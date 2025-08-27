Khoảnh khắc khóc cười của phim 'Mưa đỏ': Khi bom đạn không thể ngăn tiếng cười lạc quan của người chiến sĩ
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" tung đoạn trích về Tiểu đội 1, hé lộ một phần nhỏ trong cuộc sống thường ngày đầy gian khổ của các chiến sĩ giữa chiến trường Thành cổ.
Đoạn phim là một đoạn hồi tưởng của nhân vật Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai) về các anh em Tiểu đội 1, khi Cường chuẩn bị rời khỏi Thành cổ để sang bên kia sông theo lệnh rút quân. Một buổi chiều nắng ráo trước khi vào mùa mưa dai dẳng, các anh em ngồi quây quần với nhau sau một trận đánh, trong tiếng kêu "hoà bình, hoà bình" của chú chim nhỏ do Tú (Đình Khang thủ vai) nuôi. Người viết nhạc, người vẽ tranh, người tranh thủ viết thư về cho gia đình. Sự thả lỏng hiếm hoi giữa chiến trường hầu như không lúc nào ngơi tiếng súng khiến niềm vui nhỏ cũng nở căng, vỡ ra thành những tiếng cười giòn giã.
Chẳng còn vẻ cứng nhắc như những ngày đầu mới gặp, hai con người tưởng chừng khó gần nhất Tiểu đội 1 là anh Tạ và Sen, ngồi cùng nhau ở một góc mà tâm sự, trêu chọc nhau. Sen là người phát hiện ra "binh đoàn chấy" trên đầu anh Tạ, kéo cả bọn vào cùng xem và trêu. Bị chấy hành ngứa ngáy, anh Tạ hỏi Bình cây kéo để đâu. Bình hồn nhiên đáp "ban nãy lo đánh nhau, em không nhớ để ở đâu nữa." Cảnh tượng này, câu nói nhẹ nhàng này, mô tả chân thực cuộc sống hằng ngày đầy khó khăn, thiếu thốn của các chiến sỹ. Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm ấy, hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Nhưng đâu chỉ có vậy? Họ còn đối mặt với cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch, thuốc men y tế, và không bao giờ có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vậy nên, những giờ phút được cùng nhau cười đùa này, lại càng đáng quý hơn biết bao.
Sau những lúc quyết tử trên chiến trường, những lần giành giật sự sống với quân thù, họ lại trở lại với chính con người mình: Là người nông dân chất phác, thật thà, là người sinh viên nhẹ nhàng, giàu tình cảm, là cậu học sinh tinh nghịch, tay vẫn không rời chú chim nhỏ khi đùa nghịch công kênh người anh cả trên tay. Chú chim nhỏ mãi không chịu rời đi ấy cùng tiếng kêu "hoà bình, hoà bình" như đại diện cho tinh thần lạc quan của các anh, niềm tin vào chiến thắng và dự báo về ngày độc lập đã không còn xa. Tiếng cười xua tan đi mệt nhọc, xua đi nỗi sợ đạn bom, lại khiến niềm hy vọng về ngày trở về lấp lánh hơn trong mắt người lính. Tiếng cười lại một lần nữa kéo họ lại gần nhau hơn, thân thiết như anh em ruột thịt, chia sẻ với nhau mọi thứ – từ nỗi nhớ nhà đến niềm hy vọng vào ngày toàn thắng, thắp sáng từng trái tim nhiệt thành tuổi trẻ.
"Mưa đỏ" không chỉ khắc hoạ lại một phần trận chiến lịch sử của dân tộc, mà còn tạc nên bức chân dung đẹp đẽ của người lính giải phóng – những con người quả cảm, đầy lạc quan và giàu tình yêu thương đồng đội. Đoạn phim cho thấy được chân dung người lính giải phóng từ một góc nhìn khác, cũng thật đẹp. Người lính cầm súng, người lính xung phong ra trận, người lính quả cảm trước kẻ thù; hay người lính cười hồn nhiên cùng đồng đội, người lính chẳng rõ chữ "dặn dò" viết thế nào mới đúng chính tả, người lính đùa nghịch vô tư dù thân thể đầy thương tích, đều là người lính trong hình ảnh đẹp nhất. Họ cũng có nhiều thứ để nuối tiếc, nhiều người để mong ngóng và yêu thương. Nhưng họ đã chọn "đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước", chọn bước ra nơi hòn tên mũi đạn để chiến đấu với quân thù, giành độc lập cho dân tộc. Liệu "còn gì đẹp hơn" điều ấy nữa?
Thước phim điện ảnh, sinh động tái hiện nét đẹp đời thực của người lính. Clip: NSX cung cấp
"Mưa đỏ" là cuộc hành trình đưa người xem về với một giai đoạn không thể quên của lịch sử dân tộc, là lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, và là lời khẳng định: hòa bình hôm nay được xây bằng máu, nước mắt, và bằng tinh thần lạc quan, khát vọng độc lập không gì lay chuyển của những con người đã đi qua chiến tranh.
Ra mắt trong dịp trọng đại, "Mưa đỏ" là hành trình đầy tự hào, nhắc cho thế hệ sau luôn nhớ về giá trị của hoà bình và tự do. Không khí reo vang những ngày hợp luyện diễu binh mừng đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh như một lời hồi đáp đầy biết ơn đối với các anh - những người đã hy sinh bình an của bản thân để đổi lấy bình an cho dân tộc.
Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá HuyXem - nghe - đọc - 15 phút trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.
Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé KhoaiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.
Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê DungXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.
Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).
Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.
Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thếXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh vui vì bé Minh được vào trường như mong muốn, nhưng rồi lại gặp phải phụ huynh khó ưa của lớp con.
Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoạiXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong lại bị phá hoại chuối, mâu thuẫn giữa chính quyền và bà con tiếp tục căng thẳng.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên", sự căng thẳng của người dân tiếp tục gia tăng khi chính quyền chưa có kết luận cụ thể.
Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà NộiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Khác xa với những hình ảnh trên mạng xã hội, NSƯT Hoài Linh ở đời thực khỏe khoắn và tinh thần vui vẻ. Anh còn tự mình đóng cảnh phim hành động khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng.
Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân phát hiện mình bị chơi xấu nên đã tát nữ đồng nghiệp...
Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thúXem - nghe - đọc
GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Song, khán giả lại thích thú phân cảnh nam ca sĩ vào vai một chú bộ đội trấn thủ.