Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khởi tố chủ quán bar bãi biển trong vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong

Thứ bảy, 06:40 06/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Nguyễn Tuấn Đạt có nhiều vi phạm trong lắp đặt, sử dụng hệ thống điện và thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt, nguyên chủ cơ sở kinh doanh quán bar Bistro Fou Beach (phường Bãi Cháy, Quảng Ninh) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo khoản 2, điều 295 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố chủ quán bar bãi biển trong vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong - Ảnh 1.

Khởi tố chủ quán bar bãi biển vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong.

Theo kết quả điều tra, khoảng 0h ngày 25/6, trong quá trình nhóm nhân viên di chuyển, nâng cầu khỏi vị trí đặt trên bể nước trước sân khấu, bất ngờ xảy ra sự cố điện giật. 5 nhân viên bị ngã xuống bể, trong đó 2 học sinh là Tạ Quang T và Tạ Đức H tử vong, 3 người khác bị thương.

Công an xác định Nguyễn Tuấn Đạt có nhiều vi phạm trong lắp đặt, sử dụng hệ thống điện và thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, quán bar Bistro Fou Beach từng nhiều lần bị xử phạt. Tháng 5/2024, cơ sở này bị phát hiện kinh doanh bóng cười; một tháng sau, bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng vì để xảy ra hoạt động biểu diễn khiêu dâm.

Hoàng Dương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mất tiền tỷ vì chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng

Mất tiền tỷ vì chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lấy danh nghĩa nhân viên ngân hàng, các đối tượng dựng nên kịch bản đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền rồi chiếm đoạt. Không ít người dân vì tin tưởng, rơi vào bẫy dẫn đến mất trắng tài sản.

Nam sinh ở Quảng Ninh bị đánh đến co giật: Khởi tố 1 bị can

Nam sinh ở Quảng Ninh bị đánh đến co giật: Khởi tố 1 bị can

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với một nam thanh niên liên quan vụ đánh nam sinh đến co giật gần cổng trường Đại học Hạ Long.

Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang hung khí tìm nhau giải quyết

Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang hung khí tìm nhau giải quyết

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do thách thức nhau trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều hung khí rồi hẹn gặp nhau trong đêm để "giải quyết mâu thuẫn".

Kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt

Kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/8, Bộ Công an đã phát đi thông báo kết quả điều tra vụ án "Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Khởi tố thêm 23 bị can liên quan vụ án tại Tập đoàn Egroup

Khởi tố thêm 23 bị can liên quan vụ án tại Tập đoàn Egroup

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan.

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng nghiện game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủ

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng nghiện game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức nang tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng nghiện game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủ ở nhà.

Ninh Bình: Phát hiện nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà riêng

Ninh Bình: Phát hiện nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà riêng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, bắt giữ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Chủ mái ấm Hoa Hồng ở TP.HCM bạo hành trẻ lãnh án hơn 2 năm tù

Chủ mái ấm Hoa Hồng ở TP.HCM bạo hành trẻ lãnh án hơn 2 năm tù

Pháp luật - 2 ngày trước

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (TP.HCM) bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù vì hành vi bạo hành nhiều trẻ em.

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến 644%/năm. Đường dây này thực hiện giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa lập biên bản, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi chạy xe lạng lách, dùng mũ bảo hiểm đánh nhau trên Quốc lộ 1A.

Xem nhiều

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm

Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến 644%/năm. Đường dây này thực hiện giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lần

Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lần

Pháp luật
Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Pháp luật
Kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt

Kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt

Pháp luật
4 ngày đêm "không ngủ" của Công an Hà Nội để có một lễ Quốc khánh bình yên trọn vẹn

4 ngày đêm "không ngủ" của Công an Hà Nội để có một lễ Quốc khánh bình yên trọn vẹn

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top