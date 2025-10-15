Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer

Thứ tư, 08:05 15/10/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng ở Huế xác định thi thể nổi trên sông là nam giới khoảng 25 - 30 tuổi, áo thun có chữ TeamViewer.

Sáng 15/10, UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đang làm các thủ tục mai táng thi thể nam giới được phát hiện nổi trên sông do chưa xác định được nhân thân.

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Nhật Hoàng.

Khoảng 15h50 ngày 14/10, anh Nguyễn T. (SN 1964, trú tại phường Phú Xuân) phát hiện một thi thể nổi trên sông khi đi qua cầu Bãi Dâu và trình báo công an.

Công an phường Phú Xuân phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành vớt, khám nghiệm tử thi.

Kết quả ban đầu xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,7m, mặc quần đùi thun đen có sọc trắng, áo thun có chữ "TeamViewer", không có dấu hiệu chấn thương.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng hơn 3 ngày.

Công an phường Phú Xuân hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao thi thể cho UBND phường Phú Xuân mai táng theo quy định.

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở HuếPhát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế

GĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể nữ sinh đại học mất tích bí ẩn suốt 1 tháng

Tìm thấy thi thể nữ sinh đại học mất tích bí ẩn suốt 1 tháng

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế

Thi thể nam giới có hình xăm mặt quỷ trôi dạt trên sông Lam

Thi thể nam giới có hình xăm mặt quỷ trôi dạt trên sông Lam

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải nghi bị sát hại

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải nghi bị sát hại

Cùng chuyên mục

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, những ngày tới, trên khắp cả nước đều có mưa, có nơi mưa to. Cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.

Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp

Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp

Thời sự - 21 giờ trước

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đê ở Bắc Ninh sạt lở, sủi đùn; tỉnh công bố tình huống khẩn cấp với 27 sự cố đê điều, tổng chiều dài hơn 12km.

Hành khách kể lại khoảnh khắc may mắn thoát nạn khi xe khách bị lật ở Lào Cai

Hành khách kể lại khoảnh khắc may mắn thoát nạn khi xe khách bị lật ở Lào Cai

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chị Phạm Thị Phương (phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) - hành khách đi trên xe cho biết: “Khi đang ngủ thì tôi nghe tiếng hô ‘xe mất phanh rồi, nhảy xuống đi’. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhảy khỏi giường, xuống sàn xe. Sau khi xe bị lật, thấy cửa kính vỡ, tôi nhanh chóng trèo ra ngoài…”.

Điểm danh những nơi sẽ có mưa to trong những ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh

Điểm danh những nơi sẽ có mưa to trong những ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa đến ngày 15/10.

Tin sáng 14/10: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày; Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98

Tin sáng 14/10: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày; Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần; Công an TP HCM đã triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang và nhiều người khác sau khi bắt Ngân 98, để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngày

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026. Theo đó công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ dài 9 ngày.

Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong

Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra thuộc địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Cơ quan chức năng xác nhận có nhiều người bị thương vong.

Tin mới vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”

Tin mới vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ tài xế bị đánh vì từ chối chở đoàn đón dâu do "đợi quá lâu”, lãnh đạo UBND xã Tam Sơn (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, vụ việc xảy ra tại địa bàn vào ngày 30/9. Công an xã đang thụ lý, giải quyết theo quy định.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Thời tiết có mưa rào, chuyển mát rõ rệt.

Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnh

Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnh

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ có trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa từ chiều và đêm 13 - 15/10.

Xem nhiều

Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyên

Tin sáng 13/10: Không khí lạnh tràn về miền Bắc; Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyên

Thời sự

GĐXH - Từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên...

Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnh

Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa dông mạnh

Thời sự
Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer

Thời sự
Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Thời sự
Tin sáng 14/10: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày; Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98

Tin sáng 14/10: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày; Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top