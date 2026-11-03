Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê giữa hành trình khám phá châu Âu
GĐXH - "Ba mẹ còn sức lắm. Mẹ bảo ở buôn làng leo núi, leo đồi, giờ đi chơi cũng leo núi, leo đồi. Nhưng chủ yếu Hen muốn ba mẹ được nhìn ngắm phong cảnh khác với quê mình”, H'Hen Niê kể về phản ứng của ba mẹ trong chuyến đi châu Âu.
H'Hen Niê cho biết, thường xuyên động viên mẹ cố gắng vì lịch trình có nhiều hoạt động ngoài trời. “Chuyến đi châu Âu lần này, Hen liên tục động viên mẹ cố lên. Có ba và mẹ đi cùng là điều Hen mong ước nên chỉ cần ba mẹ tới nơi là Hen mãn nguyện rồi. Nhìn ba mẹ vui, Hen cũng vui lây”, cô bộc bạch.
Đồng hành với H'Hen Niê còn có ông xã Tuấn Khôi và con gái Harley. Trong nhiều chặng đường, vợ chồng cô thay nhau chăm sóc bé để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Những bức ảnh gia đình quây quần giữa thiên nhiên trở thành dấu ấn đặc biệt trong lần đầu nàng hậu thực hiện một chuyến du lịch châu Âu đúng nghĩa.
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