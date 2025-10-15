Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer
GĐXH - Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng ở Huế xác định thi thể nổi trên sông là nam giới khoảng 25 - 30 tuổi, áo thun có chữ TeamViewer.
Sáng 15/10, UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đang làm các thủ tục mai táng thi thể nam giới được phát hiện nổi trên sông do chưa xác định được nhân thân.
Khoảng 15h50 ngày 14/10, anh Nguyễn T. (SN 1964, trú tại phường Phú Xuân) phát hiện một thi thể nổi trên sông khi đi qua cầu Bãi Dâu và trình báo công an.
Công an phường Phú Xuân phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành vớt, khám nghiệm tử thi.
Kết quả ban đầu xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,7m, mặc quần đùi thun đen có sọc trắng, áo thun có chữ "TeamViewer", không có dấu hiệu chấn thương.
Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng hơn 3 ngày.
Công an phường Phú Xuân hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao thi thể cho UBND phường Phú Xuân mai táng theo quy định.
