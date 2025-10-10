Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ

Thứ sáu, 15:10 10/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khánh Thi và Chí Anh là cặp đôi nổi tiếng trong làng dance sport Việt. Họ không chỉ là đồng đội mà từng còn là tình nhân trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đã có gia đình riêng và là bạn bè thân thiết của nhau.

Phan Hiển gọi Khánh Thi là "mợ chảnh", tiết lộ "hồi xưa tán gãy lưỡi còn chưa thèm đổ"Phan Hiển gọi Khánh Thi là 'mợ chảnh', tiết lộ 'hồi xưa tán gãy lưỡi còn chưa thèm đổ'

GĐXH - Phan Hiển mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ quá khứ "tán" Khánh Thi và hé mở vợ là "mợ chảnh". Đây là lần hiếm hoi, Phan Hiển tiết lộ chuyện tình cảm thời quá khứ của 2 người.

Khánh Thi - Chí Anh từng có mối tình đẹp

Chí Anh sinh năm 1978 là một trong những kiện tướng dancersport nổi tiếng trong làng thể thao Việt Nam. Anh càng nổi tiếng hơn khi có mối tình khá sâu đậm với bạn diễn Khánh Thi. Họ đã có thời gian dài gắn bó với nhau, cùng học tập để theo con đường dance sport chuyên nghiệp.

Chuyện ấy đã trở thành quá khứ và giờ đây, ai cũng có hạnh phúc riêng. Hiện tại, Chí Anh đã có 2 con và hạnh phúc yên ấm như nhiều gia đình khác.

Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ - Ảnh 2.

Khánh Thi - Chí Anh từng có mối tình đẹp khi đi thi đấu dance sport cùng nhau.

Nói về chuyện tình cảm với Khánh Thi, anh cho biết vợ ghen là chuyện bình thường. "Ghen thì tôi nghĩ là có. Vợ tôi không thoải mái khi tôi tham gia liveshow của Khánh Thi. Tôi thấy vợ tôi có ghen thì cũng là chuyện bình thường, dễ hiểu. Không nên xem nó to tát hay khó chịu vì vợ ghen. Chẳng có người phụ nữ nào lại vui vẻ khi chồng mình ôm một cô gái khác", Chí Anh cho biết.

Hiện tại, Khánh Thi - Chí Anh đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Cách đây vài năm, anh và nữ kiện tướng cùng nhau tham gia liveshow. Nói về cảm xúc khi kết hợp cùng người cũ, Chí Anh cho biết: "Tôi là vận động viên chuyên nghiệp nên không cần phải có cảm xúc yêu đương với bạn nhảy thì mới có thể nhảy được những bài yêu đương. Đúng là tôi vào vai nam chính trong liveshow này. Và nói thẳng thì chúng tôi từng là một phần cuộc đời của nhau. Nhưng nhiệm vụ của tôi trong liveshow của Khánh Thi là giúp cô ấy kể lại câu chuyện của cô ấy theo đúng kịch bản chứ không phải tranh thủ hồi ức với nhau trên sân khấu".

Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ - Ảnh 3.

Bộ 3 kiện tướng dance sport Khánh Thi - Chí Anh - Phan Hiển.

Chính tinh thần thoải mái đó nên mối quan hệ của họ luôn bền vững và kéo dài trong nhiều năm qua.

"Mỗi lần ra Hà Nội, Khánh Thi được Chí Anh đón đưa"

Có thể nói hiếm có tình bạn nào bền lâu và được ủng hộ như Khánh Thi - Chí Anh. Mỗi năm sinh nhật của Chí Anh, Khánh Thi đều viết những dòng chúc mừng vui vẻ và chân thành. Năm nay cũng vậy, cô đã viết: "Sinh nhật ông bạn tôi Nguyen Chí Anh. Mỗi lần ra Hà Nội là vợ chồng tui được ông đón đi ăn, ăn uống trà đá. Có hôm 11h đêm vẫn lang thang khắp phố cổ dù tối muộn. Chúc ông lại thêm tuổi lại thêm hớn hở và vẫn luôn là cánh chim đầu đàn dẫn dắt thế hệ vàng dance sport Việt Nam nhé".

Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ - Ảnh 4.

Khánh Thi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Chí Anh.

Năm ngoái, Phan Hiển cũng gây sốt cộng đồng mạng khi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Chí Anh với dòng viết tình cảm. Anh nhắn gửi "đàn anh": "Chúc mừng sinh nhật người anh đặc biệt. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc bên gia đình và tiếp tục dẫn dắt dance sport Việt Nam lên tầm cao mới".

Bài đăng của Phan Hiển nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè lẫn người hâm mộ. Hành động của Phan Hiển cho thấy anh là người đàn ông galant, ấm áp và luôn trân trọng tình bạn của vợ.

Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ - Ảnh 5.

2 gia đình hạnh phúc của Chí Anh - Khánh Thi cách đây nhiều năm.

Chính điều đó đã giúp Khánh Thi giữ được tình bạn đẹp với Chí Anh và không ngại thể hiện tình cảm thân thiết. Còn với vợ Chí Anh, cô cũng coi Khánh Thi như người chị gái. Hiện tại, cả 2 gia đình đều thân thiết và quý mến nhau, ứng xử văn minh và rất chân thành.

Ảnh: FBNV

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2

GĐXH - Lisa là con gái út của nhà Khánh Thi - Phan Hiển, mới tròn 2 tuổi nhưng em bé đã khiến dân mạng mê mẩn vì quá đáng yêu.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nam vương 1m8 đóng cả vai công an lẫn giang hồ, vợ xoay từng đồng lúc tay trắng

Nam vương 1m8 đóng cả vai công an lẫn giang hồ, vợ xoay từng đồng lúc tay trắng

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Xuân Phúc - cơ trưởng trong "Tử chiến trên không" - chia sẻ hành trình 10 năm từ Nam vương sinh viên đến diễn viên đa vai. Bà xã đồng hành, xoay sở tài chính lúc chồng Nam tiến khó khăn.

Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như Thảo

Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như Thảo

Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước

GĐXH - Phan Như Thảo mới đây lại gây sốt mạng xã hội khi khởi xướng và tổ chức chung kết giải thưởng phun xăm thẩm mỹ. Điều khán giả chú ý chính là sự đồng hành, yêu thương vợ của chồng cô, đại gia Đức An.

MC Hạnh Phúc ăn chay trường 10 năm, từng vượt qua căn bệnh ung thư máu để có cuộc sống viên mãn

MC Hạnh Phúc ăn chay trường 10 năm, từng vượt qua căn bệnh ung thư máu để có cuộc sống viên mãn

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - MC Hạnh Phúc từ khi vượt qua căn bệnh ung thư máu, đến nay vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn chay trường để luôn có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn.

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.

Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’

Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.

Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chức

Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chức

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim “Tử chiến trên không” bất ngờ bị phim kinh dị Thái Lan “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” soán ngôi bán vé trong ngày.

Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩ

Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩ

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Nhà báo Lê Xuân Sơn khiến bạn bè, độc giả bất ngờ khi cho thấy khả năng viết rộng dài ở cả báo chí và văn chương. Ba cuốn sách với 3 thể loại gồm một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép vừa được ông cho ra mắt cùng lúc đã minh chứng điều đó.

Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh

Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh

Câu chuyện văn hóa - 23 giờ trước

Do hoàn cảnh khó khăn, diễn viên Lương Vĩ - Á quân "Học viện cải lương", giải Nhất "Ngôi sao miệt vườn" - chạy xe ôm kiếm sống.

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Là vệ sĩ của ngôi sao nổi tiếng số 1 showbiz, Tùng Yuki chọn sống và làm nghề thầm lặng, nhiều năm tu tập và thậm chí đã chuẩn bị cho "chuyến đi" cuối cùng của cuộc đời.

Xem nhiều

MC Hạnh Phúc ăn chay trường 10 năm, từng vượt qua căn bệnh ung thư máu để có cuộc sống viên mãn

MC Hạnh Phúc ăn chay trường 10 năm, từng vượt qua căn bệnh ung thư máu để có cuộc sống viên mãn

Giải trí

GĐXH - MC Hạnh Phúc từ khi vượt qua căn bệnh ung thư máu, đến nay vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn chay trường để luôn có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn.

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

Câu chuyện văn hóa
Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt, doanh nhân Bằng tìm cách tẩu tán tài sản

Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt, doanh nhân Bằng tìm cách tẩu tán tài sản

Xem - nghe - đọc
Một nghệ sĩ hài miền Nam xế chiều sống tạm ở nhà kho, không show, ăn mì gói thay cơm

Một nghệ sĩ hài miền Nam xế chiều sống tạm ở nhà kho, không show, ăn mì gói thay cơm

Giải trí
Tình trạng của Lan Phương: Có những đêm không ngủ, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi

Tình trạng của Lan Phương: Có những đêm không ngủ, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top