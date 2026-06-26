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Khởi tố người phụ nữ dùng vòi nước áp lực cao xịt thẳng vào mặt người bán rau ở Phú Thọ

Thứ sáu, 20:43 26/06/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành vị trí ngồi bán hàng, một người phụ nữ tại Phú Thọ đã dùng vòi xịt nước áp lực cao xịt thẳng vào vùng mặt người phụ nữ bán rau 63 tuổi. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải nhập viện.

Chiều ngày 26/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1983, trú tại tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Khởi tố Nguyễn Thị thúy vì dùng vòi nước áp lực cao tấn công người bán rau ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ video

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h00 sáng ngày 22/6/2026 trên tuyến đường Trường Chinh (thuộc địa phận phường Xuân Hòa). Vào thời điểm trên, Nguyễn Thị Thúy và bà N.T.Q. (SN 1963, trú tại xã Kim Anh, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn gay gắt với nhau. Nguyên nhân được xác định là do hai bên tranh chấp vị trí ngồi bày biện hàng hóa để kinh doanh, buôn bán.

Trong lúc xô xát, Nguyễn Thị Thúy đã có hành vi dùng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt thẳng vào vùng đầu, mặt của bà Q. khiến nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng vùng mặt và mắt, phải chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị dài ngày.

Khởi tố Nguyễn Thị thúy vì dùng vòi nước áp lực cao tấn công người bán rau ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an phường Xuân Hòa khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan; đồng thời báo cáo, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

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