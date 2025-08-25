Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5
GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.
Chiều 25/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có công văn khẩn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau để đảm bảo số lượng hàng hóa, lương thực, thực phẩm sẵn sàng huy động đưa ra thị trường phục vụ nhân dân, đặc biệt là các khu vực bị chia cắt, cô lập do bão và hoàn lưu bão gây ra.
Các doanh nghiệp, siêu thị, thương nhân xăng dầu trên địa bàn để cung ứng hàng hóa và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp, thép tấm,...);
Hệ thống các siêu thị tại các khu vực có ảnh hưởng của bão, có phương án điều nguồn hàng từ các địa phương lân cận về các điểm bán hàng trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu xảy ra trên thị trường.
Xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối để sẵn sàng cung ứng kịp thời trong tình huống thiên tai gây chia cắt địa bàn.
Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trước mùa mưa bão.
Trong trường hợp xảy ra thiên tai, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là trong các giai đoạn trước, trong và ngay sau thiên tai đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng,...
Chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình bão lũ, tổ chức bán hàng kịp thời (trong điều kiện đảm bảo an toàn) 2 phục vụ nhu cầu tiêu dùng và phòng, chống thiên tai tại các địa phương trước, trong và sau bão.
Thường xuyên cập nhật và báo cáo tình hình cung cầu, giá cả, mạng lưới phân phối, đảm bảo thông tin thông suốt.
Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 59 phút trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm đóng cửa từ 4h đến 16h, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đều điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay.
Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi các địa phương và tập đoàn, đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.
167 điểm kinh doanh tự phát làm xấu xí hình ảnh Thủ đô, nguyên nhân gì khiến 'chợ cóc' tồn tại dai dẳng?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện Hà Nội có tới 167 điểm kinh doanh tự phát, tồn tại song song với 457 chợ dân sinh. Nguyên nhân khiến "chợ cóc" tồn tại dai dẳng, gây áp lực lớn cho quản lý đô thị chính là thói quen mua sắm "tiện đâu mua đấy" của người dân và chi phí thuê chợ cao.
Giá nhà đất thổ cư Hà Nội cao chót vót, môi giới bỏ nghề vì không bán được hàngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
Giá nhà đất thổ cư tăng cao khiến nguồn khách ít dần, nhiều môi giới không bán được hàng, buộc phải bỏ nghề.
Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa thông qua đề xuất của Sở Xây dựng về việc miễn phí vé trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị). Chính sách này được áp dụng trong bốn ngày, từ 30/8 đến hết 2/9.
Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dânBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).
Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ nhân dân đi và đến Thủ đô dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Bến xe Nước Ngầm không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé. Đồng thời, tăng người, tăng quầy bán vé phục vụ nhà xe và nhân dân.
Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soátBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày.
Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Ngân hàng Nhà nước đề xuất, quy định mới về điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ không phải là nhà ở duy nhất và là công cụ lao động chủ yếu của bên bảo đảm có hiệu lực từ 15/10/2025, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật số 96/2025/QH15.
Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kgBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Trong khi na Đồng Bành (Lạng Sơn) có giá bán đắt đỏ, thiếu nguồn cung thì tại nhiều chợ đầu mối và chợ dân sinh ở Hà Nội, loại quả này bị làm giả nhãn mác, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả.
Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dânBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).