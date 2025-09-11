Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2

Tuy nhiên, Khánh Thi cũng rất hạnh phúc vì được nhìn thấy con lớn dần và ngày càng đáng yêu. "Con gái ạ, mẹ thật biết ơn cuộc sống này đã cho ta có cơ hội là một gia đình của nhau.Thật biết ơn khi con là con gái của ba mẹ. Thật biết ơn khi con sinh ra trong hạnh phúc có ba mẹ và các anh chị bên cạnh", nữ kiện tướng dancer sport bày tỏ.

