Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2

Thứ năm, 18:59 11/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lisa là con gái út của nhà Khánh Thi - Phan Hiển, mới tròn 2 tuổi nhưng em bé đã khiến dân mạng mê mẩn vì quá đáng yêu.

Khánh Thi - Phan Hiển đưa các con đi nghỉ hè, khán giả khen "cả nhà đẹp như tranh"Khánh Thi - Phan Hiển đưa các con đi nghỉ hè, khán giả khen 'cả nhà đẹp như tranh'

GĐXH - Dù đã cuối hè nhưng vì lịch trình bận rộn nên Khánh Thi - Phan Hiển giờ mới có thời gian đưa các con đi nghỉ hè. Cặp đôi cảm thấy hạnh phúc khi tận hưởng những phút bình yên bên các con.

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2 - Ảnh 2.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi và Phan Hiển mới đây vừa thực hiện bộ ảnh sinh nhật tròn 2 tuổi. Khánh Thi nhân ngày con tròn tuổi mới đã viết những dòng xúc động về quá trình sinh con vất vả.

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, Khánh Thi cũng rất hạnh phúc vì được nhìn thấy con lớn dần và ngày càng đáng yêu. "Con gái ạ, mẹ thật biết ơn cuộc sống này đã cho ta có cơ hội là một gia đình của nhau.Thật biết ơn khi con là con gái của ba mẹ. Thật biết ơn khi con sinh ra trong hạnh phúc có ba mẹ và các anh chị bên cạnh", nữ kiện tướng dancer sport bày tỏ.

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2 - Ảnh 4.

Nhân sinh nhật 2 tuổi của bé Lisa, Khánh Thi còn nhắn gửi: "Vì thế hãy mỉm cười thật nhiều và sau này khi lớn lên , hãy biết chia sẻ yêu thương và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người con nhé".

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2 - Ảnh 5.

Bé Lisa được biết ở tuổi lên 2, cô bé cao 90cm và đạt 14kg. Em bé phát triển khỏe mạnh và rất đáng yêu.

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2 - Ảnh 6.

Điều đáng tiếc nhất là trong sinh nhật của bé, cả ba mẹ đều đi công tác ở nước ngoài. Vì vậy, cô bé chỉ chụp bộ hình mừng sinh nhật 2 tuổi. Từ nước ngoài, Khánh Thi gửi lời chúc đến con gái: "Chúc con gái luôn cười tươi hạnh phúc, mau ăn chóng lớn. Thi đấu xong ba mẹ sẽ về rồi ôm em và hôn em không trượt phát nào".

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2 - Ảnh 7.

Ngay khi mẹ đăng tải hình ảnh, Lisa nhận được sự tương tác lớn từ người hâm mộ. Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn đáng yêu cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả.

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2 - Ảnh 8.

Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn. Cũng giống như anh và chị gái, Lisa mới gần 2 tuổi đã bộc lộ thiên phú thích nhảy múa giống bố mẹ. Ở bất kỳ chỗ nào, đồ vật cô bé thích chơi nhất chính là giày nhảy của mẹ.

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2 - Ảnh 9.

Bé Lisa bộc lộ năng khiếu nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều. Với 3 con, cặp đôi kiện tướng dance sport muốn con được tự lo làm việc mình phải yêu thích nhất.

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2 - Ảnh 10.

Ở nhà, Khánh Thi hay Phan Hiển đều không dạy nhảy cho các con nhưng nhờ gen trội cùng thiên phú tốt nên cả 3 đều nhảy múa nhuần nhuyễn.

Ảnh: FBNV

Con trai Khánh Thi mới 10 tuổi đã là tài năng dance sport, theo bố mẹ thi đấu khắp thế giớiCon trai Khánh Thi mới 10 tuổi đã là tài năng dance sport, theo bố mẹ thi đấu khắp thế giới

GĐXH - Bé Kubi - con trai Khánh Thi từ nhỏ đã có năng khiếu nhảy dance sport, hiện cậu bé vừa tròn 10 tuổi đã là vận động viên nhí tài năng theo bố mẹ đi thi đấu thế giới.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Giải trí - 45 phút trước

GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.

"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?

"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

Từ cô gái 18 tuổi bước vào hôn nhân đầy bão tố, trải qua những trận đòn roi dã man đến mức rạn hộp sọ, Kiều Trinh - nữ diễn viên từng được mệnh danh “Nữ hoàng cảnh nóng” Vbiz nay ra sao sau bao biến cố cuộc đời?

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - 2 con của NSND Trung Anh lúc nhỏ đều được các đạo diễn mời đi đóng phim cùng bố nhưng phản ứng của họ lại thẳng thắn, chân thật khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chính NSND Trung Anh đã kể và bật cười vì điều này.

Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'

Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'

Giải trí - 5 giờ trước

Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền bất ngờ phản hồi về tranh luận trái chiều xung quanh phim "Mưa đỏ".

Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Việt Hoa mới đây đã vào vai Kim Ngân - bạn thân của Mỹ Anh (Phương Oanh) trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Trong phim, Việt Hoa được nhận xét có nhan sắc nổi bật, ngoài đời khán giả tò mò cô "có đẹp như trong phim".

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Xem nhiều

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ

Giải trí

GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.

Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí
Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Thế giới showbiz
Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa

Câu chuyện văn hóa
Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top