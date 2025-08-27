Thời tiết Hà Nội hôm nay có thuận lợi cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tối nay trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi.
Dự báo thời tiết Hà Nội
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm nay (27/8), khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm theo dông. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 27/8 có nơi trên 60mm như: Tiên Nguyên 2 (Tuyên Quang) 75.4mm, Đông Bắc (Phú Thọ) 61.6mm…
Dự báo chiều tối và đêm 27/8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 100mm.
Chiều tối và tối 27/8, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10–30mm, có nơi trên 80mm.
Dự báo thời tiết Hà Nội có ảnh hưởng đến buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cơ quan khí tượng cho biết, từ sau 14h chiều nay đến đêm Thủ đô phổ biến không mưa. Từ nửa đêm đến sáng sớm mai có mưa nhỏ gián đoạn, sau đó không mưa, trời hửng nắng.
Ngày 29/8, dự báo thời tiết Hà Nội khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ có mưa rải rác (mưa chủ yếu về đêm và sáng).
Dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ. Từ sau 8h sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, có nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa dông.
Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới
Thứ Năm, ngày 28/8/2025: Có mây, có mưa rào và dông. Trưa chiều trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 25-32 độ.
Thứ Sáu, ngày 29/8/2025: Có mây, có mưa rào và dông. Trưa chiều trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 26-33 độ.
Thứ Bảy, ngày 30/8/2025: Nhiều mây, có mưa to. Mức nhiệt dao động từ 26-30 độ.
GĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vùng trời.
GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn. Cục bộ có nơi mưa to đến 600mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi.
GĐXH - Dàn pháo thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức ngày 2/9 đồng bộ với chương trình tại Quảng trường Ba Đình có nhiều điểm đặc biệt.
GĐXH - Liên quan vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số, Ban QLDA thừa nhận việc cắm cọc gỗ là chưa phù hợp và gửi lời xin lỗi vì sự sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện.
GĐXH - UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông và tổ chức giao thông chính thức đối với các loại phương tiện, từ ngày 28/8 đến 5/9, trên tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa, phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
GĐXH - Tối 27/8, hàng ngàn người dân khắp mọi miền Tổ quốc cùng tụ họp về các tuyến phố trung tâm của Hà Nội để theo dõi buổi sơ duyệt A80. Tiếng vỗ tay và những lời hô vang không ngớt đã biến buổi sơ duyệt thành một đêm hội của tình quân dân đầy xúc động.
Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, Lâm Đồng) khiến cabin xe đầu kéo gãy nát, tài xế tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã để lại ấn tượng mạnh đối với đông đảo người dân.
