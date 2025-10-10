Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ

Phan Hiển gọi Khánh Thi là 'mợ chảnh', tiết lộ 'hồi xưa tán gãy lưỡi còn chưa thèm đổ' GĐXH - Phan Hiển mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ quá khứ "tán" Khánh Thi và hé mở vợ là "mợ chảnh". Đây là lần hiếm hoi, Phan Hiển tiết lộ chuyện tình cảm thời quá khứ của 2 người.

Khánh Thi - Chí Anh từng có mối tình đẹp

Chí Anh sinh năm 1978 là một trong những kiện tướng dancersport nổi tiếng trong làng thể thao Việt Nam. Anh càng nổi tiếng hơn khi có mối tình khá sâu đậm với bạn diễn Khánh Thi. Họ đã có thời gian dài gắn bó với nhau, cùng học tập để theo con đường dance sport chuyên nghiệp.

Chuyện ấy đã trở thành quá khứ và giờ đây, ai cũng có hạnh phúc riêng. Hiện tại, Chí Anh đã có 2 con và hạnh phúc yên ấm như nhiều gia đình khác.

Khánh Thi - Chí Anh từng có mối tình đẹp khi đi thi đấu dance sport cùng nhau.

Nói về chuyện tình cảm với Khánh Thi, anh cho biết vợ ghen là chuyện bình thường. "Ghen thì tôi nghĩ là có. Vợ tôi không thoải mái khi tôi tham gia liveshow của Khánh Thi. Tôi thấy vợ tôi có ghen thì cũng là chuyện bình thường, dễ hiểu. Không nên xem nó to tát hay khó chịu vì vợ ghen. Chẳng có người phụ nữ nào lại vui vẻ khi chồng mình ôm một cô gái khác", Chí Anh cho biết.

Hiện tại, Khánh Thi - Chí Anh đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Cách đây vài năm, anh và nữ kiện tướng cùng nhau tham gia liveshow. Nói về cảm xúc khi kết hợp cùng người cũ, Chí Anh cho biết: "Tôi là vận động viên chuyên nghiệp nên không cần phải có cảm xúc yêu đương với bạn nhảy thì mới có thể nhảy được những bài yêu đương. Đúng là tôi vào vai nam chính trong liveshow này. Và nói thẳng thì chúng tôi từng là một phần cuộc đời của nhau. Nhưng nhiệm vụ của tôi trong liveshow của Khánh Thi là giúp cô ấy kể lại câu chuyện của cô ấy theo đúng kịch bản chứ không phải tranh thủ hồi ức với nhau trên sân khấu".

Bộ 3 kiện tướng dance sport Khánh Thi - Chí Anh - Phan Hiển.

Chính tinh thần thoải mái đó nên mối quan hệ của họ luôn bền vững và kéo dài trong nhiều năm qua.

"Mỗi lần ra Hà Nội, Khánh Thi được Chí Anh đón đưa"

Có thể nói hiếm có tình bạn nào bền lâu và được ủng hộ như Khánh Thi - Chí Anh. Mỗi năm sinh nhật của Chí Anh, Khánh Thi đều viết những dòng chúc mừng vui vẻ và chân thành. Năm nay cũng vậy, cô đã viết: "Sinh nhật ông bạn tôi Nguyen Chí Anh. Mỗi lần ra Hà Nội là vợ chồng tui được ông đón đi ăn, ăn uống trà đá. Có hôm 11h đêm vẫn lang thang khắp phố cổ dù tối muộn. Chúc ông lại thêm tuổi lại thêm hớn hở và vẫn luôn là cánh chim đầu đàn dẫn dắt thế hệ vàng dance sport Việt Nam nhé".

Khánh Thi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Chí Anh.

Năm ngoái, Phan Hiển cũng gây sốt cộng đồng mạng khi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Chí Anh với dòng viết tình cảm. Anh nhắn gửi "đàn anh": "Chúc mừng sinh nhật người anh đặc biệt. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc bên gia đình và tiếp tục dẫn dắt dance sport Việt Nam lên tầm cao mới".

Bài đăng của Phan Hiển nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè lẫn người hâm mộ. Hành động của Phan Hiển cho thấy anh là người đàn ông galant, ấm áp và luôn trân trọng tình bạn của vợ.

2 gia đình hạnh phúc của Chí Anh - Khánh Thi cách đây nhiều năm.

Chính điều đó đã giúp Khánh Thi giữ được tình bạn đẹp với Chí Anh và không ngại thể hiện tình cảm thân thiết. Còn với vợ Chí Anh, cô cũng coi Khánh Thi như người chị gái. Hiện tại, cả 2 gia đình đều thân thiết và quý mến nhau, ứng xử văn minh và rất chân thành.

