Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phải

Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy để đón tài lộc vào nhà

Trong phong thủy, phòng khách là trung tâm đón khí và lưu thông năng lượng trong ngôi nhà. Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy giúp không gian thêm sáng sủa và thu hút tài lộc.

1. Làm cửa sổ ở ngay đầu giường

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, trong phong thủy nhà ở, cửa sổ cũng rất quan trọng. Cửa sổ là nơi tiếp giáp giữa nội cục và ngoại cục ngôi nhà, ánh sáng và luồng khí thường mạnh nhất. Nếu cửa sổ ở ngay đầu giường sẽ tiềm ẩn nhiều bất lợi về sức khỏe và tinh thần của gia chủ lâu dài.

Xét về huyệt đạo, trên đầu chúng ta có huyệt Bách Hội là một huyệt quan trọng trong cơ thể. Điều này lý giải vì sao các giường ngủ chuẩn luôn có phần thành đầu giường nhô cao hơn giúp bảo vệ phần trên cơ thể con người.

Cửa sổ ngay đầu giường dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa

Nếu phía trên lại có cửa sổ, gia chủ sẽ dễ bị ánh sáng, gió mạnh tác động trực tiếp, lâu ngày ảnh hưởng đến giấc ngủ, thần kinh và sức khỏe. Trường hợp cửa sổ lại mở thẳng ra đường mà không có thành giường che chắn thì càng bất lợi.

2. Hai cửa sổ trong nhà đối diện nhau

Trong phong thủy, nhà ở cần "tàng phong, tụ khí". Tuy nhiên, hai cửa sổ như cửa chính và cửa sổ ở trong nhà đối diện nhau dễ khiến sinh khí trong nhà thất thoát ra ngoài đi ngược quan điểm này. Hai cửa sổ đối diện nhau, luồng khí bên ngoài xuyên thẳng qua, không tụ lại được khiến sinh khí ngôi nhà thất thoát làm vận khí suy giảm, gia đạo bất ổn.

3. Cửa sổ đối diện cửa nhà hàng xóm

Với những căn nhà phố sát nhau hay những căn hộ chung cư, tình trạng này rất dễ gặp phải. Kiểu cửa sổ này gây bất tiện cho sinh hoạt gia đình, ảnh hưởng lớn tới tính riêng tư.

Về mặt phong thủy cũng sẽ bị ảnh hưởng vì làm mất đi tinh lực, tài khí, gây bất lợi cho sức khỏe. Mức độ ảnh hưởng nặng hay nhẹ sẽ tùy thuộc vào khoảng cách xa, hay gần. Trong trường hợp cửa sổ đối diện giữa hai nhà vẫn bắt buộc mở, mọi người cần làm cao quá đầu người hoặc dùng rèm, bình phong để che chắn, không nhìn được trực diện sang nhà nhau.

4. Cửa sổ mở ra gặp 'hình sát'

Theo chuyên gia phong thủy, một trong những kiểu thiết kế cửa sổ cần chú ý là ngoài cửa sổ vướng những hình sát bất lợi. Các biểu hiện hình sát ở ngoài cửa sổ có thể gặp đa dạng như: con đường đâm thẳng, góc nhọn của tòa nhà, công trình xây dở, nghĩa trang, cột thu sóng… Tất cả những phạm kỵ này trong phong thủy đều ảnh hưởng sức khỏe. Người ở trong nhà có thể dễ gặp các bệnh mãn tính về huyết quang, chảy máu, vấn đề thần kinh như tính khí nóng nảy thất thường….

Ngoài ra, mọi người cần lưu ý rằng ở trong nhà thường có những vị trí được xem là "tụ tài". Nếu vô tình mở cửa sổ tại đây, tài khí sẽ bị phát tán ra ngoài. Để xác định vị trí tụ tài ở trong căn nhà, mọi người làm theo cách, nếu cửa chính ở giữa mặt tiền, vị trí tụ tài nằm ở hai góc trong cùng (trái và phải). Nếu cửa chính lệch về bên trái, góc tụ tài nằm ở bên phải trong cùng. Ngược lại, nếu cửa chính lệch phải, vị trí tụ tài nằm ở góc trong cùng bên trái.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.