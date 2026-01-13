Khi cơ thể có dấu hiệu này, không nên ăn món trứng vịt lộn

Không phải ai cũng bồi bổ bằng trứng vịt lộn

Chị Lê Hoa (Hải Phòng) hơn bốn mươi tuổi, làm việc nhiều, ít ngủ, cơ thể luôn mệt mỏi. Chị không ăn uống cầu kỳ, cũng không sa đà rượu bia. Gần đây có tuổi, mỗi khi thấy người yếu yếu, mệt mệt là chị lại ăn vài quả trứng vịt lộn bồi bổ, lấy sức làm việc.

Ban đầu, chị Lê Hoa thấy dễ chịu, no lâu, người nóng lên, làm việc đỡ uể oải. Vài tháng sau, chị thấy cơ thể bắt đầu thay đổi: Sáng dậy miệng khô, ăn vào dễ đầy bụng, da sạm hơn, thỉnh thoảng nổi mụn quanh cằm, đêm ngủ không sâu, hay tỉnh giấc giữa đêm… bèn đi khám tổng quát.

Khi cầm kết quả xét nghiệm của chị Lê Hoa, bác sĩ nói gan của chị đang mệt, mỡ máu đã cao hơn mức an toàn. Cần điều chỉnh ăn uống kẻo kéo dài sẽ thành bệnh thật. Chuyện ăn trứng vịt lộn bồi bổ khi yếu mệt nhiều người tin rằng ăn là khỏe, nên trẻ nhỏ còi cọc thì ăn cho cứng cáp. Đàn ông yếu sinh lý ăn cho "sung"… Nhưng ít người hỏi bác sĩ xem cơ thể mình có cần bồi bổ trứng vịt lộn không? Bởi vì, cơ địa không hợp với trứng vịt lộn, ăn sai thời điểm… tóm lại là không "khôn ăn" thì "bổ" dễ trở thành "hại".

Trứng vịt lộn là loại thức ăn đặc, tốt cho người khỏe, cơ thể chuyển hóa tốt. Nó không phù hợp cho mọi cơ thể - nhất là người yếu, bụng lạnh, tỳ vị kém, hay người đang mệt mỏi kéo dài... vì khi hệ tiêu hóa yếu, gan mệt, cơ thể chuyển hóa chậm... thì bồi bổ trứng vịt lộn đôi khi khiến cơ thể thêm gánh nặng.

Ai không nên ăn trứng vịt lộn

Theo GS. TS Nguyễn Duy Thịnh, về bản chất, trứng vịt lộn không còn là trứng thông thường – mà là phôi sống đã hình thành cơ, xương, mạch máu và hệ thần kinh. Hàm lượng đạm trong trứng vịt lộn rất cao, cholesterol cao...

Theo các nhà khoa học, vấn đề lớn nhất khi ăn trứng vịt lộn không nằm ở một quả - mà ở tần suất và đối tượng sử dụng. Một quả trứng vịt lộn chứa lượng cholesterol cao hơn trứng vịt thông thường. Khi ăn thường xuyên - nhất là ở người ít vận động, người ăn tối muộn, người có gan nhiễm mỡ tiềm ẩn, gan sẽ phải làm việc quá tải để xử lý lượng mỡ này. Lâu dần, men gan tăng, mỡ máu cao, cơ thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên nhân, đầy tức vùng hạ sườn phải.

Theo các bác sĩ, đã có những người chỉ giật mình khi đi cầm kết quả xét nghiệm mà thốt lên: "Em ăn uống cũng bình thường mà." Bình thường với miệng, nhưng không bình thường với gan. Không chỉ gan, hệ tiêu hóa cũng là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt. Trứng vịt lộn có đạm cao, phôi đã hình thành nên khó tiêu hơn trứng thường. Vì vậy:

Người dễ mệt không ăn nhiều trứng vịt lộn

Những người bụng lạnh, hay đầy hơi, đi ngoài không đều, dễ mệt sau ăn, lưỡi bệu và rêu trắng dày rất dễ sinh rối loạn tiêu hóa nếu vẫn cố ăn trứng vịt lộn.

Người hay bị trướng bụng

Cảm giác bụng trướng, ăn xong không thấy khỏe hơn, đêm khó ngủ chính là dấu hiệu cho thấy tỳ vị đang "kêu cứu", chứ không phải cơ thể được bồi bổ.

Người có cơ địa nóng hạn chế ăn trứng vịt lộn

Người có cơ địa nóng trong, stress kéo dài hoặc rối loạn nội tiết, trứng vịt lộn có thể còn dễ kích hoạt tình trạng nhiệt độc.

Người ăn xong thấy nóng bức, khô miệng

Sau khi ăn, cơ thể nóng bức, khô miệng, nhiệt miệng, nổi mụn. Không phải do xui, mà do nhiệt lượng cao cộng với khả năng tản nhiệt kém... Ăn vào lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào bếp đang nóng.

Người gan yếu, mỡ máu

Những người gan yếu, mỡ máu, tiêu hóa kém, hay nổi mụn, mất ngủ, phụ nữ đang rối loạn nội tiết, trẻ nhỏ và người lớn tuổi ít vận động... không nên ăn trứng vịt lộn bổ dưỡng thường xuyên (nếu cố ăn bệnh có thể không đến ngay, nhưng khi đến thì rất mệt).

Trẻ nhỏ và người già

- Trẻ dưới 5 hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh, men tiêu hóa yếu, rất dễ rối loạn đường ruột, táo bón hoặc đầy bụng khi ăn trứng vịt lộn.

- Người già thì gan thận suy giảm, chuyển hóa chậm, mỡ máu tiềm ẩn. Trứng vịt lộn không làm họ khỏe hơn, mà chỉ khiến cơ thể phải gồng mình xử lý.

Ăn trứng vịt lộn để bổ chứ không thành hại

Trứng vịt lộn ngon, bổ, rẻ nhưng không dành cho tất cả mọi người, không ăn thường xuyên và không ăn khi cơ thể đang yếu. Nếu ăn, chỉ nên ăn ban ngày, mỗi lần một quả, không lạm dụng, và luôn kết hợp rau răm, gừng để hỗ trợ tiêu hóa.

Trứng vịt lộn ăn đúng thì là món ăn bổ dưỡng. Ăn sai thì ngon miệng, hại thân. Người giàu thật sự không ăn toàn sơn hào hải vị, họ biết cách chọn đúng món, ăn đúng lúc, dừng đúng lúc và luôn nghe cơ thể mình đang nói gì (cảm giác sau ăn bằng giấc ngủ ban đêm, bằng làn da và sự nhẹ nhõm, hay nặng nề mỗi sáng). "Ăn khôn" không nằm ở chỗ ăn nhiều, hay ăn “cho sang”, mà ở chỗ biết món nào hợp với mình, ăn lúc nào và dừng đúng lúc. Cơ thể luôn phát tín hiệu rất rõ sau mỗi bữa ăn. Ai lắng nghe được những tín hiệu ấy sớm, người đó tránh được bệnh tật ngay từ khi nó còn chưa kịp hình thành.

