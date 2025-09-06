Khởi tố chủ quán bar bãi biển trong vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong
Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Nguyễn Tuấn Đạt có nhiều vi phạm trong lắp đặt, sử dụng hệ thống điện và thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt, nguyên chủ cơ sở kinh doanh quán bar Bistro Fou Beach (phường Bãi Cháy, Quảng Ninh) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo khoản 2, điều 295 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, khoảng 0h ngày 25/6, trong quá trình nhóm nhân viên di chuyển, nâng cầu khỏi vị trí đặt trên bể nước trước sân khấu, bất ngờ xảy ra sự cố điện giật. 5 nhân viên bị ngã xuống bể, trong đó 2 học sinh là Tạ Quang T và Tạ Đức H tử vong, 3 người khác bị thương.
Công an xác định Nguyễn Tuấn Đạt có nhiều vi phạm trong lắp đặt, sử dụng hệ thống điện và thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trước đó, quán bar Bistro Fou Beach từng nhiều lần bị xử phạt. Tháng 5/2024, cơ sở này bị phát hiện kinh doanh bóng cười; một tháng sau, bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng vì để xảy ra hoạt động biểu diễn khiêu dâm.
