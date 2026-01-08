Khai xuân như ý, rước lộc vàng: Hành trình du xuân 2026 đầy cảm hứng cùng Saigon Star Travel

Với thông điệp khai mở vận may và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, Saigon Star Travel chính thức ra mắt chuỗi hành trình du xuân 2026 đầy màu sắc, đi kèm chương trình ưu đãi "vàng" hấp dẫn.

Xu hướng du xuân 2026: Khi kỳ nghỉ Tết là sự tận hưởng

Thay vì tất bật với những lo toan bếp núc quen thuộc, nhiều gia đình Việt lựa chọn đón Tết theo cách hiện đại hơn: Cùng nhau lên đường khám phá những miền đất mới. Một chuyến đi đầu năm không chỉ mang lại sự thư giãn tâm hồn mà còn là cách để nạp đầy năng lượng tích cực, cầu chúc một năm mới hanh thông, thịnh vượng.

Thấu hiểu điều đó, Saigon Star Travel – đơn vị lữ hành với hơn 15 năm kinh nghiệm – đã thiết kế những hành trình tinh tế, kết hợp hài hòa giữa không khí lễ hội truyền thống và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

"Đăng ký Tour – Nhận Quà Vàng": Lộc xuân tràn đầy





Điểm nhấn đặc biệt trong mùa Tết 2026 chính là chương trình khuyến mãi quy mô lớn dành cho khách hàng đặt tour sớm. Không chỉ đơn thuần là một chuyến đi, mỗi du khách đều có cơ hội nhận về những "vận may" hữu hình:

- Mini Game Lì Xì: 100% cơ hội trúng thưởng khi tham gia quay số.

- Giải thưởng giá trị: Cơ hội sở hữu Vàng SJC, Giỏ quà Tết, Vé Tour, Voucher ưu đãi cùng nhiều phần quà hiện vật khác.

- Ưu đãi nhóm: Chiết khấu đặc biệt dành cho các gia đình hoặc nhóm bạn đăng ký và giữ chỗ sớm.

Những tọa độ "vàng" cho hành trình du xuân 2026

Để mỗi bước chân khai xuân đều mang theo năng lượng tích cực và sự bình yên, đừng bỏ lỡ những điểm đến tiêu biểu, mang lại tài lộc và bình an cho năm mới 2026.

Biển xanh vẫy gọi: Quy Nhơn – Nha Trang – Mũi Né





Với những ai yêu thích hương vị mặn mòi của biển cả, chuỗi tour duyên hải Nam Trung Bộ là lựa chọn không thể bỏ qua:

- Nha Trang: Nghỉ dưỡng tại khách sạn 4-5 sao, trải nghiệm tắm bùn khoáng nóng, thưởng thức buffet nướng thượng hạng và chiêm bái chùa Long Sơn cầu an đầu năm.

- Đảo Bình Ba – Bình Hưng: Hành trình khám phá "Quốc đảo Tôm hùm" hoang sơ, kết hợp với nhịp sống năng động của thành phố biển Nha Trang.

- Phan Thiết – Mũi Né: Điểm đến du lịch hấp dẫn với biển xanh – cát trắng – nắng vàng và là một trong những trung tâm nghỉ dưỡng lớn với nhiều Resort sát biển cao cấp.

- Quy Nhơn – Phú Yên: Điểm đến nổi tiếng với những thắng cảnh thiên nhiên độc đáo như Eo Gió, Kỳ Co, Gành Đá Đĩa cùng hoạt động tham quan du lịch thú vị.

Hồn quê sông nước: Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ





Nếu bạn tìm kiếm một kỳ nghỉ ngắn ngày đậm chất văn hóa bản địa, miền Tây Nam Bộ sẽ đón bạn bằng lòng hiếu khách:

- Hành trình 2N1Đ: Trải nghiệm trọn vẹn văn hóa sông nước với Chợ nổi Cái Răng, thưởng thức đờn ca tài tử và dùng bữa tối sang trọng trên du thuyền Cần Thơ.

- Hành trình 3N2Đ: Trải nghiệm khám phá Rừng Tràm, viếng Miếu Bà Chúa Xứ cầu an đầu năm. Ngoài ra du khách cũng có thể hoà mình vào không gian Miệt Vườn xanh mướt tại Cù Lao Thới Sơn, Làng Du lịch Mỹ Khánh,..

Du xuân trên Cao Nguyên





Đà Lạt – Điểm đến "nên thơ" với rất nhiều du khách cũng sẽ là một lựa chọn thú vị dành cho du khách. Lịch trình với nhiều điểm tham quan mới, kết hợp với những sắc màu rực rỡ của hoa và không khí se lạnh của Đà Lạt hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

Dành cho những tâm hồn yêu thiên nhiên hoang sơ, tour Tây Nguyên (3N3Đ) sẽ đưa bạn đến với "Vịnh Hạ Long trên cao" – hồ Tà Đùng. Tại đây, du khách sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa cồng chiêng, khám phá bản làng Ê Đê và thưởng thức ly cà phê Ban Mê nồng nàn giữa đại ngàn xanh mát.

Bên cạnh đó, Tour Pleiku – Măng Đen – Buôn Ma Thuột 3N3Đ do Saigon Star Travel tổ chức sẽ đưa du khách khám phá những cung đường huyền thoại của Tây Nguyên đại ngàn. Hành trình là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp văn hóa bản địa, thiên nhiên hoang sơ cùng không khí se lạnh lãng mạn của Măng Đen – Đà Lạt thứ hai giữa núi rừng Kon Tum.





Ngoài ra, du khách có thể tham khảo thêm các hành trình hành hương khác như:

- Tour 10 Chùa Vũng Tàu– Hành trình đến với những điểm đến tâm linh nổi tiếng của Vũng Tàu

- Tour Dinh Thầy Thím - Núi Chứa Chan – Chuyến du xuân linh thiêng, kết hợp khám phá cảnh sắc hùng vĩ và tái tạo năng lượng mới.

- Tour Tây Ninh 1 Ngày – Trải nghiệm cáp treo đến với Nóc Nhà Nam Bộ - Tây Ninh – và chiêm bái tại Tượng Bà Đen, Tượng Phật Di Lặc linh thiêng trên đỉnh núi.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành lữ hành, Saigon Star Travel khẳng định vị thế và uy tín thông qua các chương trình tour Tết được dịch vụ chỉn chu, chuẩn mực cùng đội ngũ nhân sự giàu tâm huyết. Với chúng tôi, mỗi hành trình không đơn thuần là một chuyến du ngoạn, mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, mang đến cho quý khách cùng gia đình một mùa Tết đoàn viên vẹn tròn và khởi đầu mới thịnh vượng.

Để nhận tư vấn chi tiết về lịch trình, giá tour và các chương trình khuyến mãi "Lộc Vàng" lớn nhất năm, quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ chuyên viên của Saigon Star Travel. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn viết nên một khởi đầu năm mới 2026 thật rạng rỡ và tràn đầy cảm hứng!

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON STAR

Website: https://saigonstartravel.com/

Hotline: 1900.277.297 - 0907.422.717

Email: info@saigonstartravel.com

