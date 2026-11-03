Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê giữa hành trình khám phá châu Âu

Trong hành trình, bố H'Hen Niê thể hiện sự hào hứng, sẵn sàng tham gia các hoạt động dù phải di chuyển nhiều. Mẹ cô cố gắng đồng hành cùng các con để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi. Với người đẹp sinh năm 1992, việc bố mẹ còn đủ sức khỏe để khám phá những vùng đất mới đã là niềm vui lớn. “Ba rất háo hức, đi cỡ nào cũng không mệt. Mẹ cố gắng tận hưởng trọn vẹn niềm vui với các con. Nhìn thấy ba mẹ còn sức khỏe đi chơi là Hen vui rồi”, H'Hen Niê kể.