Nhóm cán bộ xã 'rủ nhau vào tù' vì làm giả hồ sơ người có công chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án về tội "Tham ô tài sản"" "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, 5 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố đều là các cựu lãnh đạo xã Hồng An (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình: Từ năm 2012-2015, bị can Trần Thị Yến (SN 1959), nguyên cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Hồng An, Tổ phó tổ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bị can Trần Trung Cấp (SN 1954)-Thủ quỹ tổ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công xã Hồng An, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, các bị cáo này không báo giảm chế độ người có công đã chết, làm giả hồ sơ khai tử đối với người đã chết, hồ sơ người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, hồ sơ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học giảm khả năng lao động trên 81%, hồ sơ người thân của bệnh binh từ 81% trở lên chết, làm giả 19 hồ sơ người có huy chương kháng chiến chết để chiếm đoạt tiền mai táng phí, tiền trợ cấp các loại.

Bị can Trần Hữu Sơn, thời điểm xảy ra sự việc đang giữ cương vị Chủ tịch UBND xã Hồng An (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Yến và Cấp nhận tạm ứng tiền trợ cấp từ Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Hưng Hà, giả mạo chữ ký của thân nhân những người được hưởng chế độ để chiếm đoạt tiền trợ cấp.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2017, bị can Vũ Thị Trang (SN 1990, là thành viên Tổ chi trả trợ cấp của xã), vì nể nang nên đã giúp sức cho Yến lập, ký khống chứng từ thanh toán tiền trợ cấp cho đối tượng chính sách.

Với các hành vi trên, Trần Thị Yến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 1,125 tỉ đồng, chiếm đoạt 873 triệu đồng; Trần Trung Cấp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 862 triệu đồng, chiếm đoạt 746 triệu đồng; Vũ Thị Trang giúp sức cho Yến chiếm đoạt 81 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân: Từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2018, bị can Trần Hữu Sơn (SN 1963), nguyên Chủ tịch UBND xã Hồng An, Tổ trưởng tổ chi trả trợ cấp cho người có công xã và Nguyễn Đình Lân (SN 1960), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu trong việc lập hồ sơ xác nhận, ký các tài liệu trong các hồ sơ trợ cấp cho người có công, chi trả trợ cấp người có công do Yến cùng đồng phạm lập khống, làm giả giấy tờ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 810 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Trần Thị Yến 18 năm tù giam, Trần Trung Cấp 17 năm tù giam, Vũ Thị Trang 5 năm tù giam, Trần Hữu Sơn 1 năm 6 tháng tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Đình Lân 1 năm tù cho hưởng án treo.

