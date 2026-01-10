Đề nghị tiêu hủy hàng chục nghìn hộp pate Cột Đèn chế biến từ lợn bệnh, Đồ hộp Hạ Long vẫn khẳng định 'chưa đưa vào sản xuất'
GĐXH - Liên quan vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella được phát hiện tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng), quá trình xử lý, tiêu hủy vật chứng đã cho thấy thực tế đáng chú ý là một lượng không nhỏ hàng thành phẩm đã được chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh, trái ngược với nội dung giải trình của doanh nghiệp.
Cụ thể, theo thống kê của các cơ quan chức năng TP Hải Phòng, lượng nguyên liệu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long gồm: 790 kg thịt lợn nạc của ông Lê Bá Doanh (SN 1977, trú phường An Biên, TP Hải Phòng); 484,5 kg thịt lợn nạc của ông Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú xã Hà Bắc, TP Hải Phòng).
Đáng chú ý, ngoài số thịt lợn nêu trên, cơ quan chức năng còn xác định hơn 130 tấn thịt lợn nạc do ông Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thu mua từ các cá nhân nói trên và bán lại cho Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
Không dừng lại ở nguyên liệu thô, quá trình kiểm kê khi tiêu hủy cho thấy một phần số thịt lợn nhiễm bệnh đã được đưa vào chế biến thành hàng hóa cụ thể. Trong đó, các cơ quan chức năng ghi nhận hơn 4 tấn chả giò rế và hơn 3,2 tấn chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do ông Bùi Đức Trọng cung ứng, bán cho Công ty Đồ hộp Hạ Long.
Ngoài ra, kho lạnh của doanh nghiệp này còn lưu giữ nhiều lô hàng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm: Hơn 13 tấn bì xô heo đông lạnh do ông Bùi Đức Trọng cung cấp; hơn 8 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu và hơn 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.
Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ tiêu hủy các sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, danh mục sản phẩm đề nghị tiêu hủy gồm:
134 thùng và 10 hộp (mỗi thùng 48 hộp) Pate Cột Đèn loại 90 gam/hộp, sản xuất ngày 6/9/2025;
156 thùng và 23 hộp (mỗi thùng 48 hộp) Pate Cột Đèn loại 150 gam/hộp, sản xuất ngày 7/9/2025.
Như vậy, chỉ riêng hai dòng sản phẩm pate nêu trên đã tương đương hàng chục nghìn hộp thành phẩm được chế biến từ nguồn thịt lợn do ông Bùi Đức Trọng cung cấp. Việc tiêu hủy số hàng này được thực hiện tại Khu xử lý Đình Vũ – Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.
Trong khi đó, tại văn bản giải trình gửi cơ quan chức năng và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lại khẳng định: Doanh nghiệp chỉ là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp lệ do bên bán cung cấp; toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh: Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025 đã chủ động báo cáo, phối hợp điều tra, thực hiện cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm.
Công ty cũng nhấn mạnh các sản phẩm đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, nhà máy vẫn duy trì các chứng nhận ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, thực tế tiêu hủy cho thấy không chỉ nguyên liệu, mà cả hàng thành phẩm đã được sản xuất từ thịt lợn nhiễm bệnh, đặt ra câu hỏi lớn: Quá trình kiểm soát đầu vào – đầu ra, truy xuất nguyên liệu và trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất đã được thực hiện đến đâu, khi hàng hóa đã đi đến công đoạn chế biến hoàn chỉnh?
Trước đó, tháng 9/2025, cảnh sát bắt quả tang 2 xe ô tô vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt ôi thiu, dương tính với virus dịch bệnh. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét và niêm phong 4 kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, phát hiện khoảng 126 tấn thịt nhiễm bệnh, bao gồm cả 2 tấn pate thành phẩm.
Đến nay, Cơ quan Điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm và buôn bán thịt lợn chết, lợn bệnh từ vùng dịch. Toàn bộ số nguyên liệu và sản phẩm nhiễm bệnh đã bị thu hồi để tiêu hủy theo quy định.
Sau đó, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán thịt lợn ôi thiu, lợn bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ. Trong đó, phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Cơ quan chức năng sau đó đã tiêu hủy số thịt lợn bệnh này.
