Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới mang phong cách độc lạ

Thứ tư, 15:00 24/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Bác sĩ Sunny Đan Ngọc - vợ diễn viên Đoàn Minh Tài đã khoe bộ ảnh cưới được chụp với phong cách độc lạ. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại tại một resort cách xa TP.HCM với không gian rộng mở và tràn ngập hơi thở từ thiên nhiên.

Đoàn Minh Tài lỗ 5 tỷ đồng trong năm 2021Đoàn Minh Tài lỗ 5 tỷ đồng trong năm 2021

Trong vòng một năm, diễn viên Đoàn Minh Tài đóng cửa ba nhà hàng, nhiều dự án kinh doanh và phim ảnh phải hoãn do Covid-19, khiến anh tổn thất khoảng 5 tỷ đồng.

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới đậm chất nghệ thuật - Ảnh 2.

Bác sĩ Sunny Đan Ngọc đã chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời khi khoác lên mình trang phục áo cưới. Cô còn di dỏm ghi: "Từ "chú" thành "chú rể". Sở dĩ, nữ bác sĩ gen Z ghi như vậy là bởi cô kém diễn viên Đoàn Minh Tài 16 tuổi.

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới đậm chất nghệ thuật - Ảnh 3.

Cặp đôi lần đầu gặp nhau trong một chương trình thiện nguyện vào năm 2019. Thời điểm ấy, với khoảng cách tuổi tác, cô dâu từng gọi chú rể là "chú". Với Sunny Đan Ngọc, Đoàn Minh Tài là người hiền lành, sống trách nhiệm, giàu tình cảm, coi trọng gia đình.

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới đậm chất nghệ thuật - Ảnh 4.

Còn với Đoàn Minh Tài, Sunny Đan Ngọc mang đến cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, luôn là người lắng nghe. Sau 6 năm hẹn hò, họ có cùng quan niệm tình yêu bền vững không đến từ sự hào nhoáng mà được nuôi dưỡng từ những điều giản dị, sự tôn trọng.

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới đậm chất nghệ thuật - Ảnh 5.

Được biết, Sunny Đan Ngọc là một cô gái đa tài, không chỉ là một bác sĩ nha khoa, cô cũng là một ca sĩ với nhiều MV được đầu tư công phu. Gia đình Sunny Đan Ngọc còn có mẹ theo nghề y và hiện đang công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới đậm chất nghệ thuật - Ảnh 6.

Về Đoàn Minh Tài, anh từng là nhân viên ngân hàng trước khi tham gia vào showbiz với vai trò người mẫu. Sau hơn 5 năm hoạt động, nhận thấy môi trường người mẫu không phù hợp nên anh tìm cách trụ lại với nghệ thuật bằng con đường phim ảnh. Anh đã dành 2 năm để đi casting ở vai trò diễn viên.

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới đậm chất nghệ thuật - Ảnh 7.

Sau rất nhiều lần bị loại, Đoàn Minh Tài được giao đóng vai chính đầu tiên bộ phim "Đối diện tử thần" 10 tập. Khi phim kết thúc, anh nhận được rất nhiều dự án và chính thức bước vào nghiệp diễn xuất cho tới bây giờ. "Tay ngang" bước vào điện ảnh, Đoàn Minh Tài rất ham học hỏi và biết cách quan sát. Được sự chỉ dạy của các đàn anh, đàn chị như đạo diễn Lê Minh, nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội… mà kỹ năng diễn xuất của Đoàn Minh Tài tốt dần lên theo từng vai diễn. Đặc biệt, những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả của Đoàn Minh Tài là dòng vai phản diện, trong đó phải đặc biệt kể đến vai Báu trong "Dốc sương mù" hay Thanh Nhàn trong "Vết sẹo"...

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới đậm chất nghệ thuật - Ảnh 8.

Ở tuổi 41, sau nhiều năm gắn bó với công việc diễn xuất, hiện tại anh được nhận xét là một đại gia ngầm khi sở hữu khối tài sản không hề nhỏ với 2 biệt thự ở Sài Gòn và nhiều BĐS ở các tỉnh miền Nam.

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới đậm chất nghệ thuật - Ảnh 9.

Khi sự nghiệp lẫn tài sản ổn định, Đoàn Minh Tài quyết định kết hôn cùng Sunny Đan Ngọc vào tháng 8 vừa qua. Cả 2 sẽ làm đám cưới vào ngày 25/12 tại TP.HCM.

Ảnh: FBNV

Đoàn Minh Tài: Cầu xin mọi người đừng dùng lời lẽ cay độc dành cho anh Hoài Linh nữa được không?Đoàn Minh Tài: Cầu xin mọi người đừng dùng lời lẽ cay độc dành cho anh Hoài Linh nữa được không?

"Và nhân đây Tài cũng xin nhắn gửi đến các anh chị và bạn bè đồng nghiệp nếu không bảo vệ được nhau thì nên giữ im lặng", diễn viên Đoàn Minh Tài nói.

