Chuỗi cà phê, bán lẻ đồng loạt lên tiếng về việc sử dụng các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có lợn bệnh

Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnh GĐXH - Sự việc phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây chấn động thị trường, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tạm ngừng bày bán sản phẩm pate Cột Đèn của công ty này.

Ngày 10/1, chuỗi quá cà phê The Coffee House cho biết sản phẩm bánh mì pate Cột Đèn đang được bán tại hệ thống không sử dụng pate hay bất kỳ nguyên liệu thịt nào do Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cung cấp. Doanh nghiệp này cũng khẳng định không có mối liên hệ trong chuỗi sản xuất – cung ứng đối với sản phẩm nói trên.

Tuy nhiên, The Coffee House thừa nhận hai mặt hàng đồ uống là Trà Phúc Kiến sen vải và Americano vải có sử dụng một thành phần nguyên liệu được cung cấp bởi Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Trước diễn biến vụ việc, hệ thống đã chủ động dừng bán tạm thời hai sản phẩm này để chuyển sang nguồn nguyên liệu khác.

Theo đại diện The Coffee House, quyết định được đưa ra với mục tiêu cao nhất là bảo đảm sự an tâm cho khách hàng, dù có thể gây gián đoạn trong ngắn hạn.

Đồ hộp Hạ Long còn ghi nhận khoản phải thu gần 7,1 tỷ đồng từ CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce, đơn vị sở hữu chuỗi bán lẻ WinMart và WinMart+.

Trước đó một ngày, Highlands Coffee cũng phát đi thông báo khẳng định không sử dụng các sản phẩm thịt heo chế biến của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trên toàn bộ hệ thống cửa hàng.

Dù vậy, Highlands Coffee cho biết đã tạm dừng phục vụ một số sản phẩm có thành phần nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ doanh nghiệp này, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc và chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Về mối quan hệ thương mại, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, tại thời điểm 30/6/2025, doanh nghiệp ghi nhận hơn 46 tỷ đồng phải thu từ khách hàng. Trong số này, Chi nhánh CTCP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên – đơn vị vận hành Highlands Coffee – phát sinh khoản phải thu ngắn hạn hơn 3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trước đó, tháng 9/2025, cảnh sát bắt quả tang 2 xe ô tô vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt ôi thiu, dương tính với virus dịch bệnh. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét và niêm phong 4 kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, phát hiện khoảng 126 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, bao gồm cả 2 tấn pate thành phẩm. Đến nay, Cơ quan Điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm và buôn bán thịt lợn chết, lợn bệnh từ vùng dịch. Toàn bộ số nguyên liệu và sản phẩm nhiễm bệnh đã bị thu hồi để tiêu hủy theo quy định. Sau đó, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán thịt lợn ôi thiu, lợn bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ. Trong đó, phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Cơ quan chức năng sau đó đã tiêu hủy số thịt lợn bệnh này. Riêng phía Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết các bị can bị khởi tố không phải là người lao động hay cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất hoặc phân phối ra thị trường.

