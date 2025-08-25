Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9 GĐXH - Những ngày này, đi dọc các tuyến phố, vào siêu thị hay trung tâm thương mại tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng chào mừng Quốc khánh 2/9. Tại các siêu thị lớn, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc phủ kín từ lối vào, quầy trưng bày đến từng kệ hàng, tạo nên bầu không khí trang trọng mà ấm áp.

Theo Bộ Công Thương, bão số 5 đang mạnh lên, di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng 25km/h, hướng vào vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ.

Các địa phương chịu tác động gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Quảng Trị.

Đây là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, đặc biệt nguy hiểm, do đó các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được lơ là, cần tập trung triển khai biện pháp ứng phó với tinh thần khẩn trương nhất.

Đảm bảo hàng hóa thiết yếu

Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương chỉ đạo doanh nghiệp trên địa bàn chuẩn bị kế hoạch dự trữ, kịp thời cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ.

Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi các địa phương và tập đoàn, đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt. Ảnh: Bảo Loan

Song song, lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, tôn, tấm lợp và vật liệu xây dựng.

Đảm bảo nguồn điện, an toàn hồ đập

Các đơn vị điện lực phải sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", kiểm tra công trình lưới điện, hồ đập thủy điện để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, nhất là cho phụ tải quan trọng.

Đồng thời, chuẩn bị phương án khắc phục, khôi phục cấp điện nhanh nhất khi xảy ra sự cố do bão và hoàn lưu bão.

Chủ hồ, đập thủy điện phải tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa đã được phê duyệt, đặc biệt khi xuất hiện tình huống bất thường. Việc vận hành cần khoa học, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra lũ nhân tạo, đồng thời thông báo sớm cho người dân trước khi xả lũ.

Tăng cường cảnh báo, thông tin kịp thời

Các đơn vị liên quan được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng đập, hệ thống cảnh báo xả lũ, khắc phục khiếm khuyết;

Triển khai phương án bảo đảm an toàn hồ đập, vùng hạ du, đặc biệt tại các trọng điểm xung yếu và công trình chưa khắc phục sau các đợt mưa lũ trước.

Ngoài ra, phải đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân hạ du khi xả lũ, trang bị thiết bị liên lạc vệ tinh, công bố số điện thoại đầu mối để giữ thông tin chỉ đạo, điều hành thông suốt.

Các đơn vị cũng phải báo cáo thường xuyên số liệu vận hành hồ chứa đến cấp thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo ứng phó bão.

