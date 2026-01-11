Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, người tiêu dùng sử dụng pate Cột Đèn bằng lợn bệnh có quyền yêu cầu bồi thường như thế nào?
GĐXH - Các luật sư cho rằng người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm có quyền cung cấp thông tin, chứng cứ cho cơ quan chức năng, tham gia tố tụng với tư cách người bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị điều tra về hành vi sản xuất pate Cột Đèn từ nguồn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và khuẩn Salmonella, ngày 11/1, trao đổi nhanh với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), luật sư Chu Quỳnh Vương – Văn phòng Luật Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, trong trường hợp có đủ căn cứ chứng minh cơ sở chế biến đồ hộp biết rõ nguyên liệu dùng để sản xuất là thịt từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc thuộc diện buộc phải tiêu hủy nhưng vẫn cố tình thu mua, đưa vào chế biến, thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Theo quy định tại Điều 317, khung hình phạt nhẹ nhất đối với hành vi vi phạm là phạt tiền từ 50–200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm; trong những trường hợp nghiêm trọng, mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 12–20 năm tù, tùy tính chất, mức độ vi phạm.
Luật sư Chu Quỳnh Vương cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã có đầy đủ căn cứ xác định số thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm này buộc phải thu hồi và tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.
Đối với những người đã sử dụng các sản phẩm của Halong Canfoco, luật sư Vương cho hay, người tiêu dùng có quyền liên hệ với cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát để cung cấp thông tin, giao nộp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc. Đồng thời, họ cũng có thể đề nghị tham gia tố tụng với tư cách người bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ hành vi phạm tội của các bị can.
Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nếu có căn cứ xác định các bị can hoặc nghi phạm là cán bộ, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã biết, đồng thuận hoặc tiếp tay cho việc đưa sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn ra thị trường, thì có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán hàng giả là thực phẩm.
Trước đó, trong văn bản giải trình liên quan đến vụ việc, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.
Doanh nghiệp cho biết, ngay khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, công ty đã chủ động báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, Halong Canfoco đã thực hiện cách ly, tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Bên cạnh đó, công ty cũng tiến hành rà soát toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và công tác lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.
Halong Canfoco xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, gây ảnh hưởng nhất định đến uy tín cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhấn mạnh toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không được cung ứng ra thị trường.
Trước đó, ngày 10/1, Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (57 tuổi, trú tại P. Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), là Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, để phục vụ điều tra vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện tại các kho lạnh của doanh nghiệp.
Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng cũng đã tiến hành tiêu hủy gần 14.000 hộp pate thành phẩm có chứa virus dịch tả lợn châu Phi của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.
Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trước đó, tháng 9/2025, cảnh sát bắt quả tang 2 xe ô tô vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt ôi thiu, dương tính với virus dịch bệnh. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét và niêm phong 4 kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long , phát hiện khoảng 126 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, bao gồm cả 2 tấn pate thành phẩm.
Đến nay, Cơ quan Điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm và buôn bán thịt lợn chết, lợn bệnh từ vùng dịch. Toàn bộ số nguyên liệu và sản phẩm nhiễm bệnh đã bị thu hồi để tiêu hủy theo quy định.
Sau đó, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán thịt lợn ôi thiu, lợn bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ. Trong đó, phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Cơ quan chức năng sau đó đã tiêu hủy số thịt lợn bệnh này.
Riêng phía Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết các bị can bị khởi tố không phải là người lao động hay cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất hoặc phân phối ra thị trường.
Chuỗi cà phê, bán lẻ đồng loạt lên tiếng về việc sử dụng các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước
GĐXH - Sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả kiểm tra cho thấy lượng lớn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và bán lẻ đã nhanh chóng lên tiếng nhằm trấn an người tiêu dùng.
Đề nghị tiêu hủy hàng chục nghìn hộp pate Cột Đèn chế biến từ lợn bệnh, Đồ hộp Hạ Long vẫn khẳng định 'chưa đưa vào sản xuất'Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella được phát hiện tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng), quá trình xử lý, tiêu hủy vật chứng đã cho thấy thực tế đáng chú ý là một lượng không nhỏ hàng thành phẩm đã được chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh, trái ngược với nội dung giải trình của doanh nghiệp.
Từng quảng bá pate Cột Đèn, các TikToker nói gì sau bê bối thịt lợn nhiễm dịch tại Đồ hộp Hạ Long?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Sau bên bối gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, dư luận đặc biệt chú ý tới thái độ của các TikToker, KOL từng quảng bá hoặc review sản phẩm pate Cột Đèn - thương hiệu gắn liền với tên tuổi doanh nghiệp này.
Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây chấn động thị trường, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tạm ngừng bày bán sản phẩm pate Cột Đèn của công ty này.
Yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát, ngừng kinh doanh nếu lưu hành lô sữa bột trẻ em chứa độc tốBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Cục An toàn thực phẩm đề nghị các sàn TMĐT gỡ bán sữa bột Beba, Alfamino nếu lưu hành; yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát công bố, báo cáo số lượng nhập, bán và phương án xử lý.
Hà Nội điều chỉnh dừng chạy tàu qua nội đô: Người dân ủng hộ, tiểu thương băn khoănBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người dân mong mỏi đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua khu vực nội đô sớm thực thi nhằm giảm nguy cơ tai nạn đường sắt, nhất là khi lượng du khách tụ tập đông, thiếu kiểm soát và giảm ồn, rung chấn từ tàu khách, cải thiện chất lượng sống.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ Nhất - năm 2026 của Hà Nội có quy mô thế nào tại 30 xã, phường?Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất – năm 2026 và chuỗi hoạt động hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm thương mại tiêu biểu phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và an toàn thực phẩm tuyệt đối.
Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau từ hôm nayBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Vietcombank, VietinBank, Agribank và hàng loạt ngân hàng thương mại đều đã thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán và rút tiền trên tất cả các kênh đối với khách hàng là người Việt Nam đang sử dụng Hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân, bắt đầu từ ngày 1/1/2026.
Bộ Công thương thông tin vụ gần 500 container chè Việt Nam mắc kẹt tại cảng Karachi (Pakistan)Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
Hà Nội: Hàng loạt chuỗi hoạt động du lịch sôi động chào năm mới 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.
Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnhBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây chấn động thị trường, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tạm ngừng bày bán sản phẩm pate Cột Đèn của công ty này.