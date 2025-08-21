Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert 'Việt Nam trong tôi'
GĐXH - Sau khi tạm dừng phát vé vào ngày 20/8 để đảm bảo an ninh trật tự, BTC đã tiếp tục tổ chức phát vé miễn phí vào ngày 21 và 22/8.
Dòng người xếp hàng dài chờ nhận vé concert "Việt Nam trong tôi".
Theo kế hoạch ban đầu, Ban Tổ chức dự kiến sẽ phát 3.000 vé chương trình hòa nhạc “Việt Nam trong tôi” trong ngày 21/8.
Tuy nhiên, do từ đêm 20/8 đến sáng nay đã có hơn 4.000 khán giả xếp hàng chờ đợi trước Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức quyết định phát toàn bộ 6.600 vé của cả hai ngày 21 và 22/8 lẫn số vé chưa phát ngày 20/8 trong hôm nay.
Quyết định này nhằm tạo sự công bằng, giúp các khán giả đã kiên nhẫn xếp hàng từ đêm qua đều có cơ hội nhận vé, đồng thời giảm thiểu tình trạng tập trung đông người trong nhiều ngày liên tiếp để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong bối cảnh Thủ đô đang diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
