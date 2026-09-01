Sự trở lại ấn tượng của Long Vũ trong 'Mùa hè năm ấy'

Diễn viên Long Vũ bứt phá với vai chính thứ hai trên phim giờ vàng VTV

Sau vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ" gây ấn tượng với khán giả, Long Vũ trở lại màn ảnh với vai chính thứ hai trong "Mùa hè năm ấy", đảm nhận vai Khánh thời còn trẻ. Trong lần trở lại này, Long Vũ tiếp tục ghi dấu ấn với cậu học trò Khánh tinh nghịch nhưng trái tim đầy yêu thương, sẵn sàng làm tất cả để người mình yêu được hiện thực hóa giấc mơ du học.

Nếu hai năm trước, vai chính đầu tiên mang đến cho Long Vũ dấu ấn và tình cảm của khán giả, thì lần trở lại với "Mùa hè năm ấy" cũng mở ra một cột mốc khác trên hành trình của nam diễn viên. Ở thời điểm hiện tại, Long Vũ dường như đã bước vào một giai đoạn mà anh hiểu rõ hơn mình muốn gì ở con đường phía trước đó là tiếp tục học hỏi, đón nhận những cơ hội đến với mình và nỗ lực làm tốt nhất những gì được trao.

Long Vũ vai Khánh trong "Mùa hè năm ấy" để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả.

Chia sẻ trên Thời báo VTV, Long Vũ cho biết anh chưa từng có một “lộ trình” cụ thể để trở thành diễn viên. Với anh, diễn xuất ban đầu đơn giản bắt đầu từ sự “bồng bột” và mong muốn được thử sức. Anh không nghĩ quá nhiều về việc lựa chọn ấy sẽ đưa mình đi đến đâu, nhưng càng trải nghiệm, Long Vũ càng nhận ra mình yêu công việc này nhiều hơn những gì từng nghĩ.

Nam diễn viên cho rằng, nếu sự bồng bột đưa anh đến với nghề, thì tình yêu dành cho diễn xuất lại là điều khiến anh ở lại. Người đầu tiên anh nhắc đến là mẹ - nghệ sĩ Vân Dung. Việc lớn lên bên một nghệ sĩ nhiều năm gắn bó với nghề giúp Long Vũ có cơ hội nhìn thấy cả những vất vả phía sau màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, sự yêu thương và đón nhận của khán giả là lý do để anh tiếp tục cống hiến, cố gắng hơn với nghề diễn.

Nhìn lại hành trình đã qua, Long Vũ không cố gắng biến câu chuyện của mình thành một con đường được vạch sẵn. Anh từng bước vào diễn xuất vì muốn thử sức, rồi ở lại vì nhận ra mình thực sự yêu nghề.

Nghệ sĩ Vân Dung chính là người đã tiếp thêm động lực cho Long Vũ.

Long Vũ từng gây sốt, đời tư kín tiếng

Theo VTC News, Long Vũ tên đầy đủ là Nguyễn Long Vũ, sinh năm 2001. Nam diễn viên tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước khi gây sốt với vai Chải (Đi giữa trời rực rỡ), Khánh (Mùa hè năm ấy) anh từng góp mặt trong các bộ phim "Lối nhỏ vào đời", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do", "Cầu vồng ở cuối chân trời"... nhưng chủ yếu đảm nhận các vai phụ.

Long Vũ và hai vai diễn ấn tượng trong phim giờ vàng VTV.

Nghệ sĩ Vân Dung nhiều lần chia sẻ chị không xin vai hay dùng các mối quan hệ để nâng đỡ con trai. Long Vũ phải tự đi casting như mọi diễn viên khác. Thành công của "Đi giữa trời rực rỡ" mang đến cho Long Vũ sự nổi tiếng nhưng cũng tạo ra không ít áp lực. Cuối năm 2025, anh tiếp tục góp mặt trong bộ phim "Tường lửa Tràng An", thử sức với dạng vai có nội tâm phức tạp hơn.

Năm 2026, Long Vũ trở lại khung phim giờ vàng VTV với "Mùa hè năm ấy", đảm nhận vai Khánh thời trẻ - một chàng trai trải qua nhiều biến cố, có hành trình trưởng thành nhiều cảm xúc. Đây được xem là màu sắc nhân vật hoàn toàn khác so với vai diễn từng đưa tên tuổi anh đến gần công chúng...

Diễn viên Long Vũ được nhiều khán giả biết đến song đời tư lại khá kín tiếng.

Sau khi nổi tiếng nhờ vai Chải và Khánh, Long Vũ nhận được nhiều sự quan tâm về cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn giữ lối sống kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Long Vũ sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhưng vẫn giữ lối sống giản dị. Ngoài thời gian dành cho phim ảnh, Long Vũ thường chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp, hiếm khi lên tiếng trước những đồn đoán về đời tư.

(Ảnh: VTV, FBNV)

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