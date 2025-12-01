Mùa đông nhất định phải ăn củ cải trắng kiểu này, dễ làm mà mềm ngọt, thơm nức góc bếp

Củ cải trắng vốn được người phương Đông xem là “nhân sâm mùa đông”, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, bớt ngán dầu mỡ trong những bữa ăn nhiều thịt. Thay vì chỉ nấu canh hay muối chua, bạn hoàn toàn có thể biến củ cải trắng thành món bánh chiên nóng hổi, mềm ngọt, thơm mùi tôm khô và nấm, trẻ con lẫn người lớn đều thích.

Công thức dưới đây cực kỳ đơn giản, không cần chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu, thành phẩm lại đẹp mắt, dễ ăn, phù hợp cho bữa sáng, bữa xế hoặc làm món ăn vặt chiều đông. Chỉ với 180g củ cải trắng bào sợi, một ít tôm khô, nấm hương, bột và hành lá, bạn đã có thể chiên lên những chiếc bánh tròn xinh, vàng ươm, đưa cơm cũng được mà ăn chơi chấm xì dầu hay tương ớt cũng rất hợp.





Nguyên liệu cho món bánh củ cải trắng chiên

- Củ cải trắng bào sợi: 180g, nên chọn củ cải tươi, vỏ láng, cầm chắc tay, khi bào ra sợi sẽ ngọt và giòn.

- Tôm khô (tôm da, tôm nõn nhỏ hoặc tép biển): Một lượng vừa đủ, tùy khẩu vị gia đình, khoảng 15–20 g là vừa, tạo vị mặn mà và mùi thơm đặc trưng.

- Nấm hương khô vài tai ngâm nở, vắt ráo rồi thái nhỏ, giúp nhân bánh dậy mùi umami.

- Hành lá (hoa hành) một nắm nhỏ rửa sạch, cắt khúc nhỏ để trộn cùng nhân.

- Bột ngô/ bột bắp: 15g để tạo độ dẻo dai, giúp bánh mềm mà vẫn giữ form.

- Bột mì: 15g giúp tăng độ kết dính, làm bề mặt bánh hơi giòn khi chiên.

- Gia vị gợi ý: Một ít bột nêm nấm hoặc bột nêm rau củ, muối, tiêu, có thể thêm chút dầu mè nếu thích hương thơm Á Đông.

Tỷ lệ bột ngô và bột mì 15 g - 15 g là đủ để kết dính 180g củ cải mà bánh vẫn giữ được cảm giác “ăn rau là chính”, không bị đặc bột.





Các bước thực hiện chi tiết

Bước 1: Sơ chế tôm khô

Cho tôm khô vào bát, thêm nước ấm ngập mặt tôm, ngâm cho mềm. Khi tôm đã nở, bạn vớt ra, để ráo hoặc dùng giấy thấm bớt nước. Bước ngâm này giúp tôm khô bớt mằn, thơm hơn và khi trộn với củ cải cũng không bị dai cứng.

Bước 2: Chuẩn bị củ cải trắng và nấm hương

Củ cải gọt vỏ, rửa sạch rồi bào thành sợi nhỏ. Nấm hương khô ngâm nước ấm cho nở, cắt bỏ chân, rửa lại lần nữa rồi thái hạt lựu. Cho củ cải bào sợi và nấm hương vào nồi nước sôi, chần nhanh (trụng) cho củ cải bớt hăng và ra bớt nước. Sau đó vớt ra, để ráo. Bạn có thể dùng tay vắt nhẹ để củ cải không còn quá nhiều nước, khi trộn bột sẽ đỡ bị chảy, bánh kết dính tốt hơn.

Bước 3: Trộn nhân bánh

Cho củ cải bào đã chần, nấm hương thái nhỏ, tôm khô đã ngâm mềm, hành lá cắt khúc vào một âu lớn. Rắc 15g bột ngô + 15g bột mì lên trên, thêm vào một ít bột nêm nấm, một nhúm muối nhỏ, ít tiêu. Dùng tay hoặc đũa trộn đều, bóp nhẹ để các nguyên liệu quyện lại với nhau. Bột sẽ bám vào sợi củ cải và nhân, tạo thành hỗn hợp hơi dính, có thể nắm thành từng viên mà không bị rã.

Bước 4: Nắn thành từng miếng bánh

Lấy một lượng vừa ăn (khoảng bằng 1–1,5 thìa canh), vo và ép nhẹ thành miếng tròn dẹt, dày chừng 1–1,5cm. Làm lần lượt cho đến khi hết phần nhân. Lúc này bạn sẽ có những chiếc “bánh củ cải” xinh xắn, nhìn rõ từng sợi củ cải và màu xanh của hành xen lẫn.

Bước 5: Chiên bánh củ cải trắng

Bắc chảo chống dính lên bếp, cho một lớp dầu mỏng. Khi dầu nóng, xếp từng miếng bánh vào, chiên lửa vừa để bánh chín từ từ.

Đợi một mặt vàng ruộm, các cạnh bánh se lại thì nhẹ nhàng lật mặt còn lại. Chiên đến khi cả hai mặt đều vàng giòn bên ngoài, bên trong chín trong, củ cải mềm ngọt là được. Không nên để lửa quá to kẻo bề mặt cháy mà nhân bên trong chưa kịp chín.

Khi gắp bánh ra đĩa, bạn có thể lót giấy thấm dầu để bánh bớt ngấy. Bánh củ cải trắng chiên kiểu này có mùi thơm của nấm, vị mằn mặn của tôm khô, độ ngọt tự nhiên của củ cải và hành lá, ăn không cần chấm cũng ngon, mà chấm cùng nước tương pha tỏi ớt, hoặc tương ớt mayonnaise thì càng “bắt miệng”.

Với người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, bạn có thể giảm lượng tôm khô, nêm nhạt, chiên với ít dầu để món ăn thanh hơn. Nếu không có bột nêm nấm, có thể thay bằng chút nước mắm ngon và xíu đường để dậy vị umami. Thích béo hơn một chút, bạn rắc ít vừng rang lên mặt bánh vừa chiên xong, mùi thơm rất “gây nghiện”.

Vì sao nên ăn nhiều củ cải trắng vào mùa đông?

Củ cải trắng chứa nhiều chất xơ, vitamin C và các khoáng chất, giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng, đặc biệt trong mùa đông khi chúng ta hay ăn nhiều đồ chiên rán, thịt mỡ. Những món từ củ cải trắng như canh, hầm, muối chua hay bánh chiên đều giúp bữa cơm đỡ ngán, cảm giác ấm bụng hơn.

Cách chế biến kiểu bánh củ cải chiên này vừa giữ được độ mềm, ngọt, thơm của củ cải, vừa tạo cảm giác mới lạ so với những món củ cải quen thuộc. Một buổi chiều lạnh, pha thêm tách trà nóng, bưng đĩa bánh củ cải trắng chiên vàng ruộm, gia đình quây quần nhâm nhi, đó cũng là một cách tận hưởng mùa đông rất dịu dàng mà ấm áp.