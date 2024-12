Nhân thân xấu của đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Rạng sáng hôm nay (ngày 19/12), Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can đối với C.V.H (SN 1973, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh) để điều tra, xử lý về hành vi đốt quán cà phê làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm vào đêm 18/12/2024. Được biết, H có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản").

Lực lượng chức năng đang chữa cháy (ảnh Thông tấn xã Việt Nam).

Khoảng 23h ngày 18/12, một vụ cháy đã bùng phát tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40’ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an nhận định nghi vấn quán cà phê bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án.

Đến khoảng 0h ngày 19/12/2024, lực lượng Công an Thành phố đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là C.V.H.

Tại cơ quan Công an, C.V.H bước đầu khai nhận: H đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, H bỏ đi.