Khám bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Quảng Trị

Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2026, mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Trị, UBND xã Nam Cửa Việt tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội và tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xã Nam Cửa Việt.



Tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cùng các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân trên địa bàn xã Nam Cửa Việt.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cùng các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân trên địa bàn xã Nam Cửa Việt.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 70 phần quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống của nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Công an nhân dân và đội ngũ y, bác sĩ.

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy, cung cấp những thông tin, kỹ năng nhận diện các loại ma túy mới, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy và cách phòng tránh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhấn mạnh: "Việc tổ chức chương trình an sinh xã hội kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy đã góp phần sẻ chia với người dân, lan tỏa những giá trị nhân văn, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về hiểm họa ma túy".

Lan tỏa giá trị nhân văn và nâng cao nhận thức cộng đồng về hiểm họa ma túy

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhấn mạnh, Quảng Trị là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Việc tổ chức chương trình an sinh xã hội kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mà còn góp phần sẻ chia với người dân, lan tỏa những giá trị nhân văn, nâng cao nhận thức cộng đồng về hiểm họa ma túy.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn khẳng định, ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm, gây ra những mất mát, đau thương cho nhiều gia đình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của thế hệ trẻ. Vì vậy, phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân xã Nam Cửa Việt tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm về ma túy, quyết tâm xây dựng xã Nam Cửa Việt trở thành địa bàn không ma túy, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, an toàn và hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và PGS,TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và lãnh đạo xã Nam Cửa Việt tặng quà tới các gia đình chính sách.

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, đoàn công tác sẽ tổ chức sinh hoạt chính trị, dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và nhân văn, chương trình góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, phát huy truyền thống cách mạng, đồng thời huy động sức mạnh của cả cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy, vì một cuộc sống bình yên và không ma túy.

Hình ảnh chương trình an sinh xã hội và tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xã Nam Cửa Việt

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tuyên truyền phòng, chống ma tuý tới Nhân dân.

Chương trình đã cung cấp những thông tin, kỹ năng nhận diện các loại ma túy mới, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy và cách phòng tránh cho người dân.

Thông qua sự kiện đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Không chỉ tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy, các chiến sĩ Công an còn tham gia hỗ trợ người dân đến thăm khám sức khoẻ.

Người dân được khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.





Ảnh: Chương trình cung cấp