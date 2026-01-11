Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, người tiêu dùng sử dụng pate Cột Đèn bằng lợn bệnh có quyền yêu cầu bồi thường như thế nào?

Liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị điều tra về hành vi sản xuất pate Cột Đèn từ nguồn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và khuẩn Salmonella, ngày 11/1, trao đổi nhanh với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), luật sư Chu Quỳnh Vương – Văn phòng Luật Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, trong trường hợp có đủ căn cứ chứng minh cơ sở chế biến đồ hộp biết rõ nguyên liệu dùng để sản xuất là thịt từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc thuộc diện buộc phải tiêu hủy nhưng vẫn cố tình thu mua, đưa vào chế biến, thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định tại Điều 317, khung hình phạt nhẹ nhất đối với hành vi vi phạm là phạt tiền từ 50–200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm; trong những trường hợp nghiêm trọng, mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 12–20 năm tù, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Luật sư Chu Quỳnh Vương – Văn phòng Luật Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định, người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm có quyền cung cấp thông tin, chứng cứ cho cơ quan chức năng, tham gia tố tụng với tư cách người bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Luật sư Chu Quỳnh Vương cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã có đầy đủ căn cứ xác định số thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm này buộc phải thu hồi và tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.

Đối với những người đã sử dụng các sản phẩm của Halong Canfoco, luật sư Vương cho hay, người tiêu dùng có quyền liên hệ với cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát để cung cấp thông tin, giao nộp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc. Đồng thời, họ cũng có thể đề nghị tham gia tố tụng với tư cách người bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ hành vi phạm tội của các bị can.

Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nếu có căn cứ xác định các bị can hoặc nghi phạm là cán bộ, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã biết, đồng thuận hoặc tiếp tay cho việc đưa sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn ra thị trường, thì có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán hàng giả là thực phẩm.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị điều tra về hành vi sản xuất pate Cột Đèn từ nguồn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và khuẩn Salmonella.

Trước đó, trong văn bản giải trình liên quan đến vụ việc, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Doanh nghiệp cho biết, ngay khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, công ty đã chủ động báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, Halong Canfoco đã thực hiện cách ly, tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, công ty cũng tiến hành rà soát toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và công tác lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Halong Canfoco xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, gây ảnh hưởng nhất định đến uy tín cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhấn mạnh toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không được cung ứng ra thị trường.

Trước đó, ngày 10/1, Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (57 tuổi, trú tại P. Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), là Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, để phục vụ điều tra vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện tại các kho lạnh của doanh nghiệp. Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng cũng đã tiến hành tiêu hủy gần 14.000 hộp pate thành phẩm có chứa virus dịch tả lợn châu Phi của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trước đó, tháng 9/2025, cảnh sát bắt quả tang 2 xe ô tô vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt ôi thiu, dương tính với virus dịch bệnh. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét và niêm phong 4 kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long , phát hiện khoảng 126 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, bao gồm cả 2 tấn pate thành phẩm. Đến nay, Cơ quan Điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm và buôn bán thịt lợn chết, lợn bệnh từ vùng dịch. Toàn bộ số nguyên liệu và sản phẩm nhiễm bệnh đã bị thu hồi để tiêu hủy theo quy định. Sau đó, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán thịt lợn ôi thiu, lợn bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ. Trong đó, phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Cơ quan chức năng sau đó đã tiêu hủy số thịt lợn bệnh này. Riêng phía Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết các bị can bị khởi tố không phải là người lao động hay cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất hoặc phân phối ra thị trường.

