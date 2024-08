Khởi tố 100 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Thời gian gần đây, tình hình mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Điển hình như Công an tỉnh Thanh Hóa mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường (SN 1976 là Giám đốc Công ty TNHH Minh Thuyết TH, có địa chỉ tại huyện Thiệu Hóa) và Lê Thị Thắm (SN 1980 ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) là kế toán Công ty về hành vi "trốn thuế".

Thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Trường và Lê Thị Thắm.

Chỉ tính từ năm 2020 đến năm 2022, lợi dụng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) khác nhau giữa việc xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho cá nhân (thuế GTGT 5%) và xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho doanh nghiệp (thuế GTGT 0%), Lê Văn Trường đã chỉ đạo Lê Thị Thắm xuất khống hóa đơn từ khách hàng cá nhân sang khách hàng doanh nghiệp để trốn thuế GTGT, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Công an huyện Nông Cống khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hải (SN 1969, trú tại xã Tế Lợi, huyện Nông Cống) là Giám đốc Công ty TNHH chế biến sản xuất lâm sản Hải Oanh về tội trốn thuế. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2020, Đỗ Văn Hải đã trốn thuế của Nhà nước với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Công an thị xã Nghi Sơn khởi tố vụ án, khởi tố 29 bị can là các chủ doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và TP Hồ Chí Minh về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Trước đó, Công an thị xã Bỉm Sơn khởi tố 2 vụ, 9 bị can là các chủ doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam về tội mua bán trái phép hóa đơn...

Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, khởi tố 10 vụ, 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.