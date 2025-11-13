Khám phá ô tô hatchback giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi từ Hà Nội tới Quảng Trị mới cần sạc, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH, ra mắt tại Trung Quốc

SUV hạng A Hyundai Venue giá 204 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 ở Việt Nam có giá bao nhiêu? GĐXH - SUV hạng A của Hyundai giá bán rẻ hơn nhiều so với Hyundai Grand i10 và Kia Morning dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng và chiếm lĩnh thị phần từ tay các đối thủ.

Ô tô hatchback thiết kế hiện đại, đi từ Hà Nội tới Quảng Trị mới cần sạc, ra mắt tại Trung Quốc

Aion UT Super 2026 sở hữu thiết kế hiện đại, thu hút mọi ánh nhìn.

Tại Trung Quốc – thị trường đang bùng nổ dòng xe điện giá rẻ, với mô hình kinh doanh linh hoạt kết hợp giữa mua xe trực tuyến và thuê pin thông minh.

Aion UT Super 2026 là mẫu xe điện hoàn toàn mới được phát triển bởi ba "ông lớn" gồm JD.com, GAC Group và CATL. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm phương tiện di chuyển đô thị hiện đại, tiết kiệm và dễ sử dụng.

Với giá quy đổi chỉ từ 184 triệu nhưng mẫu xe này vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại vượt phân khúc.

Về thiết kế, Aion UT Super 2026 mang phong cách trẻ trung, hiện đại với phần đầu xe kín, cụm đèn pha LED bốn điểm và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Hai tùy chọn màu sơn độc đáo là tím Monet và be Champs-Elysees giúp mẫu xe nổi bật giữa phố.

Xe được trang bị tay nắm cửa bán ẩn, gương chiếu hậu đen bóng, mâm hợp kim 16 inch và tùy chọn mâm 17 inch thể thao hơn.

Kích thước tổng thể của xe lần lượt 4.270 x 1.850 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm – lớn hơn đáng kể so với các đối thủ Kia Morning và Hyundai i10 sẽ mang lại không gian cabin rộng rãi, phù hợp cả cho di chuyển trong phố lẫn những chuyến đi ngắn ngày.

Hàng ghế thứ 2 khá rộng rãi so với các mẫu xe khác trong phân khúc.

Khoang nội thất được thiết kế tối giản, tinh tế. Trung tâm là màn hình cảm ứng 14,6 inch đặt dọc kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch sau vô-lăng hai chấu. Xe hỗ trợ điều khiển giọng nói AI, tương thích HarmonyOS, Apple CarPlay và Android, mang đến trải nghiệm thông minh tương tự các dòng xe cao cấp.

Danh sách trang bị đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình, camera toàn cảnh 540 độ, camera lùi, hệ thống âm thanh 6 loa, gạt mưa tự động, giám sát áp suất lốp và ghế trước có thể ngả phẳng 180 độ. Người dùng còn có thể chọn phối 2 tông màu nội thất để tăng tính cá nhân hóa.

Aion UT Super 2026 sử dụng động cơ điện đơn đặt phía trước, cho công suất 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145Nm, đạt tầm hoạt động tối đa 500km theo chu trình CLTC – con số ấn tượng trong phân khúc xe điện đô thị. Đặc biệt, xe được trang bị công nghệ thay pin siêu tốc, hoàn tất chỉ trong 99 giây.

Giá ô tô hatchback Aion UT Super 2026

Xe được bán duy nhất một phiên bản với giá 89.900 Nhân dân tệ (khoảng 332 triệu đồng) khi mua kèm pin, hoặc 49.900 Nhân dân tệ (tương đương 184 triệu đồng) nếu chọn thuê pin. Cách tiếp cận này giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe điện hơn, đặc biệt với người trẻ hoặc người lần đầu mua xe, trong khi mức giá còn thấp hơn cả Kia Morning và Hyundai i10.

Ngoài ra, hãng cung cấp thêm gói nâng cấp trị giá 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 18,4 triệu đồng), gồm cửa hậu chỉnh điện, hệ thống điều hòa bơm nhiệt và chìa khóa Bluetooth.

Với mức giá chỉ từ 184 triệu đồng (bản thuê pin) cùng hàng loạt công nghệ tiên tiến, Aion UT Super 2026 trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy xe điện giá rẻ hoàn toàn có thể mang đến trải nghiệm cao cấp nếu được đầu tư đúng hướng.

Trong bối cảnh Kia Morning và Hyundai i10 vẫn chiếm ưu thế ở Việt Nam, những mẫu xe như Aion UT Super 2026 hứa hẹn sẽ tạo làn gió mới: xanh hơn, tiết kiệm hơn và công nghệ hơn nếu được bán tại thị trường trong nước.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.