Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của bố

Hayden Panettiere và cuộc đời nhiều biến cố phía sau ánh hào quang HollywoodThế giới showbiz -
Nối tiếng từ sớm, nữ diễn viên Hayden Panettiere có trong tay sự nghiệp và hào quang Hollywood nhưng cuộc đời lại trải qua nhiều biến cố, mất mát.
Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM và hoạt động nghệ thuật từ những năm 1990. Anh sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Xin lỗi tình yêu, Bình minh sẽ mang em đi, Nửa vầng trăng, Giới hạn nào cho chúng ta, Tình ơi xin ngủ yên, Qua cơn mê, Biển tình, Thành phố buồn...
Đàm Vĩnh Hưng cũng ghi dấu ấn với các dự án nhạc xưa và bolero, góp phần đưa nhiều ca khúc quen thuộc đến gần hơn với khán giả trẻ
Nối tiếng từ sớm, nữ diễn viên Hayden Panettiere có trong tay sự nghiệp và hào quang Hollywood nhưng cuộc đời lại trải qua nhiều biến cố, mất mát.
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