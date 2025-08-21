Mới nhất
Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert 'Việt Nam trong tôi'

Thứ năm, 14:12 21/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi tạm dừng phát vé vào ngày 20/8 để đảm bảo an ninh trật tự, BTC đã tiếp tục tổ chức phát vé miễn phí vào ngày 21 và 22/8.

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert “Việt Nam trong tôi”- Ảnh 1.

Ngay từ sớm, rất nhiều người dân đã xếp hàng chờ đến lượt nhận vé miễn phí tham dự concert “Việt Nam trong tôi” tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Theo Ban Tổ chức, ước tính có hơn 1.000 người có mặt từ nửa đêm, sẵn sàng đội mưa, thức trắng đêm để giành được tấm vé mời quý giá.(Ảnh: Lê Châu)

Dòng người xếp hàng dài chờ nhận vé concert "Việt Nam trong tôi". 


Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert “Việt Nam trong tôi”- Ảnh 2.

Để tránh tình trạng “vỡ trận”, từ sáng sớm Ban Tổ chức đã triển khai phương án phân luồng và kiểm soát an ninh chặt chẽ để đảm bảo an toàn và quyền lợi của người dân. (Ảnh: Lê Châu)

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert “Việt Nam trong tôi”- Ảnh 3.

Toàn bộ khu vực mặt tiền Nhà hát Lớn được lắp đặt hệ thống rào chắn, phân luồng xếp hàng và bố trí 5 quầy phát vé theo sơ đồ khoa học. Các hàng rào được sắp xếp hợp lý nhằm tạo lối đi thông thoáng, tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc. (Ảnh: Lê Châu)

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert “Việt Nam trong tôi”- Ảnh 4.

Khán giả sẽ tiếp cận khu vực phát vé từ cửa bên phải Nhà hát Lớn – điểm vào chính thức do BTC quy định. Từ đây, người nhận vé sẽ đi theo hệ thống hàng rào đã dựng sẵn, di chuyển trật tự dọc lối dẫn vào các line phát vé. (Ảnh: Lê Châu)

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert “Việt Nam trong tôi”- Ảnh 5.

Các bạn trẻ không giấu được niềm vui và phấn khởi khi là những người đầu tiên được nhận vé tham dự đêm nhạc. (Ảnh: Lê Châu)

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert “Việt Nam trong tôi”- Ảnh 6.

Bạn Tiên (20 tuổi, đến từ Cao Bằng) chia sẻ: “Em đã có mặt từ 20h tối hôm qua để xếp hàng chờ nhận vé. Sáng nay, khi cầm được tấm vé trong tay, em cảm thấy vô cùng vui sướng. Trong suốt quá trình chờ đợi, em chỉ mang theo một chai nước, nhưng niềm háo hức đã giúp em quên đi mệt mỏi". (Ảnh: Lê Châu)

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert “Việt Nam trong tôi”- Ảnh 7.

Những gương mặt hớn hở của khán giả khi nhận được tấm vé tham dự concert từ Ban Tổ chức. (Ảnh: Lê Châu)

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert “Việt Nam trong tôi”- Ảnh 8.

Nguyễn Minh Vũ (23 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ: "Mình đã thức xuyên đêm cùng mọi người để nhận vé đi concert, ai cũng háo hức để có được tấm vé trong tay". (Ảnh: Lê Châu)

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert “Việt Nam trong tôi”- Ảnh 9.

“Chúng mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, áo mưa và quan trọng nhất là một tinh thần thật vui vẻ để chờ đợi”. (Ảnh: Lê Châu)

Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert “Việt Nam trong tôi”- Ảnh 10.

Dù phải chờ đợi rất lâu dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các bạn trẻ vẫn luôn hào hứng. (Ảnh: Lê Châu)

Theo kế hoạch ban đầu, Ban Tổ chức dự kiến sẽ phát 3.000 vé chương trình hòa nhạc “Việt Nam trong tôi” trong ngày 21/8.

Tuy nhiên, do từ đêm 20/8 đến sáng nay đã có hơn 4.000 khán giả xếp hàng chờ đợi trước Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức quyết định phát toàn bộ 6.600 vé của cả hai ngày 21 và 22/8 lẫn số vé chưa phát ngày 20/8 trong hôm nay.

Quyết định này nhằm tạo sự công bằng, giúp các khán giả đã kiên nhẫn xếp hàng từ đêm qua đều có cơ hội nhận vé, đồng thời giảm thiểu tình trạng tập trung đông người trong nhiều ngày liên tiếp để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong bối cảnh Thủ đô đang diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.


Lê Châu
