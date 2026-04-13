Khối lượng vàng có thể mang theo khi xuất, nhập cảnh tại Việt Nam

Cục Hải quan lưu ý người dân về quy định liên quan đến việc mang vàng khi xuất nhập cảnh. Theo đó, cá nhân Việt Nam và nước ngoài nếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan. Quy định này áp dụng cho cả chiều nhập cảnh và xuất cảnh bằng hộ chiếu.

Mốc 300g không chỉ là con số kỹ thuật mà còn là ranh giới pháp lý rõ ràng. Việc không khai báo trong trường hợp vượt ngưỡng có thể bị xem là vi phạm, dẫn đến nguy cơ bị xử phạt hoặc xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài nghĩa vụ khai báo, hành khách mang vàng vượt định mức miễn thuế cần thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan. Hồ sơ bao gồm tờ khai hải quan đối với hành lý mang theo, tờ khai nhập cảnh hoặc xuất cảnh, cùng các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vàng như hóa đơn, chứng từ mua bán. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng xác định mục đích sử dụng tài sản.

Trong trường hợp không chứng minh được nguồn gốc, người mang vàng có thể bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép hoặc vận chuyển bất hợp pháp. Điều này không chỉ làm kéo dài thời gian kiểm tra mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị xử lý nghiêm.

Thực tế, các vụ việc liên quan đến vận chuyển vàng trái phép đang có xu hướng gia tăng. Lực lượng hải quan thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp cất giấu vàng tinh vi trong hành lý khi qua các sân bay quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới, khiến hoạt động buôn lậu trở nên phức tạp hơn.

Trước tình hình đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu quy định, khai báo trung thực và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi mang vàng qua biên giới. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp quá trình thông quan nhanh chóng mà còn tránh những rắc rối pháp lý không đáng có.