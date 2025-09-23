Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phải

Thứ ba, 16:01 23/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo phong thủy, cửa sổ không chỉ mang ánh sáng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. Những kiểu cửa sổ dưới đây có thể trở thành “điểm hao tài, tán lộc”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, nếu có mọi người nên xem lại.

Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở - Ảnh 1.Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy để đón tài lộc vào nhà

GĐXH – Trong phong thủy, phòng khách là trung tâm đón khí và lưu thông năng lượng trong ngôi nhà. Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy giúp không gian thêm sáng sủa và thu hút tài lộc.

1. Làm cửa sổ ở ngay đầu giường

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, trong phong thủy nhà ở, cửa sổ cũng rất quan trọng. Cửa sổ là nơi tiếp giáp giữa nội cục và ngoại cục ngôi nhà, ánh sáng và luồng khí thường mạnh nhất. Nếu cửa sổ ở ngay đầu giường sẽ tiềm ẩn nhiều bất lợi về sức khỏe và tinh thần của gia chủ lâu dài.

Xét về huyệt đạo, trên đầu chúng ta có huyệt Bách Hội là một huyệt quan trọng trong cơ thể. Điều này lý giải vì sao các giường ngủ chuẩn luôn có phần thành đầu giường nhô cao hơn giúp bảo vệ phần trên cơ thể con người.

Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở - Ảnh 2.

Cửa sổ ngay đầu giường dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa

Nếu phía trên lại có cửa sổ, gia chủ sẽ dễ bị ánh sáng, gió mạnh tác động trực tiếp, lâu ngày ảnh hưởng đến giấc ngủ, thần kinh và sức khỏe. Trường hợp cửa sổ lại mở thẳng ra đường mà không có thành giường che chắn thì càng bất lợi.

2. Hai cửa sổ trong nhà đối diện nhau

Trong phong thủy, nhà ở cần "tàng phong, tụ khí". Tuy nhiên, hai cửa sổ như cửa chính và cửa sổ ở trong nhà đối diện nhau dễ khiến sinh khí trong nhà thất thoát ra ngoài đi ngược quan điểm này. Hai cửa sổ đối diện nhau, luồng khí bên ngoài xuyên thẳng qua, không tụ lại được khiến sinh khí ngôi nhà thất thoát làm vận khí suy giảm, gia đạo bất ổn.

3. Cửa sổ đối diện cửa nhà hàng xóm

Với những căn nhà phố sát nhau hay những căn hộ chung cư, tình trạng này rất dễ gặp phải. Kiểu cửa sổ này gây bất tiện cho sinh hoạt gia đình, ảnh hưởng lớn tới tính riêng tư.

Về mặt phong thủy cũng sẽ bị ảnh hưởng vì làm mất đi tinh lực, tài khí, gây bất lợi cho sức khỏe. Mức độ ảnh hưởng nặng hay nhẹ sẽ tùy thuộc vào khoảng cách xa, hay gần. Trong trường hợp cửa sổ đối diện giữa hai nhà vẫn bắt buộc mở, mọi người cần làm cao quá đầu người hoặc dùng rèm, bình phong để che chắn, không nhìn được trực diện sang nhà nhau.

4. Cửa sổ mở ra gặp 'hình sát'

Theo chuyên gia phong thủy, một trong những kiểu thiết kế cửa sổ cần chú ý là ngoài cửa sổ vướng những hình sát bất lợi. Các biểu hiện hình sát ở ngoài cửa sổ có thể gặp đa dạng như: con đường đâm thẳng, góc nhọn của tòa nhà, công trình xây dở, nghĩa trang, cột thu sóng… Tất cả những phạm kỵ này trong phong thủy đều ảnh hưởng sức khỏe. Người ở trong nhà có thể dễ gặp các bệnh mãn tính về huyết quang, chảy máu, vấn đề thần kinh như tính khí nóng nảy thất thường….

Ngoài ra, mọi người cần lưu ý rằng ở trong nhà thường có những vị trí được xem là "tụ tài". Nếu vô tình mở cửa sổ tại đây, tài khí sẽ bị phát tán ra ngoài. Để xác định vị trí tụ tài ở trong căn nhà, mọi người làm theo cách, nếu cửa chính ở giữa mặt tiền, vị trí tụ tài nằm ở hai góc trong cùng (trái và phải). Nếu cửa chính lệch về bên trái, góc tụ tài nằm ở bên phải trong cùng. Ngược lại, nếu cửa chính lệch phải, vị trí tụ tài nằm ở góc trong cùng bên trái.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở - Ảnh 3.Bố trí cửa sổ hợp lý để tài lộc trong nhà không bị trôi tuột - Hướng dẫn chi tiết của chuyên gia

GĐXH – Cửa sổ nhà không chỉ là nơi đón gió, ánh sáng mà còn có ý nghĩa phong thủy. Tìm hiểu cách bố trí cửa sổ hợp lý để giữ sinh khí, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9 giúp gia chủ mọi việc hanh thông

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9 giúp gia chủ mọi việc hanh thông

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9 giúp gia chủ phát lộc phát tài

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9 giúp gia chủ phát lộc phát tài

Cùng chuyên mục

Tác dụng bất ngờ từ cuộn giấy vệ sinh cho vào tủ lạnh giúp bạn tiết kiệm điện

Tác dụng bất ngờ từ cuộn giấy vệ sinh cho vào tủ lạnh giúp bạn tiết kiệm điện

- 4 phút trước

GĐXH - Việc bỏ giấy vệ sinh vào tủ lạnh không chỉ giúp làm sạch mùi hôi tích tụ sau một thời gian dài sử dụng. Mà nó còn tiết kiệm cả đống tiền cho gia đình bạn.

Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điện

Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điện

- 1 giờ trước

GĐXH - Sử dụng tủ lạnh nhưng hàng tháng lại tốn khá nhiều tiền điện mà bạn lại chưa rõ nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Hãy đọc bài viết sau đây để có cách khắc phục tốt nhất.

Vì sao nên để cây cảnh ở cầu thang? Top cây cảnh để cầu thang giúp căn nhà trở nên ấn tượng

Vì sao nên để cây cảnh ở cầu thang? Top cây cảnh để cầu thang giúp căn nhà trở nên ấn tượng

- 2 giờ trước

GĐXH - Việc đặt cây cảnh để cầu thang không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại năng lượng tích cực, cải thiện chất lượng không khí và tăng cường phong thủy.

Dấu hiệu nhận biết phòng ngủ có âm khí nặng

Dấu hiệu nhận biết phòng ngủ có âm khí nặng

- 8 giờ trước

GĐXH - Tại sao phòng ngủ lại có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và sức khỏe của chúng ta? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết, hữu ích, giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này và tìm ra giải pháp phù hợp nhất.

Đây là lý do bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộ

Đây là lý do bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộ

- 21 giờ trước

GĐXH - Cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho khu vực mộ phần mà còn có ý nghĩa về mặt tâm linh. Theo phong thủy, lựa chọn những cây phù hợp sẽ giúp mang lại phong thủy tốt cho người đã khuất và gia đình. Ngược lại, cây không phù hợp có thể không tốt cho con cháu đời sau.

Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sau

Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sau

- 1 ngày trước

GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.

Điều cấm kỵ trong phong thủy phòng tắm cần tránh để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn vượng khí của gia đình

Điều cấm kỵ trong phong thủy phòng tắm cần tránh để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn vượng khí của gia đình

- 1 ngày trước

GĐXH - Bản thân nhà tắm là nơi chứa nhiều âm khí. Vì vậy gia chủ cần chú ý đến phong thủy phòng tắm để tránh các mối nguy hại cho sức khỏe lẫn vượng khí của cả gia đình.

Cây nha đam, 'báu vật' mang đến nhiều lợi ích phong thủy nhà cửa, thẩm mỹ và cả sức khỏe

Cây nha đam, 'báu vật' mang đến nhiều lợi ích phong thủy nhà cửa, thẩm mỹ và cả sức khỏe

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ khám phá về ý nghĩa phong thủy và cách chăm sóc cây nha đam để tận dụng tối đa lợi ích năng lượng từ loài cây này.

Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc

Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Tiết Thu Phân sẽ bắt đầu từ ngày 23/9 – 8/10. Cùng với sự thay đổi của tiết trời, vận khí phong thủy của 12 con giáp cũng biến đổi. Dưới đây là cách khai vận cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân để vận khí hanh thông, đón cát lành.

Khởi điểm tiết khí Thu Phân 2025 và bí quyết giúp bạn đón tài lộc, may mắn

Khởi điểm tiết khí Thu Phân 2025 và bí quyết giúp bạn đón tài lộc, may mắn

- 2 ngày trước

GĐXH – Là một trong 24 tiết khí quan trọng trong năm, tiết khí Thu Phân sẽ có nhiều biến đổi. Theo chuyên gia phong thủy, vào tiết Thu Phân 2025 tới, mọi người nên biết bí quyết để hút may mắn dưới đây.

Xem nhiều

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Không gian sống
Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sau

Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sau

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top