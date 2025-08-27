Mới nhất
Thời tiết Hà Nội hôm nay có thuận lợi cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành?

Thứ tư, 17:35 27/08/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tối nay trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm nay (27/8), khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm theo dông. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 27/8 có nơi trên 60mm như: Tiên Nguyên 2 (Tuyên Quang) 75.4mm, Đông Bắc (Phú Thọ) 61.6mm…

Dự báo chiều tối và đêm 27/8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 100mm.

Chiều tối và tối 27/8, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10–30mm, có nơi trên 80mm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có thuận lợi cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành?- Ảnh 1.

Thời tiết Hà Nội tối nay thuận lợi cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Trung Sơn

Dự báo thời tiết Hà Nội có ảnh hưởng đến buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cơ quan khí tượng cho biết, từ sau 14h chiều nay đến đêm Thủ đô phổ biến không mưa. Từ nửa đêm đến sáng sớm mai có mưa nhỏ gián đoạn, sau đó không mưa, trời hửng nắng.

Ngày 29/8, dự báo thời tiết Hà Nội khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ có mưa rải rác (mưa chủ yếu về đêm và sáng).

Dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ. Từ sau 8h sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, có nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Năm, ngày 28/8/2025: Có mây, có mưa rào và dông. Trưa chiều trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 25-32 độ.

Thứ Sáu, ngày 29/8/2025: Có mây, có mưa rào và dông. Trưa chiều trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 26-33 độ.

Thứ Bảy, ngày 30/8/2025: Nhiều mây, có mưa to. Mức nhiệt dao động từ 26-30 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?

GĐXH - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đến ngày 20/5, mưa lớn các khu vực trên giảm dần.

Thời tiết Hà Nội: Những nơi nào có mưa rất to trên phạm vi khu vực nội thành?Thời tiết Hà Nội: Những nơi nào có mưa rất to trên phạm vi khu vực nội thành?

GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội nhiều nơi có mưa rào và dông. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

L.Vũ (th)
Tòa soạn Quảng cáo
Top