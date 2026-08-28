Khởi tố Giám đốc và bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp ở Ninh Bình

| Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giám đốc và một bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp (Ninh Bình) vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác”, liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ bệnh án nhằm mục đích vụ lợi.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Trình (SN 1965, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp và Tạ Minh Vương (SN 1992, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), bác sĩ của bệnh viện này. 

Hai bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác”, quy định tại khoản 2 Điều 359 Bộ luật Hình sự. 

Trước đó, ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giả mạo trong công tác”, xảy ra tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Khởi tố Giám đốc và bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh thi hành Quyết định khởi tố đối với bị can Vũ Văn Trình - (ảnh CANB).

Theo tài liệu điều tra, Vũ Văn Trình và Tạ Minh Vương bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác khám, chữa bệnh để làm sai lệch hồ sơ bệnh án nhằm mục đích vụ lợi. 

Hành vi này được xác định xâm phạm hoạt động đúng đắn của Nhà nước trong công tác khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử với quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 47 đối tượng và ghi nhận tổng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố: Thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được quảng cáo là 'đặc sản Tây Bắc', mức án nào có thể áp dụng?

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy, TS. Luật sư Đặng Văn Cường đã phân tích những vấn đề pháp lý cần tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.