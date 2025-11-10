Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong
Một phụ nữ ở Ninh Bình dùng gạch đá, bê tông chặn đường để phơi thóc lúa khiến người đi xe máy tông vào và tử vong.
Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị M (SN 1958, trú thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Cản trở giao thông đường bộ”.
Trước đó, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E, thuộc thôn Khê Thượng, bà M. đã dùng cục bê tông, gạch đá chặn đường. Hậu quả của hành vi này là một phụ nữ điều khiển xe máy đâm vào bê tông, gạch đá và tử vong do tai nạn.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Công an xã Yên Khánh tiến hành điều tra làm rõ và xác định bà M. vi phạm về cản trở giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.
Qua đây, công an cũng khuyến cáo người dân không nên lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, họp chợ, tập kết vật liệu, phơi thóc lúa, dừng đỗ xe sai quy định...
Hành vi này không chỉ cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông, mà còn trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản.
Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất CảngPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...
Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCMPháp luật - 10 giờ trước
Nhiều ô tô đậu trên đường ở TPHCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.
Con gái làm giả giấy tờ của mẹ để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạtPháp luật - 12 giờ trước
Tin tưởng con gái cần vốn làm ăn, người phụ nữ về hưu không ngần ngại ký vào các hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Tuy nhiên, niềm tin của người phụ nữ này đã bị cô con gái “diệu” đánh cắp không thương tiếc…
Vụ cướp manh động và 11 ngày lần theo dấu vết tội phạmPháp luật - 18 giờ trước
Từ một vụ cướp đầu tháng 8-2025, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc và chỉ sau 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm, ổ nhóm chuyên cướp tài sản đã sa lưới.
Dùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 20 giờ trước
Liên quan đến một vụ ẩu đả, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 38 đối tượng về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến một vụ ẩu đả.
Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trựcPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bảo vệ trường tiểu học và đồng phạm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này lại diễn ra ngay trong phòng trực của trường, nơi được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn.
Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng HườngPháp luật - 1 ngày trước
Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng, để khắc phục thiệt hại.
Bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng ở Thái NguyênPháp luật - 2 ngày trước
Nam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên vờ xem vàng rồi cướp dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi, khống chế.
Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồnPháp luật - 3 ngày trước
Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (SN 1986), ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do có hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ”.
Công an Lào Cai thông tin về vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào Cai, Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng.
Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú ThọPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi điều khiển ô tô tải tông bố vợ cũ tử vong.