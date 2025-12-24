Mới nhất
Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Thứ tư, 15:32 24/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Bùi Thu Thủy - nữ sinh quê Hưng Yên - đang là 1 trong 3 thí sinh nổi bật trong bảng xếp hạng được fan bình chọn tại Miss World Vietnam 2025.

Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Lê Hà Trang - nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa, vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập đáng nể.

Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.
Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Fanpage Miss World Vietnam vừa công bố Bùi Thu Thủy đang tạm nằm trong top 3 bảng xếp hạng Top Model by Fan Vote. Đứng đầu bảng xếp hạng này đang là Lê Hà Trang - nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa.

Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Bùi Thu Thủy sinh năm 2003, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ), là sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Song song việc học tập tại trường, 10X còn theo đuổi hoạt động nghệ thuật với vai trò mẫu ảnh, từng đóng MV “Người đơn phương yêu kẻ đơn phương” của Đan Trường.

Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.
Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Năm 2023, cô xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 3 tại cuộc thi Siêu mẫu Thể hình Việt Nam (Miss Fitness Supermodel Việt Nam), từng đại diện nhan sắc Việt dự thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2024.

Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Hồi giữa năm 2025, Thu Thủy còn gây chú ý khi lọt vào đến chung kết Miss Grand Vietnam.

Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.
Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.
Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.

Trở lại đường đua nhan sắc với cuộc thi Miss World Vietnam 2025, Thu Thủy mang theo khát vọng được chia sẻ câu chuyện của mình — rằng bất kỳ cô gái nào, dù bắt đầu từ những điều bình dị nhất, vẫn có thể vươn lên và tỏa sáng nếu dám ước mơ, dám bước ra khỏi giới hạn và sống hết mình cho điều mình tin tưởng.

Nữ sinh Hưng Yên Bùi Thu thủy gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 11.

Hiện tại, top 50 Miss World Vietnam 2025 đã bước qua phần thi phụ Người đẹp Thời trang. Sắp tới, các thí sinh tiếp tục với các phần thi Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.

Thí sinh Bùi Thu Thủy (SBD102) trình diễn trong đêm thi thời trang.

 

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Giải trí - 18 phút trước

GĐXH - Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay sẽ không chiếu Táo quân. Thực hư sự việc này đã được người trong cuộc chia sẻ.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập

Xem - nghe - đọc - 29 phút trước

GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình trái dấu", bà Ánh được gia đình ủng hộ mở phòng tập khiêu vũ, nhưng ngay ngày khai trương bà đã phải nhận cú sốc.

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới mang phong cách độc lạ

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới mang phong cách độc lạ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ Sunny Đan Ngọc - vợ diễn viên Đoàn Minh Tài đã khoe bộ ảnh cưới được chụp với phong cách độc lạ. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại tại một resort cách xa TP.HCM với không gian rộng mở và tràn ngập hơi thở từ thiên nhiên.

H'Hen Niê gây chú ý khi khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ

H'Hen Niê gây chú ý khi khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - H'Hen Niê đăng ảnh chứng tỏ con gái Harley giống mẹ nhưng lại nhận về nhiều bình luận "phũ" từ người hâm mộ.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", Thiệu đánh giá Khắc dễ hỏng việc trong khi Trinh vẫn tin tưởng cho rằng anh ta phù hợp nhất trong việc lo lót với bên thanh tra.

Sau khi chép phạt 4 tờ A4, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được vợ tha lỗi vụ đi karaoke 'ôm'

Sau khi chép phạt 4 tờ A4, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được vợ tha lỗi vụ đi karaoke 'ôm'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Được con gái tư vấn, ông Phi đã chép phạt 4 tờ A4 xin lỗi vợ và được tha thứ sau vụ việc đi hát karaoke "ôm".

Thanh tra Nguyệt trong 'Lằn ranh' ngoài đời là Trung tá quân đội, hôn nhân bình dị kín tiếng

Thanh tra Nguyệt trong 'Lằn ranh' ngoài đời là Trung tá quân đội, hôn nhân bình dị kín tiếng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trung tá Huyền Sâm (Nhà hát kịch Quân đội) là một diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả trên sóng giờ vàng. Ở đời thực, Huyền Sâm có cuộc sống hôn kín tiếng bên Thượng tá Đới Anh Quân.

Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra Nguyệt

Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra Nguyệt

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 37 "Lằn ranh", Khắc đã nhận số tiền lớn để chuyển đến Nguyệt, sau đó một bản dự thảo báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra về Tập đoàn Trinh Tam được Nguyệt đưa ra.

'Chuyện để dành' của Mỹ Tâm vươn lên Top 1 YouTube Trending sau 4 ngày ra mắt

'Chuyện để dành' của Mỹ Tâm vươn lên Top 1 YouTube Trending sau 4 ngày ra mắt

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 4 ngày chính thức phát hành, ca khúc "Chuyện để dành" do chính Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện đã vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng YouTube Trending tại Việt Nam.

Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốt

Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốt

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Xuất phát từ Trung Quốc, trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh đời thường đang lan sang Việt Nam. Không tạo dáng, không sắp đặt, người được chụp chỉ di chuyển tự nhiên, việc còn lại là những "tay máy" sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc. Xu hướng này nhanh chóng thu hút giới trẻ và nhiều sao Việt.

Tòa soạn Quảng cáo
Top