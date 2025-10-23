Khám chữa bệnh tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Tâm Anh Cầu Giấy, Hà Nội

Ngay trong ngày khai trương, phòng khám đã tiếp nhận hàng trăm lượt khách hàng đến khám. Chị Trinh (phường Tây Mỗ, Hà Nội) đưa con trai 5 tuổi đến khám chuyên sâu về Dinh dưỡng. Trước đây chị thường đưa con đến các bệnh viện lớn cách nhà hơn 10 km, nhưng nay Tâm Anh Cầu Giấy mở ngay gần chỗ làm nên rất thuận tiện.

"Chi phí chỉ 160.000 đồng cho khám, kiểm tra chiều cao, cân nặng, chế độ ăn và chỉ định xét nghiệm các vi chất như canxi, vitamin D, kẽm, sắt… Phòng khám sạch sẽ, riêng tư, không phải chờ đợi, rất thuận tiện và thoải mái", chị Trinh hài lòng chia sẻ.

Khai trương Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy (ngay ga Chùa Hà), khu cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô - nơi tập trung nhiều khu đô thị, trung tâm hành chính và kinh tế sầm uất.

Với diện tích gần 17.000 m², gần 200 phòng chức năng, gần một nghìn chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế… luân phiên phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp cứu chuyên sâu, toàn diện, PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy được xem là trung tâm khám chữa bệnh hiện đại bậc nhất Thủ đô, hướng tới phục vụ lên đến 3.000 lượt khách mỗi ngày, kỳ vọng sẽ giảm tải gánh nặng cho nhiều cơ sở y tế trong Thành phố, đồng thời mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cao cấp, hiệu quả, an toàn, chi phí hợp lý cho người dân.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy với thiết kế 5 tầng nổi, tổng diện tích hơn 17.000 m² được xem như trung tâm khám chữa bệnh bậc nhất Thủ đô.

Phòng khám quy tụ đội ngũ nhân sự "hùng hậu" về cả số lượng và chất lượng, trong đó có nhiều chuyên gia uy tín, bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều giáo sư, phó giáo sư từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, trung ương. Đặc biệt, nhiều chuyên gia đang giữ vai trò chủ chốt tại các Hội Y khoa quốc gia, như TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng - Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào học Việt Nam, ThS Trần Văn Dần - Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam…

Tại đây được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại hàng đầu thế giới, đồng bộ với Hệ thống BVĐK Tâm Anh. Có thể kể đến hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới của Mỹ cho lĩnh vực sản phụ khoa; hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT - thiết bị hiện đại hàng đầu của Đan Mạch giúp phát hiện sớm rối loạn tiền đình, chóng mặt, mất thăng bằng; hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ thế hệ mới Neuro-MSX do Nga sản xuất; hệ thống đo gắng sức tim mạch hiện đại SunTech Tango M2 (Mỹ) kết hợp máy đi bộ y khoa BTL (Cộng hòa Séc), máy MRI 1.5 Tesla, siêu âm Doppler 5D, công nghệ FUSION kết hợp hình ảnh siêu âm - CT - MRI, siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ UDFF, cùng hệ thống X-quang kỹ thuật số thế hệ mới…

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh tại Cầu Giấy, quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Thủ đô.

Phòng khám còn đẩy mạnh quản trị thông minh - triển khai hệ thống bệnh án điện tử (EMR), giúp khách hàng dễ dàng tra cứu kết quả, lịch tái khám, thanh toán không tiền mặt.

Máy nội soi hiện đại Olympus Evis với công nghệ 4K giúp truy tìm những tổn thương siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

"Mục tiêu của chúng tôi là giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh, nhưng vẫn đảm bảo mọi người đều được tiếp cận công nghệ hiện đại và dịch vụ y tế tiêu chuẩn cao, được điều trị hiệu quả, an toàn và có được sức khỏe tốt nhất cho bản thân và gia đình", TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy nói.

TS.BS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết ông kỳ vọng Tâm Anh tiếp tục là đối tác tin cậy trong phát triển du lịch y tế, phục vụ không chỉ người dân trong nước mà còn chuyên gia, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam hướng tới mục tiêu chung là nâng cao sự hài lòng và chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Cùng ngày, Trung tâm tiêm chủng VNVC The West Cầu Giấy chính thức khai trương, nằm trong khuôn viên Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Trong tuần lễ khai trương (từ ngày 22 - 31/10/2025), tất cả khách hàng đến khám tại Tâm Anh Cầu Giấy được ưu đãi 20% phí khám và cận lâm sàng, đồng thời nhận voucher tiêm chủng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC trị giá 100.000 đồng (áp dụng cho các loại vắc xin phế cầu, RSV, sốt xuất huyết, zona và viêm màng não).

PKĐK Tâm Anh