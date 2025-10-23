Bão số 12 Fengshen vừa suy yếu, Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua (22/10), bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến gần vùng biển Huế - Đà Nẵng và tan dần. Mưa lớn còn tiếp tục kéo dài ở miền Trung trong nhiều ngày tới.

Theo bản tin áp thấp nhiệt đới, hồi 07 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 chuẩn bị vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Đến 07 giờ ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với vận tốc khoảng 20km/h, ở vị trí trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 6, giật cấp 8.

07 giờ ngày 25/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, với vận tốc khoảng 20 km/h, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông cường độ gió suy yếu dần < Cấp 6.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

