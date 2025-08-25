Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm đóng cửa từ 4h đến 16h, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đều điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay.
Vietnam Airlines cho biết, đơn vị phải điều chỉnh kế hoạch khai thác để bảo đảm an toàn.
Cụ thể, tại sân bay Đồng Hới, các chuyến trong ngày hôm nay (25/8) gồm: VN1404 và VN1405 giữa TP.HCM và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới bị hủy.
Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) cũng trong ngày hôm nay, các chuyến giữa Thanh Hóa và TP.HCM, gồm: VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 sẽ bị hủy.
Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 25/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Hãng hỗ trợ theo quy định.
Hãng hàng không này cũng cảnh báo nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách được hỗ trợ theo quy định và khuyến cáo nên thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi tín hiệu đã tắt, nhằm hạn chế rủi ro do nhiễu động không khí.
Tương tự, Vietjet thông báo một số chuyến bay đến và đi từ các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế) và một số điểm khác cũng có thể phải điều chỉnh trong ngày 25/8.
Trước đó, tại công văn khẩn gửi đến các đơn vị hàng không, Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, ngoài 4 cảng hàng không Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Cảng HKQT Phú Bài dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, các cảng hàng không khác như Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai, Pleiku cũng cần chủ động đề phòng khi bão diễn biến bất thường.
Cục HKVN yêu cầu tăng cường kiểm tra hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc, phối hợp chặt chẽ trong cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, theo dõi sát tình hình bão Kajiki (bão số 5) để kịp thời điều chỉnh lịch bay, trực 24/24 và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách.
Riêng Cảng HKQT Vân Đồng và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.
Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.
Đối với Cảng hàng không Vinh, Cục HKVN yêu cầu Cảng triển khai ngay công tác ứng phó bão, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.
Bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn. Đặc biệt là sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.
Các hãng hàng không khác và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.
