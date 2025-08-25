Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5

Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5 GĐXH - Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi các địa phương và tập đoàn, đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.

Chiều 25/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có công văn khẩn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau để đảm bảo số lượng hàng hóa, lương thực, thực phẩm sẵn sàng huy động đưa ra thị trường phục vụ nhân dân, đặc biệt là các khu vực bị chia cắt, cô lập do bão và hoàn lưu bão gây ra.

Các doanh nghiệp, siêu thị, thương nhân xăng dầu trên địa bàn để cung ứng hàng hóa và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp, thép tấm,...);

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.

Hệ thống các siêu thị tại các khu vực có ảnh hưởng của bão, có phương án điều nguồn hàng từ các địa phương lân cận về các điểm bán hàng trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu xảy ra trên thị trường.

Xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối để sẵn sàng cung ứng kịp thời trong tình huống thiên tai gây chia cắt địa bàn.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trước mùa mưa bão.

Trong trường hợp xảy ra thiên tai, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là trong các giai đoạn trước, trong và ngay sau thiên tai đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng,...

Chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình bão lũ, tổ chức bán hàng kịp thời (trong điều kiện đảm bảo an toàn) 2 phục vụ nhu cầu tiêu dùng và phòng, chống thiên tai tại các địa phương trước, trong và sau bão.

Thường xuyên cập nhật và báo cáo tình hình cung cầu, giá cả, mạng lưới phân phối, đảm bảo thông tin thông suốt.

