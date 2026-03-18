Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công an
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".
Theo kết luận điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán. Qua phương thức này, các đối tượng đã hình thành một dòng tiền quy mô lớn liên quan đến nhiều sàn Forex bất hợp pháp.
Kết quả điều tra bóc tách rõ cơ cấu tổ chức và vai trò của các cá nhân tại Công ty Ngân Lượng như sau: Ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT) giữ vai trò chỉ đạo chung và là người quyết định các chính sách về phí giao dịch.
Ông Đinh Hồng Quân (Tổng giám đốc): Đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Bộ phận Tài chính - Kế toán): Phụ trách quản lý dòng tiền và các tài khoản ngân hàng.
Ông Bùi Thanh Hải (Bộ phận Kỹ thuật): Đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động và bảo mật thông tin. Bà Trần Thị Thanh Tâm (Bộ phận Kinh doanh): Phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn Forex.
Bà Nguyễn Thùy Linh: Hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bà Nguyễn Thị Nam (Bộ phận Vận hành): Phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng.
Quy trình sử dụng dịch vụ được thiết lập chặt chẽ: Khách hàng mở ví Ngân Lượng qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, CCCD, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng liên kết) và xác thực để sử dụng.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm đã kết nối với đại diện sàn Forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam trực tiếp liên hệ qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Cơ quan chức năng xác định mức phí được áp dụng gồm: 2,5% đối với giao dịch nạp tiền; 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng cho mỗi lần rút. Dù phía đối tác đã đề nghị giảm phí vào năm 2021, nhưng mức phí này vẫn được Shark Bình giữ nguyên.
Không dừng lại ở GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm hàng loạt sàn Forex khác vào hệ thống thanh toán của Ngân Lượng, bao gồm: DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập ra với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch và đối soát dòng tiền.
Tình tiết nghiêm trọng được làm rõ là từ tháng 6/2020, khi cơ quan Công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn Forex, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Theo đó, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví điện tử khác để thay thế. Đồng thời, các bị can tiến hành điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng "số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp" nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng. Toàn bộ quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu giả này được thực hiện qua Telegram. Sau khi tổng hợp, hồ sơ giả được chuyển cho Đinh Hồng Quân ký và gửi đến cơ quan Công an.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, đã có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn trước khi được nạp vào các sàn Forex nêu trên.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Đáng chú ý, ở một vụ án khác, ông Bình cũng đang bị điều tra về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Thanh Hóa: Chuyển 37 vụ buôn lậu, hàng giả sang cơ quan điều tra xử lý hình sựPháp luật - 5 phút trước
GĐXH - Trong 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 832 vụ buôn lậu, trong đó 37 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.
Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXFPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa điều tra, phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF do đối tượng Trần Nam Chung (SN 1986) cầm đầu.
Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 13 bị can khácPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) và khởi tố đối với 14 bị can.
Công an Hải Phòng tạm giữ 12 thanh niên gây rối trong vụ rượt đuổi lúc rạng sángPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Vào rạng sáng 16/3, Công an Hải Phòng đã tạm giữ 12 thanh niên vì gây rối trật tự công cộng. Họ đã tụ tập và ném chai thủy tinh trên đường Bùi Viện.
Hà Nội: Gần 80 xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt trong một ngàyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong ngày 16/3, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản xử lý 79 trường hợp xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.
Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh chả bò dương tính với hàn the - chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.
Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam thiếu niên 16 tuổi trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịchPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng gia đình họ hàng về quê ăn tết, Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, thường trú tỉnh Gia Lai) đột nhập vào căn hộ, cắt mở két sắt, lấy trộm vàng bán lấy tiền tiêu xài và đi du lịch.
Bác thông tin 2 CSGT tử vong do truy đuổi phương tiện vi phạmPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Thanh Hoá bác bỏ thông tin "hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông” đang lan truyền trên mạng xã hội.
Bỏ chạy khi bị kiểm tra, người đàn ông để lại vợ cùng ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (32 tuổi) và vợ là Pay Thị Ngoạn (32 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Hà Nội: CSGT truy vết xe tải 'rải bùn' sau vụ hàng loạt người dân trượt ngã trên đườngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 16/3, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng bùn đất rơi vãi gây tai nạn liên hoàn trên trục đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập tức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.
Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây ánPháp luật
GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.