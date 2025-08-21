Mới nhất
Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'

Thứ năm, 14:26 21/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Mới đây, ca sĩ Dương Minh Quý (SN 2001) ra mắt MV đầu tay mang tên "Truyền thống Việt Nam" như lời tri ân của thế hệ trẻ dành cho cha ông nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Truyền thống Việt Nam" do nhạc sĩ Ái Nhân (nghệ danh khác của ca sĩ - giảng viên Đào Nguyên Vũ) sáng tác, phổ thơ Chí Anh, mang đậm âm hưởng tự hào dân tộc. Bản phối do nhạc sĩ Anh Tú (TULIC) thực hiện với sự kết hợp giữa rock epic và nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo, nhị, trống cơm… tạo sự giao thoa giữa hiện đại và cổ điển.

Đây là ca khúc đầu tay của Minh Quý sau khi giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2023 tổ chức tại Bali, Indonesia. Không chọn lối đi "ăn liền", nam ca sĩ trẻ đã dành hơn một năm để tốt nghiệp hệ đại học chuyên ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trước khi tự tin ra mắt sản phẩm cá nhân.

Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'- Ảnh 1.

Ca sĩ trẻ Dương Minh Quý hát tại buổi ra mắt MV đầu tay "Truyền thống Việt Nam". MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, ghi hình tại nhiều địa danh lịch sử và văn hóa như Hồ Gươm, Văn Miếu, Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang,...

"Tôi được đào tạo bài bản trong môi trường âm nhạc hàn lâm tại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chất giọng baritone - nam trung, thuộc dòng thanh nhạc cổ điển, thích hợp với không gian biểu diễn thính phòng. Khi thầy Đào Nguyên Vũ - người đã đồng hành với tôi từ những ngày đầu học nhạc - sáng tác riêng ca khúc "Truyền thống Việt Nam" cho tôi, tôi cảm thấy đây là một sự phù hợp tuyệt đối. Không chỉ phù hợp về giọng hát, mà còn phù hợp về tâm tư, tình cảm và lý tưởng sống của mình", Dương Minh Quý cho biết.

MV gây chú ý khi điểm lại nhiều dấu mốc lịch sử và địa danh nổi tiếng gắn liền với các chiến công vang dội như: Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang… Đặc biệt, Dương Minh Quý còn mạnh dạn đưa trích đoạn "Hịch tướng sĩ" của Trần Hưng Đạo vào ca khúc, thể hiện bằng chất giọng opera nam trung chắc khỏe, truyền tải khí phách hào hùng của dân tộc.

"Thực sự khi hát những câu hát từ "Hịch tướng sĩ", tôi cảm giác từng lời như thấm vào trong máu mình: Thiêng liêng, rất tự hào", giọng ca 10X lý giải.

Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'- Ảnh 2.

Ca sĩ, giảng viên Đào Nguyên Vũ tại lễ ra mắt MV “Truyền thống Việt Nam” của học trò Dương Minh Quý.

Tại buổi ra mắt MV "Truyền thống Việt Nam" của ca sĩ Dương Minh Quý, NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - đã có những chia sẻ thẳng thắn về tác phẩm cũng như cách thể hiện của học trò.

"Truyền thống Việt Nam là một tác phẩm khó, bởi nó được xây dựng trên chất liệu dân gian, thính phòng. Người ca sĩ để thể hiện được ca khúc này phải có nội lực rất khỏe mới có thể lột tả được tác phẩm. Đặc biệt, trong ca khúc còn có những lời thơ giống như lời hịch, cần người hát có sức bền và nội lực để truyền tải đúng tinh thần", NSND Quốc Hưng cho biết.

NSND Quốc Hưng cũng bật mí, ca khúc "Truyền thống Việt Nam" do nhạc sĩ Đào Nguyên Vũ (thầy của Minh Quý) sáng tác và được ấp ủ suốt 8 năm. Ban đầu, ông từng đề xuất thu âm với hợp xướng của Nhạc viện để khai thác tối đa giá trị khí nhạc, nhưng nhạc sĩ Đào Nguyên Vũ quyết định dành riêng tác phẩm này cho học trò của mình trong MV đầu tay.

NSND Quốc Hưng cũng bày tỏ sự trân trọng trước cách Dương Minh Quý tiếp cận đề tài. "Tôi đánh giá cao khi Minh Quý bắt kịp xu thế thời sự, ra mắt sản phẩm âm nhạc với thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc. Đây cũng là điều mà nhiều bạn trẻ đang làm hiện nay. Những tác phẩm đi cùng năm tháng đã được sáng tạo, hát lại rất cảm xúc như: Lên ngàn, Mẹ yêu con…

Là một thầy giáo dạy trong trường Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi rất khâm phục các bạn trẻ, họ đã dám làm, dám chịu trách nhiệm", ông nói.

Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'- Ảnh 3.

Tại họp báo, NSND Quốc Hưng đánh giá cao sự sáng tạo và nỗ lực của học trò Dương Minh Quý.

Dương Minh Quý (SN 2001) sinh ra và lớn ở Vĩnh Phúc, trong một gia đình có truyền thống yêu âm nhạc. Anh vừa tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi được xem là "cái nôi" đào tạo nhiều giọng ca tài năng.

Năm 2023, Minh Quý tham gia Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương (Asia - Pacific Arts Festival 2023) và xuất sắc giành Huy chương vàng, khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ trẻ 10X trên sân khấu quốc tế.

MV TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM-DƯƠNG MINH QUÝ

An Khánh
