Khám chữa bệnh tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Tâm Anh Cầu Giấy, Hà Nội
Sáng 22/10, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh khai trương thêm trung tâm khám chữa bệnh đa khoa công nghệ cao Tâm Anh Cầu Giấy, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân Thủ đô và các tỉnh thành lân cận.
Ngay trong ngày khai trương, phòng khám đã tiếp nhận hàng trăm lượt khách hàng đến khám. Chị Trinh (phường Tây Mỗ, Hà Nội) đưa con trai 5 tuổi đến khám chuyên sâu về Dinh dưỡng. Trước đây chị thường đưa con đến các bệnh viện lớn cách nhà hơn 10 km, nhưng nay Tâm Anh Cầu Giấy mở ngay gần chỗ làm nên rất thuận tiện.
"Chi phí chỉ 160.000 đồng cho khám, kiểm tra chiều cao, cân nặng, chế độ ăn và chỉ định xét nghiệm các vi chất như canxi, vitamin D, kẽm, sắt… Phòng khám sạch sẽ, riêng tư, không phải chờ đợi, rất thuận tiện và thoải mái", chị Trinh hài lòng chia sẻ.
Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy (ngay ga Chùa Hà), khu cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô - nơi tập trung nhiều khu đô thị, trung tâm hành chính và kinh tế sầm uất.
Với diện tích gần 17.000 m², gần 200 phòng chức năng, gần một nghìn chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế… luân phiên phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp cứu chuyên sâu, toàn diện, PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy được xem là trung tâm khám chữa bệnh hiện đại bậc nhất Thủ đô, hướng tới phục vụ lên đến 3.000 lượt khách mỗi ngày, kỳ vọng sẽ giảm tải gánh nặng cho nhiều cơ sở y tế trong Thành phố, đồng thời mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cao cấp, hiệu quả, an toàn, chi phí hợp lý cho người dân.
Phòng khám quy tụ đội ngũ nhân sự "hùng hậu" về cả số lượng và chất lượng, trong đó có nhiều chuyên gia uy tín, bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều giáo sư, phó giáo sư từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, trung ương. Đặc biệt, nhiều chuyên gia đang giữ vai trò chủ chốt tại các Hội Y khoa quốc gia, như TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng - Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào học Việt Nam, ThS Trần Văn Dần - Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam…
Tại đây được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại hàng đầu thế giới, đồng bộ với Hệ thống BVĐK Tâm Anh. Có thể kể đến hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới của Mỹ cho lĩnh vực sản phụ khoa; hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT - thiết bị hiện đại hàng đầu của Đan Mạch giúp phát hiện sớm rối loạn tiền đình, chóng mặt, mất thăng bằng; hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ thế hệ mới Neuro-MSX do Nga sản xuất; hệ thống đo gắng sức tim mạch hiện đại SunTech Tango M2 (Mỹ) kết hợp máy đi bộ y khoa BTL (Cộng hòa Séc), máy MRI 1.5 Tesla, siêu âm Doppler 5D, công nghệ FUSION kết hợp hình ảnh siêu âm - CT - MRI, siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ UDFF, cùng hệ thống X-quang kỹ thuật số thế hệ mới…
Phòng khám Đa khoa Tâm Anh tại Cầu Giấy, quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Thủ đô.
Phòng khám còn đẩy mạnh quản trị thông minh - triển khai hệ thống bệnh án điện tử (EMR), giúp khách hàng dễ dàng tra cứu kết quả, lịch tái khám, thanh toán không tiền mặt.
"Mục tiêu của chúng tôi là giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh, nhưng vẫn đảm bảo mọi người đều được tiếp cận công nghệ hiện đại và dịch vụ y tế tiêu chuẩn cao, được điều trị hiệu quả, an toàn và có được sức khỏe tốt nhất cho bản thân và gia đình", TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy nói.
TS.BS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết ông kỳ vọng Tâm Anh tiếp tục là đối tác tin cậy trong phát triển du lịch y tế, phục vụ không chỉ người dân trong nước mà còn chuyên gia, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam hướng tới mục tiêu chung là nâng cao sự hài lòng và chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh.
Cùng ngày, Trung tâm tiêm chủng VNVC The West Cầu Giấy chính thức khai trương, nằm trong khuôn viên Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy.
Trong tuần lễ khai trương (từ ngày 22 - 31/10/2025), tất cả khách hàng đến khám tại Tâm Anh Cầu Giấy được ưu đãi 20% phí khám và cận lâm sàng, đồng thời nhận voucher tiêm chủng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC trị giá 100.000 đồng (áp dụng cho các loại vắc xin phế cầu, RSV, sốt xuất huyết, zona và viêm màng não).
PKĐK Tâm Anh
Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểmĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tuyến đường nối xã, vùng đồi núi. Đất đá tràn xuống, cây đổ chắn ngang, nhiều đoạn đường ngập trong bùn lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cao.
Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà NộiPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.
Con giáp có lộc trong 3 tháng tớiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Ba tháng tới, vận may tài chính sẽ mỉm cười với 4 con giáp này. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố, họ còn có quý nhân song hành, tiền bạc kéo đến dồn dập, cơ hội "đổi đời" trong tầm tay.
Sự thật 'ngã ngửa' liên quan vụ người dân báo mất trộm hơn 60 triệu đồngXã hội - 10 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông khai báo do tinh thần không minh mẫn nên không nhớ rõ cất số tiền này ở đâu, tìm kiếm mãi không thấy nên nghĩ có kẻ gian đột nhập lấy trộm.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh viPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.
Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắnPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.
Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt NamĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.
Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhấtThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Công an Hà Nội sẽ tạm cấm đường và phân luồng giao thông trong hai ngày 25 - 26/10, để phục vụ Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề.
Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồngĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.
Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98Pháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Lê Sỹ Cường – Giám đốc một công ty tại TP.HCM là người môi giới nhận 8 tỷ đồng từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”.
Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượngĐời sống
GĐXH - Người sinh vào ba tháng Âm lịch này thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên hiếm có.