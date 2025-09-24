Phan Hiển gọi Khánh Thi là 'mợ chảnh', tiết lộ 'hồi xưa tán gãy lưỡi còn chưa thèm đổ'

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu như thiên thần ở tuổi lên 2 GĐXH - Lisa là con gái út của nhà Khánh Thi - Phan Hiển, mới tròn 2 tuổi nhưng em bé đã khiến dân mạng mê mẩn vì quá đáng yêu.

Khánh Thi mới đây đã chia sẻ hình ảnh đẹp của con gái thứ 2 - bé Anna nhân dịp sinh nhật của cô bé. Nữ kiện tướng dance sport tâm sự con gái mang nét giống mình và không có nét giống bố. Hiện tại, con gái Khánh Thi đã lên lớp 2 và bộc lộ những cá tính riêng của mình.

Qua dòng chia sẻ của Khánh Thi, khán giả cũng biết con gái thứ 2 của cô không có nhu cầu theo nghề ba mẹ. Khánh Thi viết: "Mợ chỉ học thôi, nhảy nhót hát ca là mợ hát trong nhà. Chứ tuyệt nhiên không hề có nhu cầu thi đấu hay biểu diễn. Vậy là biết ý mợ sao rồi".

Vẻ ngoài đáng yêu của bé Anna (con gái Khánh Thi - Phan Hiển).

Không chỉ vậy, Khánh Thi còn tiết lộ câu chuyện bí mật. Cụ thể, lúc sinh bé Anna, cô bé sinh non chưa được 2kg, phải nằm lồng kính 21 ngày. Chính vì vậy hiện tại, cô bé phát triển khỏe mạnh và vui vẻ là điều Khánh Thi rất mừng. Còn bé thích theo đuổi ngành học nào Khánh Thi cũng đều ủng hộ.

Ngay sau bài chia sẻ của Khánh Thi, nhiều khán giả đã tương tác và để lại bình luận vui vẻ chúc mừng sinh nhật bé Anna. Nhưng điều gây chú ý nhất là dòng bình luận của Phan Hiển. Nam kiện tướng dance sport tiết lộ chuyện thời mới yêu của cặp đôi. "Cái nick name "Mợ chảnh" là biết giống ai rồi nhé nàng... Hồi xưa tán này gãy lưỡi còn chưa thèm đổ", Phan Hiển viết.

Được biết, 17 năm trước Khánh Thi nên duyên cùng Phan Hiển nhờ mối quan hệ cô trò. Thời điểm ấy, Khánh Thi sau khi thành công với 2 HCV Đại hội thể thao trong nhà Châu Á, cô tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu. Kể từ đây, cô chú tâm vào kinh doanh, làm huấn luyện viên đào tại các tài năng trẻ, đồng thời thử sức mình với vai trò ca sĩ, diễn viên. Năm 2008, Khánh Thi vào Sài Gòn lập nghiệp và đã mở CLB khiêu vũ thể thao mang tên mình.

Khánh Thi - Phan Hiển có 17 năm bên nhau.

Trong quá trình làm huấn luyện viên đào tạo các tài năng trẻ, Khánh Thi gặp Phan Hiển rồi dần nảy sinh tình cảm. Thời điểm công khai mối quan hệ, cặp đôi nhận không ít ý kiến trái chiều của dư luận.

Phan Hiển - Khánh Thi trải qua không ít sóng gió, đặc biệt là "lời ra tiếng vào" của dư luận từ khi công khai chuyện tình cảm đến lúc dọn về sống chung. Sau nhiều năm yêu và đồng hành, Khánh Thi - Phan Hiển đã quyết định làm đám cưới vào năm 2022.

Sau đám cưới với chồng kém 11 tuổi, cuộc sống lẫn sự nghiệp của Khánh Thi lên như diều gặp gió. Hồi đầu năm, người đẹp trở thành Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật của một trường Đại học ở TP.HCM. Khánh Thi cho biết cô thấy vinh dự khi được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này và mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các thầy cô giáo và sinh viên.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển hạnh phúc bên nhau.

Về đời tư, Khánh Thi có cuộc sống được chồng và gia đình chồng yêu thương. Cô không chỉ được bố mẹ chồng tạo điều kiện cho thoải mái trong cuộc sống, họ còn bênh vực con dâu mỗi khi con trai "ho he". Khánh Thi kể: "Chồng tôi chỉ có hơi ho he một tiếng thôi tôi đến gặp bà cố, là ông xã bị chỉnh đốn ngay. Còn tôi có vấn đề gì hơi sai sai thì mẹ chồng đi nói với chồng mình chứ không nói với tôi và chồng sẽ góp ý lại. Tôi thấy cách cư xử này văn minh và nó cũng làm cho mình thật sự thoải mái".

Ngoài cuộc sống tinh thần thoải mái, gia đình chồng Khánh Thi còn tạo điều kiện tốt về vật chất cho cô. Mẹ chồng Khánh Thi còn mua nhà riêng để 2 vợ chồng cô tự lập hơn.