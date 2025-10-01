Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện
Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.
Sáng 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986, trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Trước đó, ngày 23/9, Công an tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác của chị H.T.G, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Theo trình bày của chị G, chị đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện khi thấy Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986), trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên đăng bài kêu gọi trên Facebook. Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.
Quá trình xác minh cho thấy từ tháng 12/2016, Tuân đã dựng nên cả một "hệ thống" kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook: Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (149 ngàn người theo dõi) và Lãng tử Tây Bắc, cùng với đó là nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên chính Tuân.
Trên thực tế, số tiền ủng hộ các trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi không đến đúng, đủ theo đề nghị của các mạnh thường quân.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGTPháp luật - 16 giờ trước
Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.
Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tựPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.
Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.
Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.
Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà ĐôngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).
Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc NinhPháp luật - 2 ngày trước
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.
Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫyPháp luật - 3 ngày trước
Chỉ bằng hình ảnh giả danh cơ quan công an, nhóm lừa đảo khiến nữ sinh mất tiền, thuê phòng trốn biệt, suýt trở thành nạn nhân vụ "bắt cóc online"
Lai Châu: Bắt giữ thiếu niên cầm đầu nhóm dùng dao chém người trong đêmPháp luật - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Minh H (17 tuổi) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Hà Nội: Giải cứu thành công nam sinh viên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 4 ngày trước
GĐXH - Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”, với những thủ đoạn cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần.
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hộiPháp luật
GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.