Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của bố

Thứ tư, 09:23 19/08/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng vừa tròn 7 tuổi có vẻ ngoài phổng phao, đẹp trai và thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của bố.

Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 1.Ngoại hình gây chú ý của con trai Đàm Vĩnh Hưng

GĐXH - Bé Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng năm nay tròn 7 tuổi và có ngoại hình sáng sân khấu, được thừa hưởng hào quang của bố.

Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 1.

Polo con trai tròn 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng mới đây được ba tổ chức sinh nhật sớm trong tình yêu thương của khán giả. Nhiều người nhận xét càng lớn, Polo càng tỏa sáng và thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố.

Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 2.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên con trai trong những chuyến đi, dịp sinh nhật hay những hoạt động thường ngày. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy anh dành nhiều thời gian cho con và luôn cố gắng lưu giữ những kỷ niệm đẹp của hai bố con.

Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 3.

Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng có vẻ ngoài sáng sủa, đáng yêu và ngày càng trưởng thành. Cậu bé cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 4.

Với Đàm Vĩnh Hưng, việc chăm sóc và đồng hành cùng con mang đến cho anh những trải nghiệm đặc biệt. Nam ca sĩ từng nhiều lần thể hiện sự tự hào khi nói về con trai và mong muốn Polo có tuổi thơ vui vẻ, được phát triển theo sở thích của riêng mình.

Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 5.

Sinh ra trong một gia đình có bố là nghệ sĩ nổi tiếng, Polo sớm nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng không vì vậy mà để con trở thành tâm điểm trong mọi hoạt động của mình.

Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 6.

Đàm Vĩnh Hưng thường chia sẻ những hình ảnh giản dị của hai bố con. Những khoảnh khắc đời thường như cùng nhau vui chơi, đi du lịch hay tổ chức sinh nhật vì thế nhận được nhiều sự yêu thích.

Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 7.

Dù là con của một nghệ sĩ nổi tiếng, Polo vẫn được bố tạo điều kiện để có cuộc sống phù hợp với lứa tuổi. Đàm Vĩnh Hưng dành sự quan tâm cho việc học tập, vui chơi và những sở thích cá nhân của con.

Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 8.

Những hình ảnh Polo lớn lên từng ngày cũng cho thấy cậu bé ngày càng tự tin và có nhiều nét giống bố. Khán giả dành sự yêu mến cho Polo không chỉ bởi cậu là con trai của Đàm Vĩnh Hưng mà còn bởi hình ảnh hồn nhiên, gần gũi trong những lần xuất hiện.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM và hoạt động nghệ thuật từ những năm 1990. Anh sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Xin lỗi tình yêu, Bình minh sẽ mang em đi, Nửa vầng trăng, Giới hạn nào cho chúng ta, Tình ơi xin ngủ yên, Qua cơn mê, Biển tình, Thành phố buồn...

Đàm Vĩnh Hưng cũng ghi dấu ấn với các dự án nhạc xưa và bolero, góp phần đưa nhiều ca khúc quen thuộc đến gần hơn với khán giả trẻ

Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 10.Tuổi trung niên với cuộc sống làm bố đơn thân của Đàm Vĩnh Hưng

GĐXH - Đàm Vĩnh Hưng kể từ khi có con anh "đằm" hơn xưa, anh vẫn gọi cậu bé là "người yêu" vì con là nguồn động lực giúp anh sống hạnh phúc, an yên hơn ở tuổi trung niên.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hình ảnh lúc nhỏ của Bảo Thanh

Hình ảnh lúc nhỏ của Bảo Thanh

Giải trí -

GĐXH - Bảo Thanh hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp khi còn cắp sách tới trường. Đây là những ảnh hiếm của nữ diễn viên "Về nhà đi con".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.