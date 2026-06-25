Lĩnh án vì 'mở tiệc' ma túy tại nhà riêng
GĐXH - Tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy ngay tại nhà riêng, đồng thời liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Khoa Thảo lĩnh 27 năm tù.
Ngày 25/6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Khoa Thảo (SN 1993) cùng các đồng phạm Dương Văn Hùng (SN 1996), Ngô Gia Bảo (SN 2001) và Nguyễn Ngọc Uy (SN 1997, cùng trú TP Huế) về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Theo cáo trạng, tối 24/7/2025, tại nhà riêng ở phường An Cựu, Thảo rủ Nguyễn Đức Lập và Lê Văn Tuân lên gác lửng sử dụng trái phép chất ma túy. Thảo chuẩn bị dụng cụ, đưa ma túy đá vào bộ sử dụng rồi cùng các đối tượng sử dụng. Sau đó, Uy đến chơi và tiếp tục được Thảo rủ tham gia.
Đến khoảng 22h15 cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm này.
Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7/2025, Thảo nhiều lần mua ma túy nhằm bán lại kiếm lời. Trước đó, Thảo 2 lần mua tổng cộng hơn 125 gam Methamphetamine từ một đối tượng tên Quý (chưa rõ lai lịch) với giá 25 triệu đồng rồi cất giấu tại nhà.
Từ ngày 7 đến 21/7/2025, Thảo tiếp tục 3 lần nhờ Uy thông qua Bảo mua ma túy từ Hùng với tổng khối lượng hơn 85 gam Methamphetamine, trị giá gần 27 triệu đồng để bán lại.
Cơ quan điều tra xác định tổng số ma túy Thảo tàng trữ nhằm mục đích mua bán bị phát hiện, thu giữ hơn 211 gam Methamphetamine. Ngoài ra, Thảo còn tàng trữ một lượng nhỏ Ketamine để sử dụng.
Đối với Dương Văn Hùng, cơ quan chức năng xác định bị cáo nhiều lần bán trái phép ma túy cho nhóm của Thảo, với tổng khối lượng hơn 85 gam Methamphetamine.
Trong khi đó, Ngô Gia Bảo và Nguyễn Ngọc Uy nhiều lần đứng ra mua giúp ma túy cho Thảo. Dù không được hưởng lợi và không biết mục đích của Thảo là tàng trữ để bán lại, cả hai vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng Uy còn tàng trữ thêm ma túy để sử dụng nên phải chịu trách nhiệm đối với tổng khối lượng ma túy lớn hơn.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khoa Thảo 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt là 27 năm tù.
Dương Văn Hùng bị tuyên phạt 17 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Nguyễn Ngọc Uy bị tuyên phạt 11 năm tù và Ngô Gia Bảo bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
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