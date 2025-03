"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt": Câu chuyện thật còn lãng mạn hơn phim

Khi bộ phim "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng khắp châu Á và thu hút sự chú ý toàn cầu, nguồn cảm hứng đời thực đứng sau nó cũng được hé lộ, làm sáng rõ thêm tầng sâu ý nghĩa của mạch truyện. Tình yêu bền bỉ, tinh thần kiên cường và sự hy sinh lặng lẽ của một người phụ nữ tên Hong Kyung-ja – sinh ra tại Jeju năm 1950 – chính là nền tảng để xây dựng nhân vật Ae-soon. Cô không chỉ là hình mẫu cho nhân vật nữ chính, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của những người phụ nữ Jeju thời hậu chiến.

Từ những tập đầu tiên, khán giả tinh ý có thể nhận ra cái tên “Hong Kyung-ja” được khắc trên một chiếc tewak – phao nổi truyền thống của những thợ lặn nữ Jeju, hay còn gọi là haenyeo. Chi tiết này không phải tình cờ, mà là sự tri ân đầy trân trọng dành cho người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho bộ phim.

Cuộc đời của Hong Kyung-ja là một hành trình vượt nghịch cảnh. Mất mẹ khi mới 5 tuổi, cô trở thành người chăm sóc chính cho các em nhỏ trong gia đình. “Tuổi thơ của tôi là những ngày dắt em đi chợ, lặn biển bắt bạch tuộc để đổi lấy vài đồng mua đồ ăn vặt cho các em”, bà kể trong một buổi phỏng vấn độc quyền với truyền thông Hàn Quốc.

Cặp đôi ngoài đời thật truyền cảm hứng cho IU và Park Bo Gum trong “When Life Gives You Tangerines”: Chuyện tình còn đẹp hơn cả phim

Khác với Ae-soon trong phim sống với cha dượng, Hong lớn lên cùng mẹ kế và tám người em. Bị cấm học trung học, bà vẫn kiên trì đấu tranh cho quyền được đến trường. “Tôi thường đi học muộn vì phải nấu ăn cho các em trước khi rời nhà. Việc vắng mặt là điều thường xuyên, nhưng tôi không bỏ cuộc. Đó là hiện thực của tôi”, bà chia sẻ.

Chuyện tình của bà với người chồng thời thơ ấu cũng là chất liệu quý giá cho mối quan hệ giữa Ae-soon và Gwan-sik. Họ quen nhau từ nhỏ, cùng nhau lặn biển, yêu nhau suốt sáu năm trước khi kết hôn. Và cũng như nhân vật Gwan-sik, ông luôn là người ủng hộ lớn nhất trong cuộc đời bà – kể cả khi bà trở thành trưởng làng, một vị trí hiếm phụ nữ nào nắm giữ.

Năm 2002, tổ chức YWCA Jeju trao tặng ông danh hiệu “Người chồng mẫu mực” vì đã “xây dựng một gia đình hòa thuận bằng tình yêu và sự tận tụy”. Cặp đôi đã nuôi dạy ba người con và xây dựng một mái ấm mà nhiều người tin rằng còn ấm áp và chân thực hơn cả những thước phim đẹp nhất của "When Life Gives You Tangerines".

"When Life Gives You Tangerines" là bộ phim truyền hình Hàn Quốc do đạo diễn Kim Won-seok thực hiện, với sự tham gia của hai ngôi sao đình đám IU và Park Bo Gum. Phim lấy bối cảnh đảo Jeju những năm 1950–1960, trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, tái hiện cuộc sống đầy gian khổ nhưng đậm chất thơ của người dân vùng biển, đặc biệt là những người phụ nữ haenyeo – thợ lặn truyền thống.

IU vào vai Ae-soon, một cô gái cá tính, mạnh mẽ nhưng mang trong mình nhiều tổn thương, luôn khao khát được tự do sống và yêu theo cách của riêng mình. Park Bo Gum thủ vai Gwan-sik – người bạn thanh mai trúc mã của cô, một chàng trai trầm lặng, trung hậu, là biểu tượng của sự kiên định và tình yêu thầm lặng. Tình yêu giữa họ phát triển qua năm tháng, giữa những biến động của thời cuộc, những hiểu lầm, chia xa rồi lại trở về, mang đến cho khán giả một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, không kịch tính hóa mà chạm vào trái tim bằng chính sự chân thành.

Bộ phim không chỉ thu hút nhờ diễn xuất tinh tế và tương tác đầy cảm xúc giữa hai diễn viên chính, mà còn gây ấn tượng với phong cách hình ảnh nên thơ, âm nhạc mộc mạc và thông điệp nhân văn về tình yêu, gia đình và sự kiên cường. "When Life Gives You Tangerines" nhanh chóng trở thành hiện tượng sau khi lên sóng, lọt top trending toàn châu Á và được giới phê bình quốc tế ca ngợi là một trong những tác phẩm đáng xem nhất năm.