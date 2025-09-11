Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2
GĐXH - Lisa là con gái út của nhà Khánh Thi - Phan Hiển, mới tròn 2 tuổi nhưng em bé đã khiến dân mạng mê mẩn vì quá đáng yêu.
Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?Giải trí - 45 phút trước
GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.
Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thuXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.
Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọngXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.
Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giảXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.
"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?Giải trí - 4 giờ trước
Từ cô gái 18 tuổi bước vào hôn nhân đầy bão tố, trải qua những trận đòn roi dã man đến mức rạn hộp sọ, Kiều Trinh - nữ diễn viên từng được mệnh danh “Nữ hoàng cảnh nóng” Vbiz nay ra sao sau bao biến cố cuộc đời?
Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bốGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - 2 con của NSND Trung Anh lúc nhỏ đều được các đạo diễn mời đi đóng phim cùng bố nhưng phản ứng của họ lại thẳng thắn, chân thật khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chính NSND Trung Anh đã kể và bật cười vì điều này.
Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'Giải trí - 5 giờ trước
Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền bất ngờ phản hồi về tranh luận trái chiều xung quanh phim "Mưa đỏ".
Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Việt Hoa mới đây đã vào vai Kim Ngân - bạn thân của Mỹ Anh (Phương Oanh) trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Trong phim, Việt Hoa được nhận xét có nhan sắc nổi bật, ngoài đời khán giả tò mò cô "có đẹp như trong phim".
Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.
Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờGiải trí
GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.