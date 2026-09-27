Khởi tố cụ bà 79 tuổi bán đất 20 tỉ nhưng chỉ khai 5 tỉ để trốn thuế

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Kim Ngẩu (SN 1947, ĐKTT: Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Trốn thuế" quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, bà Ngẩu thực hiện ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá chuyển nhượng thực tế 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, bà Ngẩu chỉ kê khai giá chuyển nhượng 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Ngô Kim Ngẩu. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực tế nhằm làm giảm số tiền thuế, lệ phí phải nộp, trong đó số tiền thuế thu nhập cá nhân được xác định là 300 triệu đồng và lệ phí trước bạ là 75 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi trốn thuế có thể bị xử lý như sau:

Trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc thuộc một số trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức; số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 02 lần trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm, có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Trường hợp số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên, có thể bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.