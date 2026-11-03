Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê giữa hành trình khám phá châu Âu

Thứ ba, 19:00 03/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - "Ba mẹ còn sức lắm. Mẹ bảo ở buôn làng leo núi, leo đồi, giờ đi chơi cũng leo núi, leo đồi. Nhưng chủ yếu Hen muốn ba mẹ được nhìn ngắm phong cảnh khác với quê mình”, H'Hen Niê kể về phản ứng của ba mẹ trong chuyến đi châu Âu.

Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê giữa hành trình khám phá châu Âu - Ảnh 1.Gia đình H'Hen Niê leo núi ở Cộng hòa Czech, xúc động khi bố lần đầu chạm tay vào tuyết

GĐXH - H'Hen Niê và chồng lần thứ 2 trải nghiệm leo núi tại Công viên địa chất Adršpach. Trong lần trở lại này, cô xúc động khi đã đưa con gái và bố đẻ tận mắt nhìn thấy sự kỳ diệu của thiên nhiên.

Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê trong chuyến đi châu Âu - Ảnh 1.

Mới đây, H'Hen Niê tiếp tục chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bố mẹ, chồng và con gái trong chuyến du lịch châu Âu. Giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, các thành viên diện trang phục giữ ấm, cùng nhau đi bộ và lưu lại nhiều bức hình kỷ niệm.

Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê trong chuyến đi châu Âu - Ảnh 2.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết từ lâu cô đã ấp ủ mong muốn đưa đấng sinh thành đến những nơi mình từng ghé qua. Trước mỗi cảnh đẹp, người đẹp Ê-đê thường nghĩ đến bố mẹ và ước họ cũng có mặt để trực tiếp cảm nhận.

Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê trong chuyến đi châu Âu - Ảnh 3.

“Mỗi lần đi đến nơi nào đẹp, Hen hay nghĩ: ‘Phải chi ba mẹ mình cũng được đến đây’. Một trong những suy nghĩ ấy đã thành hiện thực với chuyến đi châu Âu lần này”, cô tâm sự.

Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê trong chuyến đi châu Âu - Ảnh 4.

Trong hành trình, bố H'Hen Niê thể hiện sự hào hứng, sẵn sàng tham gia các hoạt động dù phải di chuyển nhiều. Mẹ cô cố gắng đồng hành cùng các con để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi. Với người đẹp sinh năm 1992, việc bố mẹ còn đủ sức khỏe để khám phá những vùng đất mới đã là niềm vui lớn. “Ba rất háo hức, đi cỡ nào cũng không mệt. Mẹ cố gắng tận hưởng trọn vẹn niềm vui với các con. Nhìn thấy ba mẹ còn sức khỏe đi chơi là Hen vui rồi”, H'Hen Niê kể.

Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê trong chuyến đi châu Âu - Ảnh 5.

Khi được hỏi bố mẹ có muốn tiếp tục hành trình hay không, H'Hen Niê tiết lộ cả hai vẫn còn nhiều năng lượng. Mẹ cô còn hài hước so sánh lịch trình tại châu Âu với cuộc sống quen thuộc ở quê nhà. “Ba mẹ còn sức lắm. Mẹ bảo ở buôn làng leo núi, leo đồi, giờ đi chơi cũng leo núi, leo đồi. Nhưng chủ yếu Hen muốn ba mẹ được nhìn ngắm phong cảnh khác với quê mình”, nàng hậu kể.

H'Hen Niê cho biết, thường xuyên động viên mẹ cố gắng vì lịch trình có nhiều hoạt động ngoài trời. “Chuyến đi châu Âu lần này, Hen liên tục động viên mẹ cố lên. Có ba và mẹ đi cùng là điều Hen mong ước nên chỉ cần ba mẹ tới nơi là Hen mãn nguyện rồi. Nhìn ba mẹ vui, Hen cũng vui lây”, cô bộc bạch.

Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê trong chuyến đi châu Âu - Ảnh 6.
Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê trong chuyến đi châu Âu - Ảnh 7.
Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê trong chuyến đi châu Âu - Ảnh 8.

Đồng hành với H'Hen Niê còn có ông xã Tuấn Khôi và con gái Harley. Trong nhiều chặng đường, vợ chồng cô thay nhau chăm sóc bé để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Những bức ảnh gia đình quây quần giữa thiên nhiên trở thành dấu ấn đặc biệt trong lần đầu nàng hậu thực hiện một chuyến du lịch châu Âu đúng nghĩa.

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