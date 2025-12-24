Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Trở lại đường đua nhan sắc với cuộc thi Miss World Vietnam 2025, Thu Thủy mang theo khát vọng được chia sẻ câu chuyện của mình — rằng bất kỳ cô gái nào, dù bắt đầu từ những điều bình dị nhất, vẫn có thể vươn lên và tỏa sáng nếu dám ước mơ, dám bước ra khỏi giới hạn và sống hết mình cho điều mình tin tưởng.