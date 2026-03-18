Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công an

Theo kết luận điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán. Qua phương thức này, các đối tượng đã hình thành một dòng tiền quy mô lớn liên quan đến nhiều sàn Forex bất hợp pháp.

Kết quả điều tra bóc tách rõ cơ cấu tổ chức và vai trò của các cá nhân tại Công ty Ngân Lượng như sau: Ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT) giữ vai trò chỉ đạo chung và là người quyết định các chính sách về phí giao dịch.

Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Ông Đinh Hồng Quân (Tổng giám đốc): Đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Bộ phận Tài chính - Kế toán): Phụ trách quản lý dòng tiền và các tài khoản ngân hàng.

Ông Bùi Thanh Hải (Bộ phận Kỹ thuật): Đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động và bảo mật thông tin. Bà Trần Thị Thanh Tâm (Bộ phận Kinh doanh): Phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn Forex.

Bà Nguyễn Thùy Linh: Hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bà Nguyễn Thị Nam (Bộ phận Vận hành): Phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng.

Quy trình sử dụng dịch vụ được thiết lập chặt chẽ: Khách hàng mở ví Ngân Lượng qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, CCCD, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng liên kết) và xác thực để sử dụng.

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm đã kết nối với đại diện sàn Forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam trực tiếp liên hệ qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Cơ quan chức năng xác định mức phí được áp dụng gồm: 2,5% đối với giao dịch nạp tiền; 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng cho mỗi lần rút. Dù phía đối tác đã đề nghị giảm phí vào năm 2021, nhưng mức phí này vẫn được Shark Bình giữ nguyên.

Không dừng lại ở GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm hàng loạt sàn Forex khác vào hệ thống thanh toán của Ngân Lượng, bao gồm: DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập ra với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch và đối soát dòng tiền.

Tình tiết nghiêm trọng được làm rõ là từ tháng 6/2020, khi cơ quan Công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn Forex, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.

Theo đó, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví điện tử khác để thay thế. Đồng thời, các bị can tiến hành điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng "số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp" nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng. Toàn bộ quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu giả này được thực hiện qua Telegram. Sau khi tổng hợp, hồ sơ giả được chuyển cho Đinh Hồng Quân ký và gửi đến cơ quan Công an.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, đã có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn trước khi được nạp vào các sàn Forex nêu trên.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Đáng chú ý, ở một vụ án khác, ông Bình cũng đang bị điều tra về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.