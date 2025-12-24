Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Bùi Thu Thủy - nữ sinh quê Hưng Yên - đang là 1 trong 3 thí sinh nổi bật trong bảng xếp hạng được fan bình chọn tại Miss World Vietnam 2025.
Fanpage Miss World Vietnam vừa công bố Bùi Thu Thủy đang tạm nằm trong top 3 bảng xếp hạng Top Model by Fan Vote. Đứng đầu bảng xếp hạng này đang là Lê Hà Trang - nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa.
Năm 2023, cô xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 3 tại cuộc thi Siêu mẫu Thể hình Việt Nam (Miss Fitness Supermodel Việt Nam), từng đại diện nhan sắc Việt dự thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2024.
Trở lại đường đua nhan sắc với cuộc thi Miss World Vietnam 2025, Thu Thủy mang theo khát vọng được chia sẻ câu chuyện của mình — rằng bất kỳ cô gái nào, dù bắt đầu từ những điều bình dị nhất, vẫn có thể vươn lên và tỏa sáng nếu dám ước mơ, dám bước ra khỏi giới hạn và sống hết mình cho điều mình tin tưởng.
Thí sinh Bùi Thu Thủy (SBD102) trình diễn trong đêm thi thời trang.
