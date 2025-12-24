Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới mang phong cách độc lạ

Sau rất nhiều lần bị loại, Đoàn Minh Tài được giao đóng vai chính đầu tiên bộ phim "Đối diện tử thần" 10 tập. Khi phim kết thúc, anh nhận được rất nhiều dự án và chính thức bước vào nghiệp diễn xuất cho tới bây giờ. "Tay ngang" bước vào điện ảnh, Đoàn Minh Tài rất ham học hỏi và biết cách quan sát. Được sự chỉ dạy của các đàn anh, đàn chị như đạo diễn Lê Minh, nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội… mà kỹ năng diễn xuất của Đoàn Minh Tài tốt dần lên theo từng vai diễn. Đặc biệt, những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả của Đoàn Minh Tài là dòng vai phản diện, trong đó phải đặc biệt kể đến vai Báu trong "Dốc sương mù" hay Thanh Nhàn trong "Vết sẹo"...