Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, những ngày tới, trên khắp cả nước đều có mưa, có nơi mưa to. Cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.
Hà Nội và miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, thời tiết tiếp tục có mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (15/10), khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ trên 100mm.
Thời tiết khu vực Hà Nội cũng có mưa rào và dông phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 80mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối.
Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, khoảng đêm 18-20/10, nhiều nơi ở miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ yếu, gây mưa rào và dông, trời lạnh về đêm và sáng sớm.
Các chuyên gia nhận định, mùa đông năm nay được dự báo đến sớm và lạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Những đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, sớm hơn khoảng một tháng so với năm ngoái. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình ở đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5–1°C.
Mặc dù đợt lạnh giữa tháng 10 này chưa đủ mạnh để gây rét, song được xem là "tín hiệu mở màn" cho chuỗi ngày thời tiết mát mẻ, dễ chịu – khi người dân miền Bắc bắt đầu cảm nhận hơi lạnh đầu mùa sau thời gian dài oi bức.
Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Đức Cường (Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn) nhận định, năm nay các đợt không khí lạnh có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm, hoạt động mạnh dần từ tháng 11 và đạt cực đại trong các tháng 12/2025 và tháng 1, 2 năm 2026.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực ngày 15/10
- Thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.
- Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Thời tiết khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/10 đến ngày 23/10
- Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Đêm 15/10, ngày 16/10 và khoảng ngày 19-20/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Đêm 15/10, ngày 16/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng ngày 19-20/10 có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18-21/10 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
- Thời tiết các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
