và con dấu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán đất qua mạng xã hội.

Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niên

Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tấn công người đi đường. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều còn rất trẻ, có độ tuổi từ 15 đến 20.

Xem nhiều

Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thông

Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thông

Pháp luật

GĐXH - Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ lật xe ô tô đầu kéo khoảng 2 giờ, Vũ Đức Lâm còn gây ra một vụ tai nạn khác. Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định tài xế này dương tính với ma túy loại MET.

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Pháp luật
Hà Nội: Công an ập vào tiệm vàng kịp thời ngăn chặn nữ sinh 19 tuổi đang bán vàng để 'chứng minh trong sạch'

Hà Nội: Công an ập vào tiệm vàng kịp thời ngăn chặn nữ sinh 19 tuổi đang bán vàng để 'chứng minh trong sạch'

Pháp luật
Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, "bỏ túi" gần 600 triệu đồng

Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, "bỏ túi" gần 600 triệu đồng

Pháp luật
Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top