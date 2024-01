Khoe bản thân làm luật sư, gã đàn ông 'mượn' tên người khác lừa hơn 1 tỉ đồng

Đại diện Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, sau khi đơn vị tiếp nhận đơn của nhiều công dân sống trên địa bàn TP. Hạ Long cùng tố giác đối tượng có tên Đ.Q.T (tạm trú tại khu 7, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền.



Qua xác minh thu thập tài liệu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định vụ việc như sau: Lợi dụng nhu cầu cần cấp nhanh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Đinh Quốc Hoàn (SN 1977, ĐKHKTT tại tổ 3, ấp Tân Lập, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đông Nai; hiện tạm trú tại tổ 79, khu 7, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã lấy thông tin của người mang tên Đ.Q.Thanh (SN 1975; ĐKHKTT tại Bùi Chu, Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Đối tượng Đinh Quốc Hoàn.

Sau khi lấy tên người mang tên Đ.Q.Thanh, đối tượng tự giới thiệu làm "luật sư", có mối quan hệ làm được thủ tục cấp giấy tờ về đất theo yêu cầu. Do tin tưởng nên các bị hại đã chuyển cho Hoàn nhờ làm giúp và sau khi nhận tiền, Hoàn đã chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Đến nay, đã có 7 bị hại trình báo bị đối tượng Đinh Quốc Hoàn chiếm đoạt với tổng số tiền 1 tỉ 190 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 24/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 175 BLHS để tiến hành điều tra theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị cơ quan, tổ chức bị Đinh Quốc Hoàn chiếm đoạn tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên hoặc biết đối tượng này đang ở đâu báo tin ngay cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để giải quyết theo quy định pháp luật.

