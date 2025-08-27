Khoảnh khắc khóc cười của phim 'Mưa đỏ': Khi bom đạn không thể ngăn tiếng cười lạc quan của người chiến sĩ

Hứa Vĩ Văn – bác sĩ Lê trong ‘Mưa đỏ’: Tham gia phim tôi cảm giác được ‘tái sinh’ GĐXH - Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê trong phim "Mưa đỏ", với anh đây là vai diễn khiến anh xúc động. Nam diễn viên còn cho biết, anh cảm thấy được "tái sinh" khi tham gia dự án phim điện ảnh này.

Đoạn phim là một đoạn hồi tưởng của nhân vật Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai) về các anh em Tiểu đội 1, khi Cường chuẩn bị rời khỏi Thành cổ để sang bên kia sông theo lệnh rút quân. Một buổi chiều nắng ráo trước khi vào mùa mưa dai dẳng, các anh em ngồi quây quần với nhau sau một trận đánh, trong tiếng kêu "hoà bình, hoà bình" của chú chim nhỏ do Tú (Đình Khang thủ vai) nuôi. Người viết nhạc, người vẽ tranh, người tranh thủ viết thư về cho gia đình. Sự thả lỏng hiếm hoi giữa chiến trường hầu như không lúc nào ngơi tiếng súng khiến niềm vui nhỏ cũng nở căng, vỡ ra thành những tiếng cười giòn giã.

Hình ảnh các chiến sĩ trong tiểu đội 1 giải lao trong âm nhạc. Ảnh: NSX phim cung cấp

Chẳng còn vẻ cứng nhắc như những ngày đầu mới gặp, hai con người tưởng chừng khó gần nhất Tiểu đội 1 là anh Tạ và Sen, ngồi cùng nhau ở một góc mà tâm sự, trêu chọc nhau. Sen là người phát hiện ra "binh đoàn chấy" trên đầu anh Tạ, kéo cả bọn vào cùng xem và trêu. Bị chấy hành ngứa ngáy, anh Tạ hỏi Bình cây kéo để đâu. Bình hồn nhiên đáp "ban nãy lo đánh nhau, em không nhớ để ở đâu nữa." Cảnh tượng này, câu nói nhẹ nhàng này, mô tả chân thực cuộc sống hằng ngày đầy khó khăn, thiếu thốn của các chiến sỹ. Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm ấy, hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Nhưng đâu chỉ có vậy? Họ còn đối mặt với cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch, thuốc men y tế, và không bao giờ có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vậy nên, những giờ phút được cùng nhau cười đùa này, lại càng đáng quý hơn biết bao.

Sau những lúc quyết tử trên chiến trường, những lần giành giật sự sống với quân thù, họ lại trở lại với chính con người mình: Là người nông dân chất phác, thật thà, là người sinh viên nhẹ nhàng, giàu tình cảm, là cậu học sinh tinh nghịch, tay vẫn không rời chú chim nhỏ khi đùa nghịch công kênh người anh cả trên tay. Chú chim nhỏ mãi không chịu rời đi ấy cùng tiếng kêu "hoà bình, hoà bình" như đại diện cho tinh thần lạc quan của các anh, niềm tin vào chiến thắng và dự báo về ngày độc lập đã không còn xa. Tiếng cười xua tan đi mệt nhọc, xua đi nỗi sợ đạn bom, lại khiến niềm hy vọng về ngày trở về lấp lánh hơn trong mắt người lính. Tiếng cười lại một lần nữa kéo họ lại gần nhau hơn, thân thiết như anh em ruột thịt, chia sẻ với nhau mọi thứ – từ nỗi nhớ nhà đến niềm hy vọng vào ngày toàn thắng, thắp sáng từng trái tim nhiệt thành tuổi trẻ.

"Mưa đỏ" khắc họa rõ và chân thực nhất về hình ảnh người lính năm xưa. Ảnh: NXS phim cung cấp

"Mưa đỏ" không chỉ khắc hoạ lại một phần trận chiến lịch sử của dân tộc, mà còn tạc nên bức chân dung đẹp đẽ của người lính giải phóng – những con người quả cảm, đầy lạc quan và giàu tình yêu thương đồng đội. Đoạn phim cho thấy được chân dung người lính giải phóng từ một góc nhìn khác, cũng thật đẹp. Người lính cầm súng, người lính xung phong ra trận, người lính quả cảm trước kẻ thù; hay người lính cười hồn nhiên cùng đồng đội, người lính chẳng rõ chữ "dặn dò" viết thế nào mới đúng chính tả, người lính đùa nghịch vô tư dù thân thể đầy thương tích, đều là người lính trong hình ảnh đẹp nhất. Họ cũng có nhiều thứ để nuối tiếc, nhiều người để mong ngóng và yêu thương. Nhưng họ đã chọn "đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước", chọn bước ra nơi hòn tên mũi đạn để chiến đấu với quân thù, giành độc lập cho dân tộc. Liệu "còn gì đẹp hơn" điều ấy nữa?

Thước phim điện ảnh, sinh động tái hiện nét đẹp đời thực của người lính. Clip: NSX cung cấp

"Mưa đỏ" là cuộc hành trình đưa người xem về với một giai đoạn không thể quên của lịch sử dân tộc, là lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, và là lời khẳng định: hòa bình hôm nay được xây bằng máu, nước mắt, và bằng tinh thần lạc quan, khát vọng độc lập không gì lay chuyển của những con người đã đi qua chiến tranh.

Ra mắt trong dịp trọng đại, "Mưa đỏ" là hành trình đầy tự hào, nhắc cho thế hệ sau luôn nhớ về giá trị của hoà bình và tự do. Không khí reo vang những ngày hợp luyện diễu binh mừng đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh như một lời hồi đáp đầy biết ơn đối với các anh - những người đã hy sinh bình an của bản thân để đổi lấy bình an cho dân tộc.